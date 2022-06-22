https://ria.ru/20220622/aktsiya-1797425895.html

В столице стартовала акция "Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 г."

В столице стартовала акция "Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 г." - РИА Новости, 23.06.2022

В столице стартовала акция "Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 г."

Общественно-патриотическая акция "Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 г.", посвященная Дню памяти и скорби, стартовала на Белорусском вокзале в Москве,... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-22T21:03

2022-06-22T21:03

2022-06-23T09:08

день памяти и скорби

общество

владимир филиппов

москва

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Общественно-патриотическая акция "Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 г.", посвященная Дню памяти и скорби, стартовала на Белорусском вокзале в Москве, передает корреспондент РИА Новости."Уважаемые товарищи, дорогие друзья, в истории нашей страны, которая насчитывает больше тысячелетия, есть даты особенные. 81 год назад началась Великая Отечественная война, которая по масштабам потерь, по масштабам горя, по последствиям ни с чем не может сравниться", - заявил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов на открытии акции.Он добавил, что память о Великой Отечественной войне живет в каждой семье, и подтверждением этого является Бессмертный полк.В рамках акции кадеты вынесли на сцену знамя Москвы, московского городского совета ветеранов и флаг Российской Федерации. Прошла церемония возложения цветов к мемориальной доске. Со сцены выступили представитель московского городского Совета ветеранов Георгий Пашков, председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов и военный комиссар города Москвы Виктор Щепилов. Состоялся концерт Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова.

москва

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

день памяти и скорби, общество, владимир филиппов, москва