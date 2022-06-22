https://ria.ru/20220622/booking-1797373680.html

Верховный суд подтвердил обвинения Booking.com в навязывании цен

Верховный суд подтвердил обвинения Booking.com в навязывании цен - РИА Новости, 22.06.2022

Верховный суд подтвердил обвинения Booking.com в навязывании цен

Верховный суд согласился с выводами Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о том, что компания Booking.com. B.V. нарушала антимонопольное... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T17:43

2022-06-22T17:43

2022-06-22T17:43

туризм

туризм

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Верховный суд согласился с выводами Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о том, что компания Booking.com. B.V. нарушала антимонопольное законодательство. Компания навязывала отелям условие о паритете цен, согласно которому стоимость размещения в гостинице на других ресурсах не может быть ниже, чем у нее.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, судья ВС РФ Марина Антонова отклонила кассационную жалобу голландской компании, просившей пересмотреть судебные акты трех нижестоящих инстанций, также поддержавших ФАС. Booking.com в своем обращении в суд требовала признать недействительными решение и предписание ФАС от 29 декабря 2020 года, но компании было отказано.Условие о паритете цен закрепляет обязанность отелей и других мест размещения поддерживать во всех каналах продаж такие же цены и такие же данные о наличии мест, какие они предоставляют популярному агрегатору Booking.com. Под каналами продаж понимаются мета-поисковики, туристические агентства, другие агрегаторы информации, а также сайты самих гостиниц.Суды согласились с доводами ФАС о том, что навязывание паритета цен ограничивает конкуренцию на рынке, так как объект размещения не имеет возможности предложить лучшие цены на свои услуги как другим агрегаторам, так и потребителям. Такая ситуация, в том числе, затрудняет выход на рынок новых участников, отметили суды.ФАС РФ в августе наложила на Booking.com оборотный штраф в размере 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке гостиничных агрегаторов. Это постановление компания тоже оспорила в суде, но суды трех инстанций признали штраф законным. После этого компания 31 января заявила, что разочарована решением суда, но выплатит штраф в установленный срок.ФАС в декабре сообщила, что Booking.com выполнила предписание о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство, отказавшись от "паритета цен" в договорах с местами размещения. Однако служба отметила, что это не освобождает компанию от выплаты назначенного ей штрафа. Booking.com в апреле отчитался об уплате штрафа, несмотря на то, что приостановил работу в России.

https://ria.ru/20220516/booking-1788840134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), booking.com, новости - туризм, туристы, отели