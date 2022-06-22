https://ria.ru/20220622/diversii-1797251341.html

Эксперт заявил, что британский спецназ готовит диверсии на Украине

Эксперт заявил, что британский спецназ готовит диверсии на Украине - РИА Новости, 22.06.2022

Эксперт заявил, что британский спецназ готовит диверсии на Украине

Британские спецназовцы на Украине, вероятно, задействованы в сложных диверсионных операциях и минировании промзон, в том числе химобъектов; если они попадут в... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T12:07

2022-06-22T12:07

2022-06-22T12:21

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

sas

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147390/85/1473908587_0:0:4543:2556_1920x0_80_0_0_88cca95f9bea7bc82c882e65e35e0617.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Британские спецназовцы на Украине, вероятно, задействованы в сложных диверсионных операциях и минировании промзон, в том числе химобъектов; если они попадут в плен, не стоит идти Лондону навстречу, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.Ранее американский наемник рассказал в интервью журналисту Сету Харпу, что бойцы спецназа Особой воздушной службы Великобритании (SAS) участвуют в боях на Украине на стороне Киева.Об участии до 20 бойцов SAS в боевых действиях на Украине ранее также рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур."Такие подразделения нужны для диверсионных акций - себя они под огонь, как правило, не подставляют. Вопросы, связанные с засадами, подготовки групп для проникновения на нашу территорию, вероятно, на их совести. Британские спецназовцы также могли быть причастны к минированию объектов промышленной инфраструктуры, в том числе химзаводов на Донбассе – по оценкам наших военных, оно было очень сложным, профессионалы такого высокого уровня вряд ли есть в самой украинской армии", - сказал Леонков.Эксперт подчеркнул, что Британия опасается прямого вовлечения в конфликт с Россией и поэтому формально решает данную проблему, выводя отправляющихся на Украину спецназовцев из состава подразделений, чтобы представить их как "добровольцев".По мнению Леонкова, в случае попадания британских военных в плен не стоит идти на компромиссы с их обменом, особенно если их вина в военных преступлениях будет доказана. "Вопрос в степени вины – если будет установлено, что британские спецназовцы виновны в военных преступлениях, то все зависит от территории, где они их совершили. В ДНР существует высшая мера наказания в виде лишения жизни, в ЛНР и России высшая мера другая. Да, иностранные военные – ценный обменный фонд, но Британия сама разрушила все мосты с нами и продолжают вести себя абсолютно по-хамски по отношению к РФ", - подчеркнул собеседник агентства.

https://ria.ru/20220603/diversii-1792919760.html

https://ria.ru/20220621/zapad-1796832397.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, киев, sas, ситуация в днр и лнр