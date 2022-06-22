Рейтинг@Mail.ru
Украинские силовики устроили провокацию со взрывом школы в Авдеевке - РИА Новости, 22.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220622/avdeevka-1797433809.html
Украинские силовики устроили провокацию со взрывом школы в Авдеевке
Украинские силовики устроили провокацию со взрывом школы в Авдеевке - РИА Новости, 22.06.2022
Украинские силовики устроили провокацию со взрывом школы в Авдеевке
Украинские силовики провели провокацию в Авдеевке (ДНР) для обвинения ВС РФ в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры, взорвав здание школы,... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T21:43
2022-06-22T21:43
в мире
россия
донецкая народная республика
славянск
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108453_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_30998623cef8d5a07205300ed354e398.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Украинские силовики провели провокацию в Авдеевке (ДНР) для обвинения ВС РФ в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры, взорвав здание школы, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Авдеевке Донецкой Народной Республики специалистами центра информационно-психологических операций ВСУ проведена очередная провокация с целью обвинения Вооруженных Сил России в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры. Для этого националисты взорвали здание общеобразовательной школы № 6 (бульвар Шевченко) и распространили сфабрикованные фото- и видеоматериалы в украинских и западных СМИ", - сказал он.Мизинцев предупредил мировое сообщество и международные организации о другой "бесчеловечной провокации", подготовленной украинскими властями в ДНР. Генерал подчеркнул, что в ней также планируется обвинить ВС РФ."В Славянске Краматорского района боевики украинских вооруженных формирований заминировали обочины автодороги по улице Героев Труда, примыкающей к трассе М-03, при этом местное население умышленно не оповещалось", - заявил он.Мизинцев подчеркнул, что в ходе спецоперации ВС РФ не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и "исключительно гуманно" относятся к мирному населению.
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html
https://ria.ru/20220618/kadry-1796254583.html
россия
донецкая народная республика
славянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108453_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_b4ed09ebd949247802fddede4210ce06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, донецкая народная республика, славянск, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
21:43 22.06.2022
 
Украинские силовики устроили провокацию со взрывом школы в Авдеевке

Мизинцев: украинские силовики устроили провокацию со взрывом школы в Авдеевке

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ в Киевской области
Военнослужащие ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ в Киевской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Украинские силовики провели провокацию в Авдеевке (ДНР) для обвинения ВС РФ в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры, взорвав здание школы, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Авдеевке Донецкой Народной Республики специалистами центра информационно-психологических операций ВСУ проведена очередная провокация с целью обвинения Вооруженных Сил России в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры. Для этого националисты взорвали здание общеобразовательной школы № 6 (бульвар Шевченко) и распространили сфабрикованные фото- и видеоматериалы в украинских и западных СМИ", - сказал он.
Люди с флагами Украины у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 08:00
Украину гонят умирать за статус кандидата в члены ЕС
Мизинцев предупредил мировое сообщество и международные организации о другой "бесчеловечной провокации", подготовленной украинскими властями в ДНР. Генерал подчеркнул, что в ней также планируется обвинить ВС РФ.
Славянске Краматорского района боевики украинских вооруженных формирований заминировали обочины автодороги по улице Героев Труда, примыкающей к трассе М-03, при этом местное население умышленно не оповещалось", - заявил он.
Мизинцев подчеркнул, что в ходе спецоперации ВС РФ не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и "исключительно гуманно" относятся к мирному населению.
Посол США в Украине Бриджит Бринк (вторая справа) и строй почетного караула в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 08:00
Американские послы особого назначения: кадры решают все
 
В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаСлавянскВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала