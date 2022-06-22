https://ria.ru/20220622/bespilotniki-1797348443.html

Атаковавшие НПЗ беспилотники были произведены на Украине, заявил губернатор

Атаковавшие НПЗ беспилотники были произведены на Украине, заявил губернатор - РИА Новости, 22.06.2022

Атаковавшие НПЗ беспилотники были произведены на Украине, заявил губернатор

Атаковавшие Новошахтинский завод нефтепродуктов беспилотники были, предположительно, украинского производства, сообщил журналистам губернатор Ростовской области РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T16:11

2022-06-22T16:11

2022-06-22T17:02

происшествия

ростовская область

новошахтинск

новошахтинский завод нефтепродуктов

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн – РИА Новости. Атаковавшие Новошахтинский завод нефтепродуктов беспилотники были, предположительно, украинского производства, сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев.Возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошло в среду утром на площади 50 квадратных метров. Спустя примерно полтора часа пожар удалось потушить. На заводе сообщали, что взрыв и пожар произошли в результате удара двух беспилотников со стороны западной границы Ростовской области. Завод приостановил работу."По одной из версий, возгорание произошло в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, по предварительным данным – украинского производства. Специалисты считают, что один из беспилотников задел мачту громоотвода и упал на территории завода. Другой аппарат, возможно, стал причиной возгорания теплообменника", - сказал Голубев.На месте продолжаются следственные действия - работают соответствующие службы и правоохранительные структуры. Также ведется работа по оценке ущерба и возможности запуска завода.

https://ria.ru/20220622/pozhar-1797232110.html

ростовская область

новошахтинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, ростовская область, новошахтинск, новошахтинский завод нефтепродуктов, василий голубев