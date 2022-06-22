11:53 22.06.2022 (обновлено: 18:08 22.06.2022)
Девять зданий посольства США в Москве получили новый адрес на площади ДНР
Девять зданий посольства США теперь находятся на площади Донецкой Народной Республики
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальной службы во время монтажа адресного указателя площади Донецкой Народной Республики возле здания посольства США в Москве
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. После появления в Москве площади ДНР новый адрес получили 9 зданий посольства США: площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1-9, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
"В связи с переименованием безымянной территории, расположенной от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка, в площадь Донецкой Народной Республики, были переадресованы девять зданий посольства США, находящиеся на этом участке. Новое наименование было присвоено городской межведомственной комиссией. Старые адреса объектов были аннулированы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что посольство США получило официальный адрес: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Пресненский, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1-9.
"За последние три года из-за изменений названия улиц было переадресовано 94 объекта капитального строительства. Из них 33 – это многоквартирные дома. Одновременно с этим адреса поменялись и у всех помещений в этих зданиях, это около 11,5 тысяч объектов. Информация об изменении адреса у зданий посольства США внесена в Адресный реестр города и Федеральную информационную адресную систему, осуществлена привязка адресных контуров", - цитируют в сообщении министра правительства Москвы, руководителя столичного Департамента городского имущества Максима Гамана.
Уточняется, что техническую часть работы по переадресации объектов выполнило Московское БТИ.
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