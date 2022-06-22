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Лучшие пляжи Азовского моря: где можно плавать, гулять, летать и пить вино - РИА Новости, 22.06.2022
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Туризм
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Лучшие пляжи Азовского моря: где можно плавать, гулять, летать и пить вино
Лучшие пляжи Азовского моря: где можно плавать, гулять, летать и пить вино - РИА Новости, 22.06.2022
Лучшие пляжи Азовского моря: где можно плавать, гулять, летать и пить вино
Море по колено — это об Азовском. Оно, действительно, самое мелкое в мире. "Не заходите за буйки", — шутят туристы. Тем не менее, здесь купаются, занимаются... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T17:24
2022-06-22T17:24
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туризм
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азовское море
краснодарский край
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Море по колено — это об Азовском. Оно, действительно, самое мелкое в мире. "Не заходите за буйки", — шутят туристы. Тем не менее, здесь купаются, занимаются водными видами спорта и развлекаются.
азовское море
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17:24 22.06.2022
 

Лучшие пляжи Азовского моря: где можно плавать, гулять, летать и пить вино

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Море по колено — это об Азовском. Оно, действительно, самое мелкое в мире. "Не заходите за буйки", — шутят туристы. Тем не менее, здесь купаются, занимаются водными видами спорта и развлекаются.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Двадцатого июня в Тамани завершилась реконструкция набережной. Она сделана по дизайн-проекту “Берег трех морей”, который в 2020 году победил на Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Отдыхающие на набережной в станице Тамань в Краснодарском крае
1 из 11

Двадцатого июня в Тамани завершилась реконструкция набережной. Она сделана по дизайн-проекту “Берег трех морей”, который в 2020 году победил на Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Тут появились музыкальный фонтан, амфитеатр, деревья, кустарники и новые лавочки. Истории Таманского полуострова посвящен арт-объект "Гермонасса".

Дети играют на набережной в станице Тамань в Краснодарском крае
2 из 11

Тут появились музыкальный фонтан, амфитеатр, деревья, кустарники и новые лавочки. Истории Таманского полуострова посвящен арт-объект "Гермонасса".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Так назывался город, который на этом месте в 592 году до н. э. основали древние греки. Потом здесь были византийцы, хазары. Славянское поселение называлось Тмутаракань. Так что, если надоест лежать на пляже, можно отправиться в музеи: этнографический, археологический и, конечно, посвященный писателю Михаилу Лермонтову.

Отдыхающие на пляже в станице Тамань в Краснодарском крае
3 из 11

Так назывался город, который на этом месте в 592 году до н. э. основали древние греки. Потом здесь были византийцы, хазары. Славянское поселение называлось Тмутаракань. Так что, если надоест лежать на пляже, можно отправиться в музеи: этнографический, археологический и, конечно, посвященный писателю Михаилу Лермонтову.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Еще одна особенность Таманского полуострова в том, что его омывают два моря — Азовское и Черное.

От одного до другого — всего час на машине. То есть, утром можно искупаться в одном, а после обеда поехать на другое.

Отдыхающие на набережной в станице Тамань в Краснодарском крае
4 из 11

Еще одна особенность Таманского полуострова в том, что его омывают два моря — Азовское и Черное.

От одного до другого — всего час на машине. То есть, утром можно искупаться в одном, а после обеда поехать на другое.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Пляжи тоже на любой вкус: благоустроенные или дикие, песчаные или каменистые.

Отдыхающие на пляже в станице Тамань в Краснодарском крае
5 из 11

Пляжи тоже на любой вкус: благоустроенные или дикие, песчаные или каменистые.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Например, дикий пляж недалеко от памятника "Самолет МиГ-17". У этнографического комплекса "Атамань" тоже есть удобное побережье, можно приехать и на машине с палаткой. Самым благоустроенным считается Центральный пляж Тамани.

Отдыхающие на набережной в станице Тамань в Краснодарском крае
6 из 11

Например, дикий пляж недалеко от памятника "Самолет МиГ-17". У этнографического комплекса "Атамань" тоже есть удобное побережье, можно приехать и на машине с палаткой. Самым благоустроенным считается Центральный пляж Тамани.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Сенной — это не только благоустроенный поселок с просторными песчаными пляжами, но и точка энотуризма. Здесь находится завод "Фанагория". Удобно после купания отправиться на экскурсию с дегустацией. Стоимость 900-1500 рублей, дети до 14 лет не допускаются.

Отдыхающие прыгают с пирса в море на пляже в поселке Сенной в Краснодарском крае
7 из 11

Сенной — это не только благоустроенный поселок с просторными песчаными пляжами, но и точка энотуризма. Здесь находится завод "Фанагория". Удобно после купания отправиться на экскурсию с дегустацией. Стоимость 900-1500 рублей, дети до 14 лет не допускаются.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Недалеко от поселка Пересыпь находится одна из главных зон парапланеристов на Азовском море.

Парапланерист над пляжем в поселке Пересыпь в Краснодарском крае
8 из 11

Недалеко от поселка Пересыпь находится одна из главных зон парапланеристов на Азовском море.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Станица Голубицкая — это один из самых популярных курортов на Азовском море. Здесь есть все необходимое для отдыха с детьми, а еще — крокодиловая ферма, дельфинарий, долина лотосов и виноградники.

Отдыхающие катаются на банане за катером на пляже в станице Голубицкой в поселке в Краснодарском крае
9 из 11

Станица Голубицкая — это один из самых популярных курортов на Азовском море. Здесь есть все необходимое для отдыха с детьми, а еще — крокодиловая ферма, дельфинарий, долина лотосов и виноградники.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

В западной части станицы находится Голубицкое озеро с лечебной грязью.

Девушка мажет лицо грязью на грязевом озере в станице Голубицкой в Краснодарском крае
10 из 11

В западной части станицы находится Голубицкое озеро с лечебной грязью.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

"Азовское море — это что-то из нашего детства", — рассказывал РИА Новости член президиума Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. Тут не так много больших клубов, ресторанов, баров, но есть идеальный для серфингистов ветер, уникальные лечебные грязи и возможность поставить палатку прямо у воды.

Отдых на побережье Азовского моря
11 из 11

"Азовское море — это что-то из нашего детства", — рассказывал РИА Новости член президиума Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. Тут не так много больших клубов, ресторанов, баров, но есть идеальный для серфингистов ветер, уникальные лечебные грязи и возможность поставить палатку прямо у воды.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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