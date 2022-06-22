https://ria.ru/20220622/adres-1797247362.html

Девять зданий посольства США в Москве получили новый адрес на площади ДНР

Девять зданий посольства США в Москве получили новый адрес на площади ДНР - РИА Новости, 22.06.2022

Девять зданий посольства США в Москве получили новый адрес на площади ДНР

После появления в Москве площади ДНР новый адрес получили 9 зданий посольства США: площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1-9, сообщает... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T11:53

2022-06-22T11:53

2022-06-22T18:08

общество

москва

донецкая народная республика

сша

департамент городского имущества

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. После появления в Москве площади ДНР новый адрес получили 9 зданий посольства США: площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1-9, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений."В связи с переименованием безымянной территории, расположенной от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка, в площадь Донецкой Народной Республики, были переадресованы девять зданий посольства США, находящиеся на этом участке. Новое наименование было присвоено городской межведомственной комиссией. Старые адреса объектов были аннулированы", - говорится в сообщении.Отмечается, что посольство США получило официальный адрес: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Пресненский, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1-9."За последние три года из-за изменений названия улиц было переадресовано 94 объекта капитального строительства. Из них 33 – это многоквартирные дома. Одновременно с этим адреса поменялись и у всех помещений в этих зданиях, это около 11,5 тысяч объектов. Информация об изменении адреса у зданий посольства США внесена в Адресный реестр города и Федеральную информационную адресную систему, осуществлена привязка адресных контуров", - цитируют в сообщении министра правительства Москвы, руководителя столичного Департамента городского имущества Максима Гамана.Уточняется, что техническую часть работы по переадресации объектов выполнило Московское БТИ.

https://ria.ru/20220622/amerika-1797127823.html

москва

донецкая народная республика

сша

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, донецкая народная республика, сша, департамент городского имущества