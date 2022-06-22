https://ria.ru/20220622/avdeevka-1797433809.html

Украинские силовики устроили провокацию со взрывом школы в Авдеевке

Украинские силовики устроили провокацию со взрывом школы в Авдеевке - РИА Новости, 22.06.2022

Украинские силовики устроили провокацию со взрывом школы в Авдеевке

Украинские силовики провели провокацию в Авдеевке (ДНР) для обвинения ВС РФ в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры, взорвав здание школы,... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T21:43

2022-06-22T21:43

2022-06-22T21:43

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Украинские силовики провели провокацию в Авдеевке (ДНР) для обвинения ВС РФ в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры, взорвав здание школы, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Авдеевке Донецкой Народной Республики специалистами центра информационно-психологических операций ВСУ проведена очередная провокация с целью обвинения Вооруженных Сил России в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры. Для этого националисты взорвали здание общеобразовательной школы № 6 (бульвар Шевченко) и распространили сфабрикованные фото- и видеоматериалы в украинских и западных СМИ", - сказал он.Мизинцев предупредил мировое сообщество и международные организации о другой "бесчеловечной провокации", подготовленной украинскими властями в ДНР. Генерал подчеркнул, что в ней также планируется обвинить ВС РФ."В Славянске Краматорского района боевики украинских вооруженных формирований заминировали обочины автодороги по улице Героев Труда, примыкающей к трассе М-03, при этом местное население умышленно не оповещалось", - заявил он.Мизинцев подчеркнул, что в ходе спецоперации ВС РФ не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и "исключительно гуманно" относятся к мирному населению.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

https://ria.ru/20220618/kadry-1796254583.html

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в мире, россия, донецкая народная республика, славянск, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины