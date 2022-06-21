https://ria.ru/20220621/zoloto-1797023376.html

СМИ: ЕС рассматривает золото в качестве объекта санкций против России

СМИ: ЕС рассматривает золото в качестве объекта санкций против России - РИА Новости, 21.06.2022

СМИ: ЕС рассматривает золото в качестве объекта санкций против России

Страны Евросоюза рассматривают золото в качестве нового объекта санкций против России, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T14:15

2022-06-21T14:15

2022-06-21T16:26

россия

евросоюз

в мире

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Страны Евросоюза рассматривают золото в качестве нового объекта санкций против России, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник.По сообщению агентства, лидеры ЕС в конце очередного саммита 23-24 июня заявят, что "работа над санкциями будет продолжена, в том числе для усиления их выполнения и предотвращения их обхода". Об этом говорится в датированном 20 июня документе, попавшем в распоряжение агентства.Отмечается, что в предыдущей версии документа упоминания о дальнейшей работе над санкциями не было, однако в новой версии напрямую не говорится о седьмом пакете, как того хотел Берлин. Как отметили собеседники агентства, продолжается работа по выявлению секторов, которые могут быть затронуты санкциями."По словам чиновников, знакомых с ходом обсуждений, одной из возможных следующих целей (санкций. — Прим. ред.) является золото", — говорится в сообщении агентства.Страны Евросоюза после начала российской спецоперации на Украине ввели уже шесть пакетов санкций против России.

https://ria.ru/20220621/sanktsii-1797000663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, евросоюз, в мире, санкции, санкции в отношении россии