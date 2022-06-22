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Суд заочно арестовал офицера, приказавшего заминировать азовское побережье - РИА Новости, 22.06.2022
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Суд заочно арестовал офицера, приказавшего заминировать азовское побережье
Суд заочно арестовал офицера, приказавшего заминировать азовское побережье - РИА Новости, 22.06.2022
Суд заочно арестовал офицера, приказавшего заминировать азовское побережье
Объявлен в розыск и заочно арестован украинский офицер, по приказу которого было заминировано 45 километров побережья Азовского моря, сообщается в... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T14:34
2022-06-22T14:37
происшествия
азовское море
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Объявлен в розыск и заочно арестован украинский офицер, по приказу которого было заминировано 45 километров побережья Азовского моря, сообщается в Telegram-канале СК РФ.О возбуждении уголовного дела СК сообщал в апреле: по данным ведомства, военные 91-го движимого отряда заграждения украинских войск заминировали 45 километров береговой черты и прибрежной акватории Азовского моря в Мангушском районе ДНР. В результате подорвалось на минах и затонуло рыболовецкое судно, погибли четыре моряка, также на пляже подорвались и погибли местная жительница и ее внук.В релизе отмечается, что дело расследуется против командира этого отряда Вячеслава Харитоненко и подчиненных ему военнослужащих, которым он отдал приказ об установке мин. "Харитоненко объявлен в федеральный и межгосударственный розыск, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (заочно), - отметили в СК.Следователи установили место дислокации подразделения. В ходе осмотра изъята служебная документация, установлено место погрузки мин. Обнаружены 20 неиспользованных мин, каждая из которых содержит около 10 килограммов взрывчатого вещества, а также пять взрывателей к ним.
https://ria.ru/20220429/vsu-1786102242.html
азовское море
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происшествия, азовское море, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
14:34 22.06.2022 (обновлено: 14:37 22.06.2022)
 
Суд заочно арестовал офицера, приказавшего заминировать азовское побережье

Суд заочно арестовал украинского офицера, приказавшего заминировать азовское побережье

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСледователи Следственного комитета России
Следователи Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Объявлен в розыск и заочно арестован украинский офицер, по приказу которого было заминировано 45 километров побережья Азовского моря, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
О возбуждении уголовного дела СК сообщал в апреле: по данным ведомства, военные 91-го движимого отряда заграждения украинских войск заминировали 45 километров береговой черты и прибрежной акватории Азовского моря в Мангушском районе ДНР. В результате подорвалось на минах и затонуло рыболовецкое судно, погибли четыре моряка, также на пляже подорвались и погибли местная жительница и ее внук.
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В релизе отмечается, что дело расследуется против командира этого отряда Вячеслава Харитоненко и подчиненных ему военнослужащих, которым он отдал приказ об установке мин. "Харитоненко объявлен в федеральный и межгосударственный розыск, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (заочно), - отметили в СК.
Следователи установили место дислокации подразделения. В ходе осмотра изъята служебная документация, установлено место погрузки мин. Обнаружены 20 неиспользованных мин, каждая из которых содержит около 10 килограммов взрывчатого вещества, а также пять взрывателей к ним.
 
ПроисшествияАзовское мореДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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