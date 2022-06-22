https://ria.ru/20220622/argentina-1797439575.html

Работники транспорта в Аргентине требуют снижения цен на дизель

Работники транспорта в Аргентине требуют снижения цен на дизель - РИА Новости, 22.06.2022

Работники транспорта в Аргентине требуют снижения цен на дизель

Аргентинские профсоюзы работников транспорта усиливают начатые накануне бессрочные протесты и перекрывают дороги в стране, требуя от правительства обеспечить... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T22:49

2022-06-22T22:49

2022-06-22T22:49

в мире

аргентина

дт (дизельное топливо)

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МЕХИКО, 22 июн - РИА Новости. Аргентинские профсоюзы работников транспорта усиливают начатые накануне бессрочные протесты и перекрывают дороги в стране, требуя от правительства обеспечить поставки дизельного топлива и снизить его стоимость на фоне возникшего дефицита.К протестам союза перевозчиков Untra, которые начались накануне, в среду присоединились другие объединения работников транспортной сферы. Бессрочная акция протеста связана с непрекращающимся ростом цен на дизельное топливо, который угрожает рентабельности всей отрасли перевозок - манифестанты требуют от правительства увеличить размер фиксированной топливной субсидии.Другая проблема, с которой столкнулись перевозчики, - дефицит дизеля на АЗС. По данным Аргентинской федерации грузовых транспортных предприятий (Fadeeac), 21 регион, включая столицу, сталкивается с серьезными проблемами в поставках дизельного топлива.

https://ria.ru/20220512/benzin-1788139461.html

аргентина

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, аргентина, дт (дизельное топливо)