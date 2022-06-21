https://ria.ru/20220621/zoloto-1797023376.html
СМИ: ЕС рассматривает золото в качестве объекта санкций против России
СМИ: ЕС рассматривает золото в качестве объекта санкций против России - РИА Новости, 21.06.2022
СМИ: ЕС рассматривает золото в качестве объекта санкций против России
Страны Евросоюза рассматривают золото в качестве нового объекта санкций против России, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T14:15
2022-06-21T14:15
2022-06-21T16:26
россия
евросоюз
в мире
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санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Страны Евросоюза рассматривают золото в качестве нового объекта санкций против России, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник.По сообщению агентства, лидеры ЕС в конце очередного саммита 23-24 июня заявят, что "работа над санкциями будет продолжена, в том числе для усиления их выполнения и предотвращения их обхода". Об этом говорится в датированном 20 июня документе, попавшем в распоряжение агентства.Отмечается, что в предыдущей версии документа упоминания о дальнейшей работе над санкциями не было, однако в новой версии напрямую не говорится о седьмом пакете, как того хотел Берлин. Как отметили собеседники агентства, продолжается работа по выявлению секторов, которые могут быть затронуты санкциями."По словам чиновников, знакомых с ходом обсуждений, одной из возможных следующих целей (санкций. — Прим. ред.) является золото", — говорится в сообщении агентства.Страны Евросоюза после начала российской спецоперации на Украине ввели уже шесть пакетов санкций против России.
https://ria.ru/20220621/sanktsii-1797000663.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, в мире, санкции, санкции в отношении россии
14:15 21.06.2022 (обновлено: 16:26 21.06.2022)
СМИ: ЕС рассматривает золото в качестве объекта санкций против России
Reuters: Евросоюз рассматривает золото в качестве нового объекта санкций против России