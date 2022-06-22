https://ria.ru/20220622/dagestan-1797443526.html

Количество отравившихся в Буйнакском районе Дагестана возросло до 55

Количество отравившихся в Буйнакском районе Дагестана возросло до 55 - РИА Новости, 22.06.2022

Количество отравившихся в Буйнакском районе Дагестана возросло до 55

Количество отравившихся в Буйнакском районе Дагестана возросло до 55 человек, сообщает пресс-служба минздрава региона. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T23:55

2022-06-22T23:55

2022-06-22T23:55

происшествия

здоровье - общество

буйнакский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МАХАЧКАЛА, 22 июн - РИА Новости. Количество отравившихся в Буйнакском районе Дагестана возросло до 55 человек, сообщает пресс-служба минздрава региона.Ранее управление Роспотребнадзора по Дагестану сообщило, что в Буйнакском районе 49 жителей села госпитализированы с пищевым отравлением, ведется эпидемиологическое расследование.По данным СУСК по региону, предварительной причиной массового отравления в Буйнакском районе Дагестана стала продукция из местной кондитерской. Возбуждено уголовное дело.По информации ведомства, в очаге проводится эпидемиологическое расследование, проведен забор материала для бактериологического и вирусологического исследований. Специалисты управления Роспотребнадзора по Дагестану выясняют пути и факторы передачи инфекции.Сейчас жизни и здоровью заболевших ничего не угрожает, их лечение находится на контроле экспертов регионального минздрава, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220620/dagestan-1796662852.html

буйнакский район

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происшествия, здоровье - общество, буйнакский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)