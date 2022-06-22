Следователи возбудили уголовное дело после взрывов на Новошахтинском НПЗ
Следователи возбудили дело после взрывов на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области
Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. Кадр из видео очевидца
Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. Кадр из видео очевидца
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту взрывов на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"В Следственном комитете Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту взрывов и возгорания производственных мощностей на территории АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов" в Ростовской области, произошедших утром 22 июня", - говорится в сообщении.
В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Следователями устанавливаются все обстоятельства этого преступления, а также лица, причастные к произошедшему.
Возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошло в среду утром на площади 50 квадратных метров. Спустя примерно полтора часа пожар удалось потушить. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что, по одной из версий, пожар возник в результате атаки беспилотника по техническим установкам завода.
Позднее Новошахтинский НПЗ заявил, что пожар на заводе произошел из-за двух беспилотников. В результате попадания их обломков оборудование Новошахтинского НПЗ получило механические повреждения и было остановлено для оценки причиненного ущерба, сообщала пресс-служба завода. Пострадавших нет.
Новошахтинский завод нефтепродуктов является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России. В 2019 году на НПЗ началась масштабная программа модернизации, которая должна завершиться к 2027 году.