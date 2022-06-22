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"Азовсталь" может продолжить работу как промышленный парк, заявил Хуснуллин - РИА Новости, 22.06.2022
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"Азовсталь" может продолжить работу как промышленный парк, заявил Хуснуллин
"Азовсталь" может продолжить работу как промышленный парк, заявил Хуснуллин - РИА Новости, 22.06.2022
"Азовсталь" может продолжить работу как промышленный парк, заявил Хуснуллин
Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе в дальнейшем может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха, но не как металлургический... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T19:02
2022-06-22T19:02
в мире
мариуполь
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе в дальнейшем может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха, но не как металлургический комплекс, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.В настоящее время предприятие разрушено в ходе боев по освобождению Мариуполя."Важный вопрос, что делать с заводом "Азовсталь". Рассматриваем различные варианты его будущего. Эта зона в дальнейшем может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха, но конечно уже не как металлургический комплекс", - написал Хуснуллин у себя в Telegram-канале.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь в ходе карательной операции.Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сдались в плен более 2,4 тысячи боевиков из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
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в мире, мариуполь, россия, донецкая народная республика
19:02 22.06.2022
 
"Азовсталь" может продолжить работу как промышленный парк, заявил Хуснуллин

Хуснуллин: "Азовсталь" может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМирная жизнь в Мариуполе
Мирная жизнь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Мирная жизнь в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе в дальнейшем может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха, но не как металлургический комплекс, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
В настоящее время предприятие разрушено в ходе боев по освобождению Мариуполя.
Найти и обезвредить: как работают саперы в Мариуполе
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В ЛНР и ДНР развернули два представительства Международного противоминного центра Вооруженных сил России.

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе с целью разминирования
1 из 10

В ЛНР и ДНР развернули два представительства Международного противоминного центра Вооруженных сил России.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Это подразделение инженерных войск обеспечивает участие России в операциях по гуманитарному разминированию за пределами страны.

Подрыв заряда, обнаруженного саперами Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе
2 из 10

Это подразделение инженерных войск обеспечивает участие России в операциях по гуманитарному разминированию за пределами страны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Разминирование территорий — важнейшая задача, от выполнения которой зависит дальнейшее восстановление инфраструктуры.

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе с целью разминирования
3 из 10

Разминирование территорий — важнейшая задача, от выполнения которой зависит дальнейшее восстановление инфраструктуры.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Сейчас саперы разминируют жилые кварталы Мариуполя, коммерческую инфраструктуру и промзону "Азовстали".

Разминирование саперами Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе
4 из 10

Сейчас саперы разминируют жилые кварталы Мариуполя, коммерческую инфраструктуру и промзону "Азовстали".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Работы на территории "Азовстали" осложняются тем, что противник использовал множество разных средств минирования: от противопехотных и противотанковых мин до кассетных боеприпасов и кустарных ловушек.

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе с целью разминирования
5 из 10

Работы на территории "Азовстали" осложняются тем, что противник использовал множество разных средств минирования: от противопехотных и противотанковых мин до кассетных боеприпасов и кустарных ловушек.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Кроме того, разбросанные вокруг гильзы и осколки создают помехи для миноискателей.

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе с целью разминирования
6 из 10

Кроме того, разбросанные вокруг гильзы и осколки создают помехи для миноискателей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Большое внимание уделяется безопасности саперов.

Разминирование саперами Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе
7 из 10

Большое внимание уделяется безопасности саперов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В работах применяются передовые технологии, например, новые бронекостюмы и роботы серии "Уран-6".

Разминирование жилых домов вблизи Азовстали
8 из 10

В работах применяются передовые технологии, например, новые бронекостюмы и роботы серии "Уран-6".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Робототехнические комплексы позволяют ускорить работу саперов и сберечь их жизни.

Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе
9 из 10

Робототехнические комплексы позволяют ускорить работу саперов и сберечь их жизни.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил России работает в Мариуполе.

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе с целью разминирования
10 из 10

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил России работает в Мариуполе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 10

В ЛНР и ДНР развернули два представительства Международного противоминного центра Вооруженных сил России.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 10

Это подразделение инженерных войск обеспечивает участие России в операциях по гуманитарному разминированию за пределами страны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 10

Разминирование территорий — важнейшая задача, от выполнения которой зависит дальнейшее восстановление инфраструктуры.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 10

Сейчас саперы разминируют жилые кварталы Мариуполя, коммерческую инфраструктуру и промзону "Азовстали".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 10

Работы на территории "Азовстали" осложняются тем, что противник использовал множество разных средств минирования: от противопехотных и противотанковых мин до кассетных боеприпасов и кустарных ловушек.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 10

Кроме того, разбросанные вокруг гильзы и осколки создают помехи для миноискателей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 10

Большое внимание уделяется безопасности саперов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 10

В работах применяются передовые технологии, например, новые бронекостюмы и роботы серии "Уран-6".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 10

Робототехнические комплексы позволяют ускорить работу саперов и сберечь их жизни.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 10

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил России работает в Мариуполе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
"Важный вопрос, что делать с заводом "Азовсталь". Рассматриваем различные варианты его будущего. Эта зона в дальнейшем может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха, но конечно уже не как металлургический комплекс", - написал Хуснуллин у себя в Telegram-канале.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь в ходе карательной операции.
Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сдались в плен более 2,4 тысячи боевиков из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
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