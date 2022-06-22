https://ria.ru/20220622/dagestan-1797443526.html
Количество отравившихся в Буйнакском районе Дагестана возросло до 55
Количество отравившихся в Буйнакском районе Дагестана возросло до 55 - РИА Новости, 22.06.2022
Количество отравившихся в Буйнакском районе Дагестана возросло до 55
Количество отравившихся в Буйнакском районе Дагестана возросло до 55 человек, сообщает пресс-служба минздрава региона. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T23:55
2022-06-22T23:55
2022-06-22T23:55
происшествия
здоровье - общество
буйнакский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МАХАЧКАЛА, 22 июн - РИА Новости. Количество отравившихся в Буйнакском районе Дагестана возросло до 55 человек, сообщает пресс-служба минздрава региона.Ранее управление Роспотребнадзора по Дагестану сообщило, что в Буйнакском районе 49 жителей села госпитализированы с пищевым отравлением, ведется эпидемиологическое расследование.По данным СУСК по региону, предварительной причиной массового отравления в Буйнакском районе Дагестана стала продукция из местной кондитерской. Возбуждено уголовное дело.По информации ведомства, в очаге проводится эпидемиологическое расследование, проведен забор материала для бактериологического и вирусологического исследований. Специалисты управления Роспотребнадзора по Дагестану выясняют пути и факторы передачи инфекции.Сейчас жизни и здоровью заболевших ничего не угрожает, их лечение находится на контроле экспертов регионального минздрава, уточнили в ведомстве.
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буйнакский район
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, буйнакский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Количество отравившихся в Буйнакском районе Дагестана возросло до 55
Минздрав: количество отравившихся в Буйнакском районе Дагестана выросло до 55
МАХАЧКАЛА, 22 июн - РИА Новости. Количество отравившихся в Буйнакском районе Дагестана возросло до 55 человек, сообщает пресс-служба минздрава региона.
Ранее управление Роспотребнадзора
по Дагестану сообщило, что в Буйнакском районе
49 жителей села госпитализированы с пищевым отравлением, ведется эпидемиологическое расследование.
По данным СУСК по региону, предварительной причиной массового отравления в Буйнакском районе Дагестана стала продукция из местной кондитерской. Возбуждено уголовное дело.
"Всего за период с 19 по 22 июня с жалобами на тошноту, рвоту, диарею, боли в животе и повышение температуры до 37 градусов в селе Нижнее Казанище Буйнакского района за медицинской помощью обратилось 55 человек, 27 из них были госпитализированы в Буйнакскую ЦГБ, 28 пациентов - в Буйнакскую ЦРБ. Более 80% заболевших составляют взрослые, тяжелых случав болезни не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в очаге проводится эпидемиологическое расследование, проведен забор материала для бактериологического и вирусологического исследований. Специалисты управления Роспотребнадзора по Дагестану выясняют пути и факторы передачи инфекции.
Сейчас жизни и здоровью заболевших ничего не угрожает, их лечение находится на контроле экспертов регионального минздрава, уточнили в ведомстве.