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Власти Британии выступили за сдерживание роста зарплат бюджетников - РИА Новости, 22.06.2022
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Власти Британии выступили за сдерживание роста зарплат бюджетников
Власти Британии выступили за сдерживание роста зарплат бюджетников - РИА Новости, 22.06.2022
Власти Британии выступили за сдерживание роста зарплат бюджетников
Заместитель премьера Великобритании Доминик Рааб заявил о необходимости сдерживания роста заработной платы работников бюджетной сферы на фоне растущей инфляции, РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T15:44
2022-06-22T15:45
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Заместитель премьера Великобритании Доминик Рааб заявил о необходимости сдерживания роста заработной платы работников бюджетной сферы на фоне растущей инфляции, несмотря на проходящую в стране крупнейшую в истории забастовку железнодорожников."Нам необходимо проводить своего рода сдерживание роста заработной платы работников бюджетной сферы… В противном случае мы столкнемся с порочным кругом, в котором инфляция будет расти в долгосрочной перспективе", - заявил он в эфире Sky News в среду.Рааб также отметил, что железнодорожный сектор, поддерживаемый государством, будет продолжать противостоять требованиям профсоюзов о повышении заработной платы на 7%, несмотря на угрозы с их стороны устроить более масштабные забастовки в государственном секторе в конце этого года."Мы не можем позволить профсоюзам таким воинственным способом… выиграть этот спор, потому что это только навредит самым бедным в нашем обществе", - заявил Рааб.Железные дороги в Великобритании находятся под контролем государства - его осуществляет компания Network Rail. Ранее сообщалось, что на этой неделе 21, 23 и 25 июня около 40 тысяч сотрудников Network Rail и еще 13 железнодорожных компаний выйдут на забастовку.Причиной крупнейшей с 1989 года забастовки на железной дороге в Великобритании стало несогласие железнодорожного, морского и транспортного профсоюза (RMT) с планами железнодорожных компаний заморозить повышение зарплат сотрудников и уволить часть из них. Переговоры с работодателями не привели к результату.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года - 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В мае годовая инфляция в Великобритании достигла рекордных с 1982 года 9,1%.
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великобритания, украина, россия
15:44 22.06.2022 (обновлено: 15:45 22.06.2022)
 
Власти Британии выступили за сдерживание роста зарплат бюджетников

Рааб: власти Британии выступают за сдерживание роста зарплат бюджетников на фоне инфляции

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Заместитель премьера Великобритании Доминик Рааб заявил о необходимости сдерживания роста заработной платы работников бюджетной сферы на фоне растущей инфляции, несмотря на проходящую в стране крупнейшую в истории забастовку железнодорожников.
"Нам необходимо проводить своего рода сдерживание роста заработной платы работников бюджетной сферы… В противном случае мы столкнемся с порочным кругом, в котором инфляция будет расти в долгосрочной перспективе", - заявил он в эфире Sky News в среду.
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Рааб также отметил, что железнодорожный сектор, поддерживаемый государством, будет продолжать противостоять требованиям профсоюзов о повышении заработной платы на 7%, несмотря на угрозы с их стороны устроить более масштабные забастовки в государственном секторе в конце этого года.
"Мы не можем позволить профсоюзам таким воинственным способом… выиграть этот спор, потому что это только навредит самым бедным в нашем обществе", - заявил Рааб.
Железные дороги в Великобритании находятся под контролем государства - его осуществляет компания Network Rail. Ранее сообщалось, что на этой неделе 21, 23 и 25 июня около 40 тысяч сотрудников Network Rail и еще 13 железнодорожных компаний выйдут на забастовку.
Причиной крупнейшей с 1989 года забастовки на железной дороге в Великобритании стало несогласие железнодорожного, морского и транспортного профсоюза (RMT) с планами железнодорожных компаний заморозить повышение зарплат сотрудников и уволить часть из них. Переговоры с работодателями не привели к результату.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года - 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В мае годовая инфляция в Великобритании достигла рекордных с 1982 года 9,1%.
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