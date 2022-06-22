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Атаковавшие НПЗ беспилотники были произведены на Украине, заявил губернатор - РИА Новости, 22.06.2022
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Атаковавшие НПЗ беспилотники были произведены на Украине, заявил губернатор
Атаковавшие НПЗ беспилотники были произведены на Украине, заявил губернатор - РИА Новости, 22.06.2022
Атаковавшие НПЗ беспилотники были произведены на Украине, заявил губернатор
Атаковавшие Новошахтинский завод нефтепродуктов беспилотники были, предположительно, украинского производства, сообщил журналистам губернатор Ростовской области РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T16:11
2022-06-22T17:02
происшествия
ростовская область
новошахтинск
новошахтинский завод нефтепродуктов
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн – РИА Новости. Атаковавшие Новошахтинский завод нефтепродуктов беспилотники были, предположительно, украинского производства, сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев.Возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошло в среду утром на площади 50 квадратных метров. Спустя примерно полтора часа пожар удалось потушить. На заводе сообщали, что взрыв и пожар произошли в результате удара двух беспилотников со стороны западной границы Ростовской области. Завод приостановил работу."По одной из версий, возгорание произошло в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, по предварительным данным – украинского производства. Специалисты считают, что один из беспилотников задел мачту громоотвода и упал на территории завода. Другой аппарат, возможно, стал причиной возгорания теплообменника", - сказал Голубев.На месте продолжаются следственные действия - работают соответствующие службы и правоохранительные структуры. Также ведется работа по оценке ущерба и возможности запуска завода.
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ростовская область
новошахтинск
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происшествия, ростовская область, новошахтинск, новошахтинский завод нефтепродуктов, василий голубев
16:11 22.06.2022 (обновлено: 17:02 22.06.2022)
 
Атаковавшие НПЗ беспилотники были произведены на Украине, заявил губернатор

Губернатор: дроны, атаковавшие Новошахтинский НПЗ, возможно, украинского производства

Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. Кадр из видео очевидца
Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. Кадр из видео очевидца
Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. Кадр из видео очевидца
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн – РИА Новости. Атаковавшие Новошахтинский завод нефтепродуктов беспилотники были, предположительно, украинского производства, сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошло в среду утром на площади 50 квадратных метров. Спустя примерно полтора часа пожар удалось потушить. На заводе сообщали, что взрыв и пожар произошли в результате удара двух беспилотников со стороны западной границы Ростовской области. Завод приостановил работу.
Сотрудники МЧС на месте пожара на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 11:00
Пожар на Новошахтинском НПЗ полностью ликвидировали
"По одной из версий, возгорание произошло в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, по предварительным данным – украинского производства. Специалисты считают, что один из беспилотников задел мачту громоотвода и упал на территории завода. Другой аппарат, возможно, стал причиной возгорания теплообменника", - сказал Голубев.
На месте продолжаются следственные действия - работают соответствующие службы и правоохранительные структуры. Также ведется работа по оценке ущерба и возможности запуска завода.
 
ПроисшествияРостовская областьНовошахтинскНовошахтинский завод нефтепродуктовВасилий Голубев
 
 
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