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Суд в Британии предостерег власти от нарушения конвенции о правах человека - РИА Новости, 22.06.2022
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Суд в Британии предостерег власти от нарушения конвенции о правах человека
Суд в Британии предостерег власти от нарушения конвенции о правах человека - РИА Новости, 22.06.2022
Суд в Британии предостерег власти от нарушения конвенции о правах человека
Власти Великобритании нарушат Европейскую конвенцию о правах человека, если не будут выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), заявили РИА... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T17:04
2022-06-22T18:16
в мире
доминик рааб
великобритания
лондон
руанда
европейский суд по правам человека (еспч)
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ПАРИЖ, 22 июн - РИА Новости, Анастасия Иванова. Власти Великобритании нарушат Европейскую конвенцию о правах человека, если не будут выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), заявили РИА Новости в пресс-службе суда.Заместитель премьера Великобритании Доминик Рааб в среду представит в парламенте законопроект, позволяющий Лондону не исполнять постановления Европейского суда по правам человека. Решение о его создании было принято после того, как ЕСПЧ постановил отменить первую отправку мигрантов в Руанду."Суд постановил, что статья 34 Конвенции (в которой договаривающиеся государства обязуются воздерживаться от любого действия или бездействия, которое может помешать эффективному осуществлению права индивидуального заявителя на подачу жалобы) будет нарушена, если власти государства не примут все шаги, которые могли быть предприняты для соблюдения обеспечительных мер", - прокомментировали агентству в ЕСПЧ готовящийся в Лондоне законопроект.В Совете Европы, в свою очередь, не стали давать оценку действиям Лондона."До сих пор правительство Великобритании неоднократно подтверждало, что остается участником Европейской конвенции о правах человека, которая включает в себя обязательство государств-членов соблюдать решения Европейского суда по правам человека", - сказали РИА Новости в пресс-службе СЕ.
https://ria.ru/20220615/espch-1795523606.html
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в мире, доминик рааб, великобритания, лондон, руанда, европейский суд по правам человека (еспч)
17:04 22.06.2022 (обновлено: 18:16 22.06.2022)
 
Суд в Британии предостерег власти от нарушения конвенции о правах человека

Суд в Британии предостерег власти от нарушения Европейской конвенции о правах человека

© РИА Новости / Аюш Пачнанда / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Аюш Пачнанда
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ПАРИЖ, 22 июн - РИА Новости, Анастасия Иванова. Власти Великобритании нарушат Европейскую конвенцию о правах человека, если не будут выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), заявили РИА Новости в пресс-службе суда.
Заместитель премьера Великобритании Доминик Рааб в среду представит в парламенте законопроект, позволяющий Лондону не исполнять постановления Европейского суда по правам человека. Решение о его создании было принято после того, как ЕСПЧ постановил отменить первую отправку мигрантов в Руанду.
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"Суд постановил, что статья 34 Конвенции (в которой договаривающиеся государства обязуются воздерживаться от любого действия или бездействия, которое может помешать эффективному осуществлению права индивидуального заявителя на подачу жалобы) будет нарушена, если власти государства не примут все шаги, которые могли быть предприняты для соблюдения обеспечительных мер", - прокомментировали агентству в ЕСПЧ готовящийся в Лондоне законопроект.
В Совете Европы, в свою очередь, не стали давать оценку действиям Лондона.
"До сих пор правительство Великобритании неоднократно подтверждало, что остается участником Европейской конвенции о правах человека, которая включает в себя обязательство государств-членов соблюдать решения Европейского суда по правам человека", - сказали РИА Новости в пресс-службе СЕ.
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В миреДоминик РаабВеликобританияЛондонРуандаЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
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