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Следователи возбудили уголовное дело после взрывов на Новошахтинском НПЗ - РИА Новости, 22.06.2022
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Следователи возбудили уголовное дело после взрывов на Новошахтинском НПЗ
Следователи возбудили уголовное дело после взрывов на Новошахтинском НПЗ - РИА Новости, 22.06.2022
Следователи возбудили уголовное дело после взрывов на Новошахтинском НПЗ
Возбуждено уголовное дело по факту взрывов на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T16:34
2022-06-22T16:34
россия
ростовская область
новошахтинск
новошахтинский завод нефтепродуктов
происшествия
василий голубев
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту взрывов на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ."В Следственном комитете Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту взрывов и возгорания производственных мощностей на территории АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов" в Ростовской области, произошедших утром 22 июня", - говорится в сообщении.В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Следователями устанавливаются все обстоятельства этого преступления, а также лица, причастные к произошедшему.Возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошло в среду утром на площади 50 квадратных метров. Спустя примерно полтора часа пожар удалось потушить. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что, по одной из версий, пожар возник в результате атаки беспилотника по техническим установкам завода.Позднее Новошахтинский НПЗ заявил, что пожар на заводе произошел из-за двух беспилотников. В результате попадания их обломков оборудование Новошахтинского НПЗ получило механические повреждения и было остановлено для оценки причиненного ущерба, сообщала пресс-служба завода. Пострадавших нет.Новошахтинский завод нефтепродуктов является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России. В 2019 году на НПЗ началась масштабная программа модернизации, которая должна завершиться к 2027 году.
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россия
ростовская область
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россия, ростовская область, новошахтинск, новошахтинский завод нефтепродуктов, происшествия, василий голубев, следственный комитет россии (ск рф)
16:34 22.06.2022
 
Следователи возбудили уголовное дело после взрывов на Новошахтинском НПЗ

Следователи возбудили дело после взрывов на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области

Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. Кадр из видео очевидца
Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. Кадр из видео очевидца
Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. Кадр из видео очевидца
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту взрывов на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"В Следственном комитете Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту взрывов и возгорания производственных мощностей на территории АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов" в Ростовской области, произошедших утром 22 июня", - говорится в сообщении.
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Один из напавших на Новошахтинский НПЗ дронов задел громоотвод и упал
В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Следователями устанавливаются все обстоятельства этого преступления, а также лица, причастные к произошедшему.
Возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошло в среду утром на площади 50 квадратных метров. Спустя примерно полтора часа пожар удалось потушить. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что, по одной из версий, пожар возник в результате атаки беспилотника по техническим установкам завода.
Позднее Новошахтинский НПЗ заявил, что пожар на заводе произошел из-за двух беспилотников. В результате попадания их обломков оборудование Новошахтинского НПЗ получило механические повреждения и было остановлено для оценки причиненного ущерба, сообщала пресс-служба завода. Пострадавших нет.
Новошахтинский завод нефтепродуктов является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России. В 2019 году на НПЗ началась масштабная программа модернизации, которая должна завершиться к 2027 году.
Сотрудники МЧС России тушат пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 15:51
Американский спутник снимал Новошахтинский НПЗ за три дня до атаки
 
РоссияРостовская областьНовошахтинскНовошахтинский завод нефтепродуктовПроисшествияВасилий ГолубевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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