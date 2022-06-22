https://ria.ru/20220622/dagestan-1797391346.html
Роспотребнадзор расследует отравление 49 человек в Дагестане
Роспотребнадзор расследует отравление 49 человек в Дагестане - РИА Новости, 22.06.2022
Роспотребнадзор расследует отравление 49 человек в Дагестане
Сорок девять жителей села в Буйнакском районе Дагестана госпитализированы с пищевым отравлением, ведется эпидемиологическое расследование, сообщило управление... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T18:05
2022-06-22T18:05
2022-06-22T18:14
происшествия
здоровье - общество
буйнакский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МАХАЧКАЛА, 22 июн — РИА Новости. Сорок девять жителей села в Буйнакском районе Дагестана госпитализированы с пищевым отравлением, ведется эпидемиологическое расследование, сообщило управление Роспотребнадзора по республике."Управлением Роспотребнадзора по Республике Дагестан проводится эпидемиологическое расследование по факту регистрации случаев пищевого отравления среди населения села Нижнее Казанище Буйнакского района... С 20 по 21 июня... зарегистрировано 49 случаев пищевого отравления, в том числе среди детей до 17 лет – 5 случаев... Все больные госпитализированы в инфекционный стационар с диагнозом "пищевая токсикоинфекция неустановленной этиологии", — говорится в сообщении.Отмечается, что в Центр гигиены и эпидемиологии Дагестана доставлены клинические материалы от заболевших, пищевые продукты, водопроводная вода, смывы с объектов внешней среды для проведения бактериологического и вирусологического исследований.Управление Роспотребнадзора проводит профилактические мероприятия для локализации и ликвидации очага.
https://ria.ru/20220620/dagestan-1796662852.html
буйнакский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, здоровье - общество, буйнакский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
18:05 22.06.2022 (обновлено: 18:14 22.06.2022)
Роспотребнадзор расследует отравление 49 человек в Дагестане
Роспотребнадзор расследует отравление 49 человек в Буйнакском районе Дагестана