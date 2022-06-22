https://ria.ru/20220622/chekhiya-1797443136.html

Чехия приостановила выдачу виз россиянам до марта 2023 года

Чехия приостановила выдачу виз россиянам до марта 2023 года - РИА Новости, 22.06.2022

Чехия приостановила выдачу виз россиянам до марта 2023 года

Визы на въезд в Чехию, а также разрешения на длительное пребывание в республике не будут выдаваться гражданам РФ и Белоруссии до марта 2023 года, решение об... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T23:51

2022-06-22T23:51

2022-06-22T23:51

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ПРАГА, 22 июн – РИА Новости. Визы на въезд в Чехию, а также разрешения на длительное пребывание в республике не будут выдаваться гражданам РФ и Белоруссии до марта 2023 года, решение об этом приняло правительство страны по предложению МИД.Целью данной меры является оказание давления на власти РФ и Белоруссии для окончания военных действий на Украине, а также интересы безопасности Чехии, отмечается в сообщении пресс-службы.Те граждане РФ и Белоруссии, которые уже имеют разрешения на долговременное пребывание в Чехии, могут подавать документы о продлении данного разрешения в соответствии с установленным режимом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220613/neft-1794974032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, владимир путин, россия, чехия, белоруссия