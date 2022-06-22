https://ria.ru/20220622/arest-1797306142.html

Суд заочно арестовал офицера, приказавшего заминировать азовское побережье

Суд заочно арестовал офицера, приказавшего заминировать азовское побережье - РИА Новости, 22.06.2022

Суд заочно арестовал офицера, приказавшего заминировать азовское побережье

Объявлен в розыск и заочно арестован украинский офицер, по приказу которого было заминировано 45 километров побережья Азовского моря, сообщается в... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T14:34

2022-06-22T14:34

2022-06-22T14:37

происшествия

азовское море

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Объявлен в розыск и заочно арестован украинский офицер, по приказу которого было заминировано 45 километров побережья Азовского моря, сообщается в Telegram-канале СК РФ.О возбуждении уголовного дела СК сообщал в апреле: по данным ведомства, военные 91-го движимого отряда заграждения украинских войск заминировали 45 километров береговой черты и прибрежной акватории Азовского моря в Мангушском районе ДНР. В результате подорвалось на минах и затонуло рыболовецкое судно, погибли четыре моряка, также на пляже подорвались и погибли местная жительница и ее внук.В релизе отмечается, что дело расследуется против командира этого отряда Вячеслава Харитоненко и подчиненных ему военнослужащих, которым он отдал приказ об установке мин. "Харитоненко объявлен в федеральный и межгосударственный розыск, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (заочно), - отметили в СК.Следователи установили место дислокации подразделения. В ходе осмотра изъята служебная документация, установлено место погрузки мин. Обнаружены 20 неиспользованных мин, каждая из которых содержит около 10 килограммов взрывчатого вещества, а также пять взрывателей к ним.

https://ria.ru/20220429/vsu-1786102242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, азовское море, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)