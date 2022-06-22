https://ria.ru/20220622/anglitsizmy-1797269487.html

Матвиенко прочитала в Совфеде стихотворение об англицизмах

Матвиенко прочитала в Совфеде стихотворение об англицизмах - РИА Новости, 22.06.2022

Матвиенко прочитала в Совфеде стихотворение об англицизмах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе дискуссии об англицизмах и иностранных заимствованиях в русском языке прочитала стихи на эту тему и сделала... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T13:12

2022-06-22T13:12

2022-06-22T14:49

политика

совет федерации рф

россия

валентина матвиенко

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе дискуссии об англицизмах и иностранных заимствованиях в русском языке прочитала стихи на эту тему и сделала это так артистично, что заслужила дружные аплодисменты сенаторов.В среду все сенаторы получили составленный крымскими чиновниками словарь, который перелагает русскоязычные замены иностранным заимствованиям. Матвиенко похвалила его авторов и зачитала стихи, включенные в справочник."А у нас тут воркшоп, а у вас? А у нас тут бебиситтер хайпанула не то слово. Год пиарился родитель вместе с чадом на ток-шоу. А у нас известный гуру в области архитектуры сделал селфи для пиара, лук он выбрал экстремала. Осознав все наши траблы, в ностальгической печали вспоминаем, как бойфрендов женихами называли, вместо кастинга смотрины наши мамы проводили и не мэны, а мужчины девушкам цветы дарили. Вечеринкой были пати, улучшением - апгрейд. Может, все-таки нам хватит русских обижать людей?" - прочитала Матвиенко. Сенаторы встретили ее чтение громкими аплодисментами.Спикер также предложила обсудить возможность закрепить на законодательном уровне запрет засорять русский язык излившими заимствованиями. "Кэшбек" как был, так и есть, и все это произносится на правительственном уровне. Ну есть же аналоги в русском языке, для чего мы засоряем наш красивый замечательный уникальный язык вот такими разными словами? Это надо и на законодательном уровне посмотреть надо. Наша ответственность - сохранять язык Пушкина, язык, которым мы гордимся и прекратить вот эти все новые веяния, которые абсолютно не уместны", - заявила Матвиенко. По ее словам, и Франция, и другие страны не позволяют засорять свои языки, и в России должны избегать использования иностранных слов, имеющих аналоги в русском. Поручение проработать вопрос было дано профильному комитету по науке, образованию и культуре.

https://ria.ru/20220605/yazyki-1793225054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, совет федерации рф, россия, валентина матвиенко