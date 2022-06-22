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Матвиенко прочитала в Совфеде стихотворение об англицизмах - РИА Новости, 22.06.2022
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Матвиенко прочитала в Совфеде стихотворение об англицизмах
Матвиенко прочитала в Совфеде стихотворение об англицизмах - РИА Новости, 22.06.2022
Матвиенко прочитала в Совфеде стихотворение об англицизмах
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе дискуссии об англицизмах и иностранных заимствованиях в русском языке прочитала стихи на эту тему и сделала... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:12
2022-06-22T14:49
политика
совет федерации рф
россия
валентина матвиенко
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе дискуссии об англицизмах и иностранных заимствованиях в русском языке прочитала стихи на эту тему и сделала это так артистично, что заслужила дружные аплодисменты сенаторов.В среду все сенаторы получили составленный крымскими чиновниками словарь, который перелагает русскоязычные замены иностранным заимствованиям. Матвиенко похвалила его авторов и зачитала стихи, включенные в справочник."А у нас тут воркшоп, а у вас? А у нас тут бебиситтер хайпанула не то слово. Год пиарился родитель вместе с чадом на ток-шоу. А у нас известный гуру в области архитектуры сделал селфи для пиара, лук он выбрал экстремала. Осознав все наши траблы, в ностальгической печали вспоминаем, как бойфрендов женихами называли, вместо кастинга смотрины наши мамы проводили и не мэны, а мужчины девушкам цветы дарили. Вечеринкой были пати, улучшением - апгрейд. Может, все-таки нам хватит русских обижать людей?" - прочитала Матвиенко. Сенаторы встретили ее чтение громкими аплодисментами.Спикер также предложила обсудить возможность закрепить на законодательном уровне запрет засорять русский язык излившими заимствованиями. "Кэшбек" как был, так и есть, и все это произносится на правительственном уровне. Ну есть же аналоги в русском языке, для чего мы засоряем наш красивый замечательный уникальный язык вот такими разными словами? Это надо и на законодательном уровне посмотреть надо. Наша ответственность - сохранять язык Пушкина, язык, которым мы гордимся и прекратить вот эти все новые веяния, которые абсолютно не уместны", - заявила Матвиенко. По ее словам, и Франция, и другие страны не позволяют засорять свои языки, и в России должны избегать использования иностранных слов, имеющих аналоги в русском. Поручение проработать вопрос было дано профильному комитету по науке, образованию и культуре.
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политика, совет федерации рф, россия, валентина матвиенко
13:12 22.06.2022 (обновлено: 14:49 22.06.2022)
 
Матвиенко прочитала в Совфеде стихотворение об англицизмах

Матвиенко прочитала на заседании Совета Федерации стихотворение об англицизмах

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе дискуссии об англицизмах и иностранных заимствованиях в русском языке прочитала стихи на эту тему и сделала это так артистично, что заслужила дружные аплодисменты сенаторов.
В среду все сенаторы получили составленный крымскими чиновниками словарь, который перелагает русскоязычные замены иностранным заимствованиям. Матвиенко похвалила его авторов и зачитала стихи, включенные в справочник.
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Спикер также предложила обсудить возможность закрепить на законодательном уровне запрет засорять русский язык излившими заимствованиями. "Кэшбек" как был, так и есть, и все это произносится на правительственном уровне. Ну есть же аналоги в русском языке, для чего мы засоряем наш красивый замечательный уникальный язык вот такими разными словами? Это надо и на законодательном уровне посмотреть надо. Наша ответственность - сохранять язык Пушкина, язык, которым мы гордимся и прекратить вот эти все новые веяния, которые абсолютно не уместны", - заявила Матвиенко. По ее словам, и Франция, и другие страны не позволяют засорять свои языки, и в России должны избегать использования иностранных слов, имеющих аналоги в русском.
Поручение проработать вопрос было дано профильному комитету по науке, образованию и культуре.
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