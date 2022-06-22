https://ria.ru/20220622/cosmopolitan-1797266699.html

Нейросеть создала обложку для Cosmopolitan

Нейросеть создала обложку для Cosmopolitan - РИА Новости, 22.06.2022

Нейросеть создала обложку для Cosmopolitan

Cosmopolitan представил первую сгенерированную нейросетью DALL-E 2 обложку журнала. Об этом сообщается на сайте издания. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T17:35

2022-06-22T17:35

2022-06-22T17:35

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Cosmopolitan представил первую сгенерированную нейросетью DALL-E 2 обложку журнала. Об этом сообщается на сайте издания. Искусственный интеллект создавал изображения на основе текстовых запросов. Редакторы СМИ, сотрудники исследовательской лаборатории искусственного интеллекта OpenAI и цифровой художник Карен Икс Ченг ввели несколько команд. Всего через 20 секунд нейросеть выдавала изображения. Больше всего группе понравился результат, который DALL-E 2 предоставила в ответ на запрос "широкоугольный снимок снизу женщины-астронавта атлетического женственного телосложения, решительно (with swagger) идущей в сторону камеры, на Марсе в бесконечной Вселенной, в стиле цифрового искусства".

https://ria.ru/20220622/monro-1797318200.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, журналистика, cosmopolitan, стиль жизни, искусственный интеллект