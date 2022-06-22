13:49 22.06.2022 (обновлено: 14:44 22.06.2022)
В Ереване прошла акция против действующих в Армении биолабораторий
В Ереване прошла акция против действующих в Армении при финансировании США биолабораторий
© РИА Новости / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в связи с деятельностью биолабораторий в Армении у Национального центра по контролю и профилактике заболеваний в Ереване
Участники акции протеста в связи с деятельностью биолабораторий в Армении у Национального центра по контролю и профилактике заболеваний в Ереване
ЕРЕВАН, 22 июн — РИА Новости. В Ереване прошла акция протеста против действующих в Армении при финансировании Министерства обороны США биологических лабораторий, передает корреспондент РИА Новости.
Сообщается, что группа митингующих в противогазах устроила перформанс перед зданием Национального центра по контролю и профилактике заболеваний. На них также были надеты маски с портретами министра здравоохранения Анаит Аванесян, премьер-министра Никола Пашиняна, предпринимателей Джорджа Сороса и Билла Гейтса.
Как рассказал один из организаторов мероприятия, бывший руководитель палаты адвокатов Армении и глава партии "Зартонк" ("Пробуждение") Ара Зограбян, сейчас в стране действуют восемь биолабораторий. Речь идет не только о Ереване, но и Гегаркуникской, Лорийской, Ширакской, Сюникской и Тавушской областях.
"Главный вопрос, адресованный властям: почему лаборатории, действующие в сфере здравоохранения, финансируются военным ведомством США, а не Минздравом, содержит ли программа их функционирования военный компонент?" — заявил он.
Зограбян убежден, что армянское общество должно отвергнуть эту программу, поскольку она представляет угрозу общественному здоровью, "в лабораториях могут ставиться опыты над людьми".
Международные договоры и уголовный кодекс страны запрещают разработку и производство биологического оружия, напомнил он.
Кроме того, государства, "являющиеся потенциальными мишенями", могут проявить нездоровый интерес к Армении. Среди таких стран активист назвал Россию, Китай, Иран.
"Мы направили запросы в компетентные органы, чтобы выяснить, какие биоматериалы были вывезены из Армении, в какие страны и с какой целью. Сотрудничают ли действующие в Армении лаборатории с украинскими. По нашим сведениям, подобное сотрудничество есть, они реализуют совместные проекты", — пояснил Зограбян.
Он также призвал привлечь к расследованию представителей заинтересованных стран и правительства США, чтобы дать ответ на вопрос: использовались ли биолаборатории в процессе разработки биологического оружия?
Ранее посольство России в Ереване заявило, что "деятельность частных западных компаний, ведущих биологические исследования в Закавказском регионе в интересах Пентагона, и присутствие в Армении структур, участвовавших в биопроектах на Украине", заслуживает тщательного анализа.