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Роспотребнадзор расследует отравление 49 человек в Дагестане - РИА Новости, 22.06.2022
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Роспотребнадзор расследует отравление 49 человек в Дагестане
Роспотребнадзор расследует отравление 49 человек в Дагестане - РИА Новости, 22.06.2022
Роспотребнадзор расследует отравление 49 человек в Дагестане
Сорок девять жителей села в Буйнакском районе Дагестана госпитализированы с пищевым отравлением, ведется эпидемиологическое расследование, сообщило управление... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T18:05
2022-06-22T18:14
происшествия
здоровье - общество
буйнакский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МАХАЧКАЛА, 22 июн — РИА Новости. Сорок девять жителей села в Буйнакском районе Дагестана госпитализированы с пищевым отравлением, ведется эпидемиологическое расследование, сообщило управление Роспотребнадзора по республике."Управлением Роспотребнадзора по Республике Дагестан проводится эпидемиологическое расследование по факту регистрации случаев пищевого отравления среди населения села Нижнее Казанище Буйнакского района... С 20 по 21 июня... зарегистрировано 49 случаев пищевого отравления, в том числе среди детей до 17 лет – 5 случаев... Все больные госпитализированы в инфекционный стационар с диагнозом "пищевая токсикоинфекция неустановленной этиологии", — говорится в сообщении.Отмечается, что в Центр гигиены и эпидемиологии Дагестана доставлены клинические материалы от заболевших, пищевые продукты, водопроводная вода, смывы с объектов внешней среды для проведения бактериологического и вирусологического исследований.Управление Роспотребнадзора проводит профилактические мероприятия для локализации и ликвидации очага.
https://ria.ru/20220620/dagestan-1796662852.html
буйнакский район
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происшествия, здоровье - общество, буйнакский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
18:05 22.06.2022 (обновлено: 18:14 22.06.2022)
 
Роспотребнадзор расследует отравление 49 человек в Дагестане

Роспотребнадзор расследует отравление 49 человек в Буйнакском районе Дагестана

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на Аул Чох
Вид на Аул Чох - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МАХАЧКАЛА, 22 июн — РИА Новости. Сорок девять жителей села в Буйнакском районе Дагестана госпитализированы с пищевым отравлением, ведется эпидемиологическое расследование, сообщило управление Роспотребнадзора по республике.
"Управлением Роспотребнадзора по Республике Дагестан проводится эпидемиологическое расследование по факту регистрации случаев пищевого отравления среди населения села Нижнее Казанище Буйнакского района... С 20 по 21 июня... зарегистрировано 49 случаев пищевого отравления, в том числе среди детей до 17 лет – 5 случаев... Все больные госпитализированы в инфекционный стационар с диагнозом "пищевая токсикоинфекция неустановленной этиологии", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что в Центр гигиены и эпидемиологии Дагестана доставлены клинические материалы от заболевших, пищевые продукты, водопроводная вода, смывы с объектов внешней среды для проведения бактериологического и вирусологического исследований.
Управление Роспотребнадзора проводит профилактические мероприятия для локализации и ликвидации очага.
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоБуйнакский районФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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