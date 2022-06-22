12:07 22.06.2022 (обновлено: 12:21 22.06.2022)
Эксперт заявил, что британский спецназ готовит диверсии на Украине
Эксперт Леонков: британский спецназ на Украине готовит диверсии и минирует промзоны
Солдат британского спецназа. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Британские спецназовцы на Украине, вероятно, задействованы в сложных диверсионных операциях и минировании промзон, в том числе химобъектов; если они попадут в плен, не стоит идти Лондону навстречу, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
Об участии до 20 бойцов SAS в боевых действиях на Украине ранее также рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур.
"Такие подразделения нужны для диверсионных акций - себя они под огонь, как правило, не подставляют. Вопросы, связанные с засадами, подготовки групп для проникновения на нашу территорию, вероятно, на их совести. Британские спецназовцы также могли быть причастны к минированию объектов промышленной инфраструктуры, в том числе химзаводов на Донбассе – по оценкам наших военных, оно было очень сложным, профессионалы такого высокого уровня вряд ли есть в самой украинской армии", - сказал Леонков.
Эксперт подчеркнул, что Британия опасается прямого вовлечения в конфликт с Россией и поэтому формально решает данную проблему, выводя отправляющихся на Украину спецназовцев из состава подразделений, чтобы представить их как "добровольцев".
По мнению Леонкова, в случае попадания британских военных в плен не стоит идти на компромиссы с их обменом, особенно если их вина в военных преступлениях будет доказана. "Вопрос в степени вины – если будет установлено, что британские спецназовцы виновны в военных преступлениях, то все зависит от территории, где они их совершили. В ДНР существует высшая мера наказания в виде лишения жизни, в ЛНР и России высшая мера другая. Да, иностранные военные – ценный обменный фонд, но Британия сама разрушила все мосты с нами и продолжают вести себя абсолютно по-хамски по отношению к РФ", - подчеркнул собеседник агентства.
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