https://ria.ru/20220621/zmeinyy-1797090123.html
Американские спутники снимали остров Змеиный накануне украинской атаки
Американские спутники снимали остров Змеиный накануне украинской атаки - РИА Новости, 21.06.2022
Американские спутники снимали остров Змеиный накануне украинской атаки
Американские коммерческие спутники фотографировали остров Змеиный в Черном море за несколько дней до попытки Украины овладеть островом с нанесением ударов и... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T16:37
2022-06-21T16:37
2022-06-21T17:08
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Американские коммерческие спутники фотографировали остров Змеиный в Черном море за несколько дней до попытки Украины овладеть островом с нанесением ударов и высадкой десанта, выяснили корреспонденты РИА Новости.Так, спутник Worldview-3 снимал Змеиный 14 июня, а Worldview-1 – 17 июня.Как сообщило во вторник Минобороны РФ, украинские войска вчера утром нанесли по острову воздушные и артиллерийские удары, однако российская ПВО уничтожила все цели, сбив 14 беспилотников, четыре ракеты и реактивный снаряд "Урагана". После этого украинские силы отказались от высадки десанта.В воздушном пространстве в районе острова Змеиный, по данным Минобороны, был зафиксирован стратегический разведывательный беспилотник ВВС США "Глобал Хок" RQ-4.Не сумев захватить остров Змеиный, украинские военные ударами противокорабельных ракет и беспилотника атаковали буровые платформы "Черноморнефтегаза", в результате чего семь человек остаются пропавшими без вести.Район буровых платформ в Черном море также был снят американскими спутниками за неделю до удара.РИА Новости запросило комментарий у американской компании-оператора коммерческих спутников Maxar Technologies, но не получило ответа.Вашингтон неоднократно заявлял, что предоставляет Киеву разведданные. Вместе с тем, по данным СМИ, президент США Джо Байден недоволен утечками в американских СМИ на эту тему, так как это, по его мнению, преувеличивает роль Вашингтона в ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220621/zmeinyy-1797014911.html
https://ria.ru/20220520/zmeinyy-1789683473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, сша, ввс сша
16:37 21.06.2022 (обновлено: 17:08 21.06.2022)
Американские спутники снимали остров Змеиный накануне украинской атаки
Американские спутники Worldview снимали остров Змеиный накануне атаки украинских войск