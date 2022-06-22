https://ria.ru/20220622/boepripas-1797288630.html

Во Владимирской области три военнослужащих погибли при подрыве боеприпаса

Во Владимирской области три военнослужащих погибли при подрыве боеприпаса - РИА Новости, 22.06.2022

Во Владимирской области три военнослужащих погибли при подрыве боеприпаса

В результате подрыва боеприпаса при проведении разгрузочно-погрузочных работ на территории хранилища боеприпасов во Владимирской области погибли трое... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T13:56

2022-06-22T13:56

2022-06-22T17:26

владимирская область

россия

происшествия

западный военный округ (зво)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В результате подрыва боеприпаса при проведении разгрузочно-погрузочных работ на территории хранилища боеприпасов во Владимирской области погибли трое военнослужащих и один гражданский специалист, сообщила пресс-служба Западного военного округа."Возникший в хранилище пожар потушен. Организована проливка территории хранилища. Угрозы другим объектам и близлежащим населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что в среду при проведении разгрузочно-погрузочных работ на территории хранилища боеприпасов во Владимирской области "произошла самопроизвольная детонация боеприпаса"."В результате подрыва боеприпаса погибли трое военнослужащих и один гражданский специалист", - подчеркнули в ЗВО.

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россия

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Владимир Лаврентьев

владимирская область, россия, происшествия, западный военный округ (зво)