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Верховный суд подтвердил обвинения Booking.com в навязывании цен - РИА Новости, 22.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220622/booking-1797373680.html
Верховный суд подтвердил обвинения Booking.com в навязывании цен
Верховный суд подтвердил обвинения Booking.com в навязывании цен - РИА Новости, 22.06.2022
Верховный суд подтвердил обвинения Booking.com в навязывании цен
Верховный суд согласился с выводами Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о том, что компания Booking.com. B.V. нарушала антимонопольное... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T17:43
2022-06-22T17:43
туризм
туризм
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
booking.com
новости - туризм
туристы
отели
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Верховный суд согласился с выводами Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о том, что компания Booking.com. B.V. нарушала антимонопольное законодательство. Компания навязывала отелям условие о паритете цен, согласно которому стоимость размещения в гостинице на других ресурсах не может быть ниже, чем у нее.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, судья ВС РФ Марина Антонова отклонила кассационную жалобу голландской компании, просившей пересмотреть судебные акты трех нижестоящих инстанций, также поддержавших ФАС. Booking.com в своем обращении в суд требовала признать недействительными решение и предписание ФАС от 29 декабря 2020 года, но компании было отказано.Условие о паритете цен закрепляет обязанность отелей и других мест размещения поддерживать во всех каналах продаж такие же цены и такие же данные о наличии мест, какие они предоставляют популярному агрегатору Booking.com. Под каналами продаж понимаются мета-поисковики, туристические агентства, другие агрегаторы информации, а также сайты самих гостиниц.Суды согласились с доводами ФАС о том, что навязывание паритета цен ограничивает конкуренцию на рынке, так как объект размещения не имеет возможности предложить лучшие цены на свои услуги как другим агрегаторам, так и потребителям. Такая ситуация, в том числе, затрудняет выход на рынок новых участников, отметили суды.ФАС РФ в августе наложила на Booking.com оборотный штраф в размере 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке гостиничных агрегаторов. Это постановление компания тоже оспорила в суде, но суды трех инстанций признали штраф законным. После этого компания 31 января заявила, что разочарована решением суда, но выплатит штраф в установленный срок.ФАС в декабре сообщила, что Booking.com выполнила предписание о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство, отказавшись от "паритета цен" в договорах с местами размещения. Однако служба отметила, что это не освобождает компанию от выплаты назначенного ей штрафа. Booking.com в апреле отчитался об уплате штрафа, несмотря на то, что приостановил работу в России.
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7 495 645-6601
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туризм, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), booking.com, новости - туризм, туристы, отели
17:43 22.06.2022
 
Верховный суд подтвердил обвинения Booking.com в навязывании цен

Верховный суд подтвердил, что Booking.com незаконно навязывал отелям в России паритет цен

© РИА НовостиСайт Booking.com на экране монитора
Сайт Booking.com на экране монитора - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Верховный суд согласился с выводами Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о том, что компания Booking.com. B.V. нарушала антимонопольное законодательство. Компания навязывала отелям условие о паритете цен, согласно которому стоимость размещения в гостинице на других ресурсах не может быть ниже, чем у нее.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, судья ВС РФ Марина Антонова отклонила кассационную жалобу голландской компании, просившей пересмотреть судебные акты трех нижестоящих инстанций, также поддержавших ФАС. Booking.com в своем обращении в суд требовала признать недействительными решение и предписание ФАС от 29 декабря 2020 года, но компании было отказано.
Условие о паритете цен закрепляет обязанность отелей и других мест размещения поддерживать во всех каналах продаж такие же цены и такие же данные о наличии мест, какие они предоставляют популярному агрегатору Booking.com. Под каналами продаж понимаются мета-поисковики, туристические агентства, другие агрегаторы информации, а также сайты самих гостиниц.
Суды согласились с доводами ФАС о том, что навязывание паритета цен ограничивает конкуренцию на рынке, так как объект размещения не имеет возможности предложить лучшие цены на свои услуги как другим агрегаторам, так и потребителям. Такая ситуация, в том числе, затрудняет выход на рынок новых участников, отметили суды.
ФАС РФ в августе наложила на Booking.com оборотный штраф в размере 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке гостиничных агрегаторов. Это постановление компания тоже оспорила в суде, но суды трех инстанций признали штраф законным. После этого компания 31 января заявила, что разочарована решением суда, но выплатит штраф в установленный срок.
ФАС в декабре сообщила, что Booking.com выполнила предписание о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство, отказавшись от "паритета цен" в договорах с местами размещения. Однако служба отметила, что это не освобождает компанию от выплаты назначенного ей штрафа. Booking.com в апреле отчитался об уплате штрафа, несмотря на то, что приостановил работу в России.
Логотип Booking.com - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 16:24Туризм
Кассационный суд подтвердил законность штрафа для Booking.com
 
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