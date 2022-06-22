https://ria.ru/20220622/azovstal-1797406642.html

"Азовсталь" может продолжить работу как промышленный парк, заявил Хуснуллин

"Азовсталь" может продолжить работу как промышленный парк, заявил Хуснуллин - РИА Новости, 22.06.2022

"Азовсталь" может продолжить работу как промышленный парк, заявил Хуснуллин

Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе в дальнейшем может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха, но не как металлургический... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T19:02

2022-06-22T19:02

2022-06-22T19:02

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе в дальнейшем может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха, но не как металлургический комплекс, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.В настоящее время предприятие разрушено в ходе боев по освобождению Мариуполя."Важный вопрос, что делать с заводом "Азовсталь". Рассматриваем различные варианты его будущего. Эта зона в дальнейшем может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха, но конечно уже не как металлургический комплекс", - написал Хуснуллин у себя в Telegram-канале.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь в ходе карательной операции.Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сдались в плен более 2,4 тысячи боевиков из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

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