Лучшие пляжи Азовского моря: где можно плавать, гулять, летать и пить вино
Двадцатого июня в Тамани завершилась реконструкция набережной. Она сделана по дизайн-проекту “Берег трех морей”, который в 2020 году победил на Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Двадцатого июня в Тамани завершилась реконструкция набережной. Она сделана по дизайн-проекту “Берег трех морей”, который в 2020 году победил на Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Тут появились музыкальный фонтан, амфитеатр, деревья, кустарники и новые лавочки. Истории Таманского полуострова посвящен арт-объект "Гермонасса".
Тут появились музыкальный фонтан, амфитеатр, деревья, кустарники и новые лавочки. Истории Таманского полуострова посвящен арт-объект "Гермонасса".
Так назывался город, который на этом месте в 592 году до н. э. основали древние греки. Потом здесь были византийцы, хазары. Славянское поселение называлось Тмутаракань. Так что, если надоест лежать на пляже, можно отправиться в музеи: этнографический, археологический и, конечно, посвященный писателю Михаилу Лермонтову.
Так назывался город, который на этом месте в 592 году до н. э. основали древние греки. Потом здесь были византийцы, хазары. Славянское поселение называлось Тмутаракань. Так что, если надоест лежать на пляже, можно отправиться в музеи: этнографический, археологический и, конечно, посвященный писателю Михаилу Лермонтову.
Еще одна особенность Таманского полуострова в том, что его омывают два моря — Азовское и Черное.
От одного до другого — всего час на машине. То есть, утром можно искупаться в одном, а после обеда поехать на другое.
Еще одна особенность Таманского полуострова в том, что его омывают два моря — Азовское и Черное.
От одного до другого — всего час на машине. То есть, утром можно искупаться в одном, а после обеда поехать на другое.
Пляжи тоже на любой вкус: благоустроенные или дикие, песчаные или каменистые.
Пляжи тоже на любой вкус: благоустроенные или дикие, песчаные или каменистые.
Например, дикий пляж недалеко от памятника "Самолет МиГ-17". У этнографического комплекса "Атамань" тоже есть удобное побережье, можно приехать и на машине с палаткой. Самым благоустроенным считается Центральный пляж Тамани.
Например, дикий пляж недалеко от памятника "Самолет МиГ-17". У этнографического комплекса "Атамань" тоже есть удобное побережье, можно приехать и на машине с палаткой. Самым благоустроенным считается Центральный пляж Тамани.
Сенной — это не только благоустроенный поселок с просторными песчаными пляжами, но и точка энотуризма. Здесь находится завод "Фанагория". Удобно после купания отправиться на экскурсию с дегустацией. Стоимость 900-1500 рублей, дети до 14 лет не допускаются.
Сенной — это не только благоустроенный поселок с просторными песчаными пляжами, но и точка энотуризма. Здесь находится завод "Фанагория". Удобно после купания отправиться на экскурсию с дегустацией. Стоимость 900-1500 рублей, дети до 14 лет не допускаются.
Недалеко от поселка Пересыпь находится одна из главных зон парапланеристов на Азовском море.
Недалеко от поселка Пересыпь находится одна из главных зон парапланеристов на Азовском море.
Станица Голубицкая — это один из самых популярных курортов на Азовском море. Здесь есть все необходимое для отдыха с детьми, а еще — крокодиловая ферма, дельфинарий, долина лотосов и виноградники.
Станица Голубицкая — это один из самых популярных курортов на Азовском море. Здесь есть все необходимое для отдыха с детьми, а еще — крокодиловая ферма, дельфинарий, долина лотосов и виноградники.
В западной части станицы находится Голубицкое озеро с лечебной грязью.
В западной части станицы находится Голубицкое озеро с лечебной грязью.
"Азовское море — это что-то из нашего детства", — рассказывал РИА Новости член президиума Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. Тут не так много больших клубов, ресторанов, баров, но есть идеальный для серфингистов ветер, уникальные лечебные грязи и возможность поставить палатку прямо у воды.
"Азовское море — это что-то из нашего детства", — рассказывал РИА Новости член президиума Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. Тут не так много больших клубов, ресторанов, баров, но есть идеальный для серфингистов ветер, уникальные лечебные грязи и возможность поставить палатку прямо у воды.