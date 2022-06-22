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Работники транспорта в Аргентине требуют снижения цен на дизель - РИА Новости, 22.06.2022
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Работники транспорта в Аргентине требуют снижения цен на дизель
Работники транспорта в Аргентине требуют снижения цен на дизель - РИА Новости, 22.06.2022
Работники транспорта в Аргентине требуют снижения цен на дизель
Аргентинские профсоюзы работников транспорта усиливают начатые накануне бессрочные протесты и перекрывают дороги в стране, требуя от правительства обеспечить... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T22:49
2022-06-22T22:49
в мире
аргентина
дт (дизельное топливо)
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МЕХИКО, 22 июн - РИА Новости. Аргентинские профсоюзы работников транспорта усиливают начатые накануне бессрочные протесты и перекрывают дороги в стране, требуя от правительства обеспечить поставки дизельного топлива и снизить его стоимость на фоне возникшего дефицита.К протестам союза перевозчиков Untra, которые начались накануне, в среду присоединились другие объединения работников транспортной сферы. Бессрочная акция протеста связана с непрекращающимся ростом цен на дизельное топливо, который угрожает рентабельности всей отрасли перевозок - манифестанты требуют от правительства увеличить размер фиксированной топливной субсидии.Другая проблема, с которой столкнулись перевозчики, - дефицит дизеля на АЗС. По данным Аргентинской федерации грузовых транспортных предприятий (Fadeeac), 21 регион, включая столицу, сталкивается с серьезными проблемами в поставках дизельного топлива.
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в мире, аргентина, дт (дизельное топливо)
22:49 22.06.2022
 
Работники транспорта в Аргентине требуют снижения цен на дизель

Аргентинские профсоюзы работников транспорта блокируют дороги из-за цен на дизель

© AP Photo / Alejandro MadrilПорт в городе Ушуайя, Аргентина
Порт в городе Ушуайя, Аргентина - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Alejandro Madril
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МЕХИКО, 22 июн - РИА Новости. Аргентинские профсоюзы работников транспорта усиливают начатые накануне бессрочные протесты и перекрывают дороги в стране, требуя от правительства обеспечить поставки дизельного топлива и снизить его стоимость на фоне возникшего дефицита.
"Единый профсоюз работников портовой администрации, входящий в состав Автономного профсоюза рабочих Аргентины (CTA-A), организует в среду день борьбы и перекрытие дорог по всей стране", - говорится в сообщении на сайте CTA.
К протестам союза перевозчиков Untra, которые начались накануне, в среду присоединились другие объединения работников транспортной сферы. Бессрочная акция протеста связана с непрекращающимся ростом цен на дизельное топливо, который угрожает рентабельности всей отрасли перевозок - манифестанты требуют от правительства увеличить размер фиксированной топливной субсидии.
Другая проблема, с которой столкнулись перевозчики, - дефицит дизеля на АЗС. По данным Аргентинской федерации грузовых транспортных предприятий (Fadeeac), 21 регион, включая столицу, сталкивается с серьезными проблемами в поставках дизельного топлива.
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