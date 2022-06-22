https://ria.ru/20220622/britaniya-1797384228.html
Власти Британии объявили ЧС после обнаружения следов полиомиелита в воде
Власти Британии объявили ЧС после обнаружения следов полиомиелита в воде - РИА Новости, 22.06.2022
Власти Британии объявили ЧС после обнаружения следов полиомиелита в воде
Британское Агентство по здравоохранению (UKHSA) объявило о чрезвычайной ситуации национального масштаба после того, как в лондонской канализации были найдены... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T17:35
2022-06-22T17:35
2022-06-22T19:10
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Британское Агентство по здравоохранению (UKHSA) объявило о чрезвычайной ситуации национального масштаба после того, как в лондонской канализации были найдены следы вируса полиомиелита, сообщил телеканал Sky News.Несколько близкородственных вирусов полиомиелита были обнаружены в период с февраля по май на станции очистки сточных вод в пригородном районе Лондона Бектоне. Их отнесли к "вакцинным" полиовирусам II типа (VDPV2)."Полиовирус, полученный от вакцины, может распространяться, особенно в регионах, где уровень вакцинации ниже. В редких случаях он может вызывать паралич у людей, не прошедших полную вакцинацию", — цитирует Sky News слова эпидемиолога агентства Ванессы Салибы.Как отмечает телеканал, вирус мог попасть в канализацию от человека, недавно привившегося от полиомиелита в стране, где эта болезнь все еще не искоренена, например в Пакистане, Афганистане или Нигерии.Если в дальнейшем будет выявлено больше образцов этого вируса, то может быть объявлен следующий уровень ЧП, в рамках которого проведут вакцинацию отдельных групп людей и сбор анализов из районов, где был обнаружен вирус полиомиелита, сказано в сообщении.Это второй случай обнаружения вируса полиомиелита в Великобритании за прошедшие месяцы, последний такой случай был зарегистрирован в 1984 году.Полиомиелит — спинномозговой паралич, острое инфекционное заболевание, обусловленное поражением серого вещества спинного мозга полиовирусом и характеризующееся преимущественно патологией нервной системы.Сейчас лекарства от него не существует, но болезнь можно предотвратить при помощи вакцинации.
https://ria.ru/20220621/velikobritaniya-1797046925.html
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в мире, лондон, пакистан, афганистан
17:35 22.06.2022 (обновлено: 19:10 22.06.2022)
Власти Британии объявили ЧС после обнаружения следов полиомиелита в воде
Sky News: власти Британии объявили ЧС после обнаружения следов полиомиелита в воде
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости.
Британское Агентство по здравоохранению (UKHSA) объявило о чрезвычайной ситуации национального масштаба после того, как в лондонской канализации были найдены следы вируса полиомиелита, сообщил
телеканал Sky News.
Несколько близкородственных вирусов полиомиелита были обнаружены в период с февраля по май на станции очистки сточных вод в пригородном районе Лондона
Бектоне. Их отнесли к "вакцинным" полиовирусам II типа (VDPV2).
"Полиовирус, полученный от вакцины, может распространяться, особенно в регионах, где уровень вакцинации ниже. В редких случаях он может вызывать паралич у людей, не прошедших полную вакцинацию", — цитирует Sky News слова эпидемиолога агентства Ванессы Салибы.
Как отмечает телеканал, вирус мог попасть в канализацию от человека, недавно привившегося от полиомиелита в стране, где эта болезнь все еще не искоренена, например в Пакистане
, Афганистане
или Нигерии
.
Если в дальнейшем будет выявлено больше образцов этого вируса, то может быть объявлен следующий уровень ЧП, в рамках которого проведут вакцинацию отдельных групп людей и сбор анализов из районов, где был обнаружен вирус полиомиелита, сказано в сообщении.
Это второй случай обнаружения вируса полиомиелита в Великобритании
за прошедшие месяцы, последний такой случай был зарегистрирован в 1984 году.
Полиомиелит — спинномозговой паралич, острое инфекционное заболевание, обусловленное поражением серого вещества спинного мозга полиовирусом и характеризующееся преимущественно патологией нервной системы.
Сейчас лекарства от него не существует, но болезнь можно предотвратить при помощи вакцинации.