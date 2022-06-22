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В Ереване прошла акция против действующих в Армении биолабораторий - РИА Новости, 22.06.2022
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В Ереване прошла акция против действующих в Армении биолабораторий
В Ереване прошла акция против действующих в Армении биолабораторий - РИА Новости, 22.06.2022
В Ереване прошла акция против действующих в Армении биолабораторий
В Ереване прошла акция протеста против действующих в Армении при финансировании Министерства обороны США биологических лабораторий, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:49
2022-06-22T14:44
в мире
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ереван
сша
министерство обороны сша
никол пашинян
джордж сорос
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ЕРЕВАН, 22 июн — РИА Новости. В Ереване прошла акция протеста против действующих в Армении при финансировании Министерства обороны США биологических лабораторий, передает корреспондент РИА Новости.Сообщается, что группа митингующих в противогазах устроила перформанс перед зданием Национального центра по контролю и профилактике заболеваний. На них также были надеты маски с портретами министра здравоохранения Анаит Аванесян, премьер-министра Никола Пашиняна, предпринимателей Джорджа Сороса и Билла Гейтса.Как рассказал один из организаторов мероприятия, бывший руководитель палаты адвокатов Армении и глава партии "Зартонк" ("Пробуждение") Ара Зограбян, сейчас в стране действуют восемь биолабораторий. Речь идет не только о Ереване, но и Гегаркуникской, Лорийской, Ширакской, Сюникской и Тавушской областях.Зограбян убежден, что армянское общество должно отвергнуть эту программу, поскольку она представляет угрозу общественному здоровью, "в лабораториях могут ставиться опыты над людьми".Международные договоры и уголовный кодекс страны запрещают разработку и производство биологического оружия, напомнил он.Кроме того, государства, "являющиеся потенциальными мишенями", могут проявить нездоровый интерес к Армении. Среди таких стран активист назвал Россию, Китай, Иран.Он также призвал привлечь к расследованию представителей заинтересованных стран и правительства США, чтобы дать ответ на вопрос: использовались ли биолаборатории в процессе разработки биологического оружия?Ранее посольство России в Ереване заявило, что "деятельность частных западных компаний, ведущих биологические исследования в Закавказском регионе в интересах Пентагона, и присутствие в Армении структур, участвовавших в биопроектах на Украине", заслуживает тщательного анализа.
https://ria.ru/20220616/biolaboratorii-1795835967.html
https://ria.ru/20220527/biolaboratorii-1791231185.html
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в мире, армения, ереван, сша, министерство обороны сша, никол пашинян, джордж сорос, билл гейтс, россия
13:49 22.06.2022 (обновлено: 14:44 22.06.2022)
 
В Ереване прошла акция против действующих в Армении биолабораторий

В Ереване прошла акция против действующих в Армении при финансировании США биолабораторий

© РИА Новости / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в связи с деятельностью биолабораторий в Армении у Национального центра по контролю и профилактике заболеваний в Ереване
Участники акции протеста в связи с деятельностью биолабораторий в Армении у Национального центра по контролю и профилактике заболеваний в Ереване - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Арам Нерсесян
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Участники акции протеста в связи с деятельностью биолабораторий в Армении у Национального центра по контролю и профилактике заболеваний в Ереване
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ЕРЕВАН, 22 июн — РИА Новости. В Ереване прошла акция протеста против действующих в Армении при финансировании Министерства обороны США биологических лабораторий, передает корреспондент РИА Новости.
Сообщается, что группа митингующих в противогазах устроила перформанс перед зданием Национального центра по контролю и профилактике заболеваний. На них также были надеты маски с портретами министра здравоохранения Анаит Аванесян, премьер-министра Никола Пашиняна, предпринимателей Джорджа Сороса и Билла Гейтса.
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Как рассказал один из организаторов мероприятия, бывший руководитель палаты адвокатов Армении и глава партии "Зартонк" ("Пробуждение") Ара Зограбян, сейчас в стране действуют восемь биолабораторий. Речь идет не только о Ереване, но и Гегаркуникской, Лорийской, Ширакской, Сюникской и Тавушской областях.

"Главный вопрос, адресованный властям: почему лаборатории, действующие в сфере здравоохранения, финансируются военным ведомством США, а не Минздравом, содержит ли программа их функционирования военный компонент?" — заявил он.

Зограбян убежден, что армянское общество должно отвергнуть эту программу, поскольку она представляет угрозу общественному здоровью, "в лабораториях могут ставиться опыты над людьми".
Международные договоры и уголовный кодекс страны запрещают разработку и производство биологического оружия, напомнил он.
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Кроме того, государства, "являющиеся потенциальными мишенями", могут проявить нездоровый интерес к Армении. Среди таких стран активист назвал Россию, Китай, Иран.

"Мы направили запросы в компетентные органы, чтобы выяснить, какие биоматериалы были вывезены из Армении, в какие страны и с какой целью. Сотрудничают ли действующие в Армении лаборатории с украинскими. По нашим сведениям, подобное сотрудничество есть, они реализуют совместные проекты", — пояснил Зограбян.

Он также призвал привлечь к расследованию представителей заинтересованных стран и правительства США, чтобы дать ответ на вопрос: использовались ли биолаборатории в процессе разработки биологического оружия?
Ранее посольство России в Ереване заявило, что "деятельность частных западных компаний, ведущих биологические исследования в Закавказском регионе в интересах Пентагона, и присутствие в Армении структур, участвовавших в биопроектах на Украине", заслуживает тщательного анализа.
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