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Во Владимирской области три военнослужащих погибли при подрыве боеприпаса
Во Владимирской области три военнослужащих погибли при подрыве боеприпаса - РИА Новости, 22.06.2022
Во Владимирской области три военнослужащих погибли при подрыве боеприпаса
В результате подрыва боеприпаса при проведении разгрузочно-погрузочных работ на территории хранилища боеприпасов во Владимирской области погибли трое... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:56
2022-06-22T13:56
2022-06-22T17:26
владимирская область
россия
происшествия
западный военный округ (зво)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В результате подрыва боеприпаса при проведении разгрузочно-погрузочных работ на территории хранилища боеприпасов во Владимирской области погибли трое военнослужащих и один гражданский специалист, сообщила пресс-служба Западного военного округа."Возникший в хранилище пожар потушен. Организована проливка территории хранилища. Угрозы другим объектам и близлежащим населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что в среду при проведении разгрузочно-погрузочных работ на территории хранилища боеприпасов во Владимирской области "произошла самопроизвольная детонация боеприпаса"."В результате подрыва боеприпаса погибли трое военнослужащих и один гражданский специалист", - подчеркнули в ЗВО.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимирская область, россия, происшествия, западный военный округ (зво)
13:56 22.06.2022 (обновлено: 17:26 22.06.2022)
Во Владимирской области три военнослужащих погибли при подрыве боеприпаса
Минобороны сообщило о гибели четырех человек при взрыве боеприпаса в части под Владимиром