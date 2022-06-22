https://ria.ru/20220622/argentina-1797439575.html
Работники транспорта в Аргентине требуют снижения цен на дизель
Работники транспорта в Аргентине требуют снижения цен на дизель - РИА Новости, 22.06.2022
Работники транспорта в Аргентине требуют снижения цен на дизель
Аргентинские профсоюзы работников транспорта усиливают начатые накануне бессрочные протесты и перекрывают дороги в стране, требуя от правительства обеспечить... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T22:49
2022-06-22T22:49
2022-06-22T22:49
в мире
аргентина
дт (дизельное топливо)
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МЕХИКО, 22 июн - РИА Новости. Аргентинские профсоюзы работников транспорта усиливают начатые накануне бессрочные протесты и перекрывают дороги в стране, требуя от правительства обеспечить поставки дизельного топлива и снизить его стоимость на фоне возникшего дефицита.К протестам союза перевозчиков Untra, которые начались накануне, в среду присоединились другие объединения работников транспортной сферы. Бессрочная акция протеста связана с непрекращающимся ростом цен на дизельное топливо, который угрожает рентабельности всей отрасли перевозок - манифестанты требуют от правительства увеличить размер фиксированной топливной субсидии.Другая проблема, с которой столкнулись перевозчики, - дефицит дизеля на АЗС. По данным Аргентинской федерации грузовых транспортных предприятий (Fadeeac), 21 регион, включая столицу, сталкивается с серьезными проблемами в поставках дизельного топлива.
https://ria.ru/20220512/benzin-1788139461.html
аргентина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, дт (дизельное топливо)
Работники транспорта в Аргентине требуют снижения цен на дизель
Аргентинские профсоюзы работников транспорта блокируют дороги из-за цен на дизель
МЕХИКО, 22 июн - РИА Новости.
Аргентинские профсоюзы работников транспорта усиливают
начатые накануне бессрочные протесты и перекрывают дороги в стране, требуя от правительства обеспечить поставки дизельного топлива и снизить его стоимость на фоне возникшего дефицита.
"Единый профсоюз работников портовой администрации, входящий в состав Автономного профсоюза рабочих Аргентины (CTA-A), организует в среду день борьбы и перекрытие дорог по всей стране", - говорится в сообщении на сайте CTA.
К протестам союза перевозчиков Untra, которые начались накануне, в среду присоединились другие объединения работников транспортной сферы. Бессрочная акция протеста связана с непрекращающимся ростом цен на дизельное топливо, который угрожает рентабельности всей отрасли перевозок - манифестанты требуют от правительства увеличить размер фиксированной топливной субсидии.
Другая проблема, с которой столкнулись перевозчики, - дефицит дизеля на АЗС. По данным Аргентинской федерации грузовых транспортных предприятий (Fadeeac), 21 регион, включая столицу, сталкивается с серьезными проблемами в поставках дизельного топлива.