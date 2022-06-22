https://ria.ru/20220622/aktsiya-1797285235.html

В Ереване прошла акция против действующих в Армении биолабораторий

В Ереване прошла акция против действующих в Армении биолабораторий - РИА Новости, 22.06.2022

В Ереване прошла акция против действующих в Армении биолабораторий

В Ереване прошла акция протеста против действующих в Армении при финансировании Министерства обороны США биологических лабораторий, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T13:49

2022-06-22T13:49

2022-06-22T14:44

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ЕРЕВАН, 22 июн — РИА Новости. В Ереване прошла акция протеста против действующих в Армении при финансировании Министерства обороны США биологических лабораторий, передает корреспондент РИА Новости.Сообщается, что группа митингующих в противогазах устроила перформанс перед зданием Национального центра по контролю и профилактике заболеваний. На них также были надеты маски с портретами министра здравоохранения Анаит Аванесян, премьер-министра Никола Пашиняна, предпринимателей Джорджа Сороса и Билла Гейтса.Как рассказал один из организаторов мероприятия, бывший руководитель палаты адвокатов Армении и глава партии "Зартонк" ("Пробуждение") Ара Зограбян, сейчас в стране действуют восемь биолабораторий. Речь идет не только о Ереване, но и Гегаркуникской, Лорийской, Ширакской, Сюникской и Тавушской областях.Зограбян убежден, что армянское общество должно отвергнуть эту программу, поскольку она представляет угрозу общественному здоровью, "в лабораториях могут ставиться опыты над людьми".Международные договоры и уголовный кодекс страны запрещают разработку и производство биологического оружия, напомнил он.Кроме того, государства, "являющиеся потенциальными мишенями", могут проявить нездоровый интерес к Армении. Среди таких стран активист назвал Россию, Китай, Иран.Он также призвал привлечь к расследованию представителей заинтересованных стран и правительства США, чтобы дать ответ на вопрос: использовались ли биолаборатории в процессе разработки биологического оружия?Ранее посольство России в Ереване заявило, что "деятельность частных западных компаний, ведущих биологические исследования в Закавказском регионе в интересах Пентагона, и присутствие в Армении структур, участвовавших в биопроектах на Украине", заслуживает тщательного анализа.

https://ria.ru/20220616/biolaboratorii-1795835967.html

https://ria.ru/20220527/biolaboratorii-1791231185.html

https://ria.ru/20220527/biolaboratorii-1791228261.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, армения, ереван, сша, министерство обороны сша, никол пашинян, джордж сорос, билл гейтс, россия