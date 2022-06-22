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В столице стартовала акция "Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 г." - РИА Новости, 23.06.2022
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В столице стартовала акция "Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 г."
В столице стартовала акция "Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 г." - РИА Новости, 23.06.2022
В столице стартовала акция "Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 г."
Общественно-патриотическая акция "Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 г.", посвященная Дню памяти и скорби, стартовала на Белорусском вокзале в Москве,... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-22T21:03
2022-06-23T09:08
день памяти и скорби
общество
владимир филиппов
москва
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Общественно-патриотическая акция "Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 г.", посвященная Дню памяти и скорби, стартовала на Белорусском вокзале в Москве, передает корреспондент РИА Новости."Уважаемые товарищи, дорогие друзья, в истории нашей страны, которая насчитывает больше тысячелетия, есть даты особенные. 81 год назад началась Великая Отечественная война, которая по масштабам потерь, по масштабам горя, по последствиям ни с чем не может сравниться", - заявил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов на открытии акции.Он добавил, что память о Великой Отечественной войне живет в каждой семье, и подтверждением этого является Бессмертный полк.В рамках акции кадеты вынесли на сцену знамя Москвы, московского городского совета ветеранов и флаг Российской Федерации. Прошла церемония возложения цветов к мемориальной доске. Со сцены выступили представитель московского городского Совета ветеранов Георгий Пашков, председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов и военный комиссар города Москвы Виктор Щепилов. Состоялся концерт Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова.
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день памяти и скорби, общество, владимир филиппов, москва
21:03 22.06.2022 (обновлено: 09:08 23.06.2022)
 
В столице стартовала акция "Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 г."

В столице стартовала общественная акция "Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 г."

© АГН "Москва" / Мобильный репортерАкция "Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года", посвященная Дню памяти и скорби
Акция Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года, посвященная Дню памяти и скорби - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Общественно-патриотическая акция "Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 г.", посвященная Дню памяти и скорби, стартовала на Белорусском вокзале в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Уважаемые товарищи, дорогие друзья, в истории нашей страны, которая насчитывает больше тысячелетия, есть даты особенные. 81 год назад началась Великая Отечественная война, которая по масштабам потерь, по масштабам горя, по последствиям ни с чем не может сравниться", - заявил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов на открытии акции.
Он добавил, что память о Великой Отечественной войне живет в каждой семье, и подтверждением этого является Бессмертный полк.
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Вчера, 12:12
В рамках акции кадеты вынесли на сцену знамя Москвы, московского городского совета ветеранов и флаг Российской Федерации. Прошла церемония возложения цветов к мемориальной доске. Со сцены выступили представитель московского городского Совета ветеранов Георгий Пашков, председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов и военный комиссар города Москвы Виктор Щепилов. Состоялся концерт Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова.
 
День памяти и скорбиОбществоВладимир ФилипповМосква
 
 
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