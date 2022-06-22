https://ria.ru/20220622/aktsiya-1797341435.html
Акция "Свеча памяти" прошла в Тверской области
Акция "Свеча памяти" прошла в Тверской области - РИА Новости, 22.06.2022
Акция "Свеча памяти" прошла в Тверской области
В муниципалитетах Тверской области в День памяти и скорби прошла патриотическая акция "Свеча Памяти", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T16:09
2022-06-22T16:09
2022-06-22T16:09
тверская область
игорь руденя
великая отечественная война (1941-1945)
общество
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ТВЕРЬ, 22 июн - РИА Новости. В муниципалитетах Тверской области в День памяти и скорби прошла патриотическая акция "Свеча Памяти", сообщает пресс-служба регионального правительства.Акция проводится ежегодно и традиционно стартует в час начала Великой Отечественной войны. В Твери у Обелиска Победы зажгли свечи и выложили ими на площади перед мемориалом слово "Память". Затем состоялось возложение цветов к Обелиску Победы и Вечному огню."Дата 22 июня 1941 года генетически вписана в память советских и российских людей – 81 год назад немецко-фашистская Германия напала на нашу страну. В то время Калининская область активно развивалась, ваши сверстники здесь учились, жили. За первые три месяца начала войны добровольцами на фронт из нашей области ушли более 200 тысяч молодых ребят. Сегодня, вспоминая то время, мы можем сказать, что мы любим и уважаем наше старшее поколение, которое подарило нам свободу и нашу современную страну. Мы наследники того героического поколения, которое отстояло весь мир от фашизма", – отметил губернатор региона Игорь Руденя.Акция прошла и в других муниципалитетах региона.
https://ria.ru/20220506/pamyatnik-1787144583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, великая отечественная война (1941-1945), общество