Рейтинг@Mail.ru
Во Владимирской области три военнослужащих погибли при подрыве боеприпаса - РИА Новости, 22.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220622/boepripas-1797288630.html
Во Владимирской области три военнослужащих погибли при подрыве боеприпаса
Во Владимирской области три военнослужащих погибли при подрыве боеприпаса - РИА Новости, 22.06.2022
Во Владимирской области три военнослужащих погибли при подрыве боеприпаса
В результате подрыва боеприпаса при проведении разгрузочно-погрузочных работ на территории хранилища боеприпасов во Владимирской области погибли трое... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:56
2022-06-22T17:26
владимирская область
россия
происшествия
западный военный округ (зво)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В результате подрыва боеприпаса при проведении разгрузочно-погрузочных работ на территории хранилища боеприпасов во Владимирской области погибли трое военнослужащих и один гражданский специалист, сообщила пресс-служба Западного военного округа."Возникший в хранилище пожар потушен. Организована проливка территории хранилища. Угрозы другим объектам и близлежащим населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что в среду при проведении разгрузочно-погрузочных работ на территории хранилища боеприпасов во Владимирской области "произошла самопроизвольная детонация боеприпаса"."В результате подрыва боеприпаса погибли трое военнослужащих и один гражданский специалист", - подчеркнули в ЗВО.
https://ria.ru/20220611/podzhog-1794747290.html
владимирская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_6425ca183ecdd5edb29918f2c151334c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимирская область, россия, происшествия, западный военный округ (зво)
13:56 22.06.2022 (обновлено: 17:26 22.06.2022)
 
Во Владимирской области три военнослужащих погибли при подрыве боеприпаса

Минобороны сообщило о гибели четырех человек при взрыве боеприпаса в части под Владимиром

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В результате подрыва боеприпаса при проведении разгрузочно-погрузочных работ на территории хранилища боеприпасов во Владимирской области погибли трое военнослужащих и один гражданский специалист, сообщила пресс-служба Западного военного округа.
"Возникший в хранилище пожар потушен. Организована проливка территории хранилища. Угрозы другим объектам и близлежащим населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в среду при проведении разгрузочно-погрузочных работ на территории хранилища боеприпасов во Владимирской области "произошла самопроизвольная детонация боеприпаса".
"В результате подрыва боеприпаса погибли трое военнослужащих и один гражданский специалист", - подчеркнули в ЗВО.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 12:07
В Нижнем Новгороде сожгли машину женщины, помогающей участникам СВО
 
Владимирская областьРоссияПроисшествияЗападный военный округ (ЗВО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала