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Нейросеть создала обложку для Cosmopolitan - РИА Новости, 22.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220622/cosmopolitan-1797266699.html
Нейросеть создала обложку для Cosmopolitan
Нейросеть создала обложку для Cosmopolitan - РИА Новости, 22.06.2022
Нейросеть создала обложку для Cosmopolitan
Cosmopolitan представил первую сгенерированную нейросетью DALL-E 2 обложку журнала. Об этом сообщается на сайте издания. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T17:35
2022-06-22T17:35
культура
новости культуры
журналистика
cosmopolitan
стиль жизни
искусственный интеллект
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Cosmopolitan представил первую сгенерированную нейросетью DALL-E 2 обложку журнала. Об этом сообщается на сайте издания. Искусственный интеллект создавал изображения на основе текстовых запросов. Редакторы СМИ, сотрудники исследовательской лаборатории искусственного интеллекта OpenAI и цифровой художник Карен Икс Ченг ввели несколько команд. Всего через 20 секунд нейросеть выдавала изображения. Больше всего группе понравился результат, который DALL-E 2 предоставила в ответ на запрос "широкоугольный снимок снизу женщины-астронавта атлетического женственного телосложения, решительно (with swagger) идущей в сторону камеры, на Марсе в бесконечной Вселенной, в стиле цифрового искусства".
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новости культуры, журналистика, cosmopolitan, стиль жизни, искусственный интеллект
17:35 22.06.2022
 
Нейросеть создала обложку для Cosmopolitan

Cosmopolitan представил первую сгенерированную искусственным интеллектом обложку журнала

© CosmopolitanОбложка журнала "Cosmopolitan"
Обложка журнала Cosmopolitan
© Cosmopolitan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Cosmopolitan представил первую сгенерированную нейросетью DALL-E 2 обложку журнала. Об этом сообщается на сайте издания.
Искусственный интеллект создавал изображения на основе текстовых запросов. Редакторы СМИ, сотрудники исследовательской лаборатории искусственного интеллекта OpenAI и цифровой художник Карен Икс Ченг ввели несколько команд.
Всего через 20 секунд нейросеть выдавала изображения.
Больше всего группе понравился результат, который DALL-E 2 предоставила в ответ на запрос "широкоугольный снимок снизу женщины-астронавта атлетического женственного телосложения, решительно (with swagger) идущей в сторону камеры, на Марсе в бесконечной Вселенной, в стиле цифрового искусства".
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