https://ria.ru/20220622/dagestan-1797391346.html

Роспотребнадзор расследует отравление 49 человек в Дагестане

Роспотребнадзор расследует отравление 49 человек в Дагестане - РИА Новости, 22.06.2022

Роспотребнадзор расследует отравление 49 человек в Дагестане

Сорок девять жителей села в Буйнакском районе Дагестана госпитализированы с пищевым отравлением, ведется эпидемиологическое расследование, сообщило управление... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T18:05

2022-06-22T18:05

2022-06-22T18:14

происшествия

здоровье - общество

буйнакский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/17/1733533514_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d1269681ebaf83791f0bf6019dc6d1bc.jpg

МАХАЧКАЛА, 22 июн — РИА Новости. Сорок девять жителей села в Буйнакском районе Дагестана госпитализированы с пищевым отравлением, ведется эпидемиологическое расследование, сообщило управление Роспотребнадзора по республике."Управлением Роспотребнадзора по Республике Дагестан проводится эпидемиологическое расследование по факту регистрации случаев пищевого отравления среди населения села Нижнее Казанище Буйнакского района... С 20 по 21 июня... зарегистрировано 49 случаев пищевого отравления, в том числе среди детей до 17 лет – 5 случаев... Все больные госпитализированы в инфекционный стационар с диагнозом "пищевая токсикоинфекция неустановленной этиологии", — говорится в сообщении.Отмечается, что в Центр гигиены и эпидемиологии Дагестана доставлены клинические материалы от заболевших, пищевые продукты, водопроводная вода, смывы с объектов внешней среды для проведения бактериологического и вирусологического исследований.Управление Роспотребнадзора проводит профилактические мероприятия для локализации и ликвидации очага.

https://ria.ru/20220620/dagestan-1796662852.html

буйнакский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, буйнакский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)