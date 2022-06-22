https://ria.ru/20220622/delo-1797357498.html

Следователи возбудили уголовное дело после взрывов на Новошахтинском НПЗ

Следователи возбудили уголовное дело после взрывов на Новошахтинском НПЗ - РИА Новости, 22.06.2022

Следователи возбудили уголовное дело после взрывов на Новошахтинском НПЗ

Возбуждено уголовное дело по факту взрывов на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T16:34

2022-06-22T16:34

2022-06-22T16:34

россия

ростовская область

новошахтинск

новошахтинский завод нефтепродуктов

происшествия

василий голубев

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту взрывов на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ."В Следственном комитете Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту взрывов и возгорания производственных мощностей на территории АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов" в Ростовской области, произошедших утром 22 июня", - говорится в сообщении.В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Следователями устанавливаются все обстоятельства этого преступления, а также лица, причастные к произошедшему.Возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошло в среду утром на площади 50 квадратных метров. Спустя примерно полтора часа пожар удалось потушить. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что, по одной из версий, пожар возник в результате атаки беспилотника по техническим установкам завода.Позднее Новошахтинский НПЗ заявил, что пожар на заводе произошел из-за двух беспилотников. В результате попадания их обломков оборудование Новошахтинского НПЗ получило механические повреждения и было остановлено для оценки причиненного ущерба, сообщала пресс-служба завода. Пострадавших нет.Новошахтинский завод нефтепродуктов является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России. В 2019 году на НПЗ началась масштабная программа модернизации, которая должна завершиться к 2027 году.

https://ria.ru/20220622/bespilotnik-1797356708.html

https://ria.ru/20220622/sputnik-1797340434.html

россия

ростовская область

новошахтинск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ростовская область, новошахтинск, новошахтинский завод нефтепродуктов, происшествия, василий голубев, следственный комитет россии (ск рф)