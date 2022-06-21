https://ria.ru/20220621/zmeinyy-1797090123.html

Американские спутники снимали остров Змеиный накануне украинской атаки

Американские спутники снимали остров Змеиный накануне украинской атаки - РИА Новости, 21.06.2022

Американские спутники снимали остров Змеиный накануне украинской атаки

Американские коммерческие спутники фотографировали остров Змеиный в Черном море за несколько дней до попытки Украины овладеть островом с нанесением ударов и... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T16:37

2022-06-21T16:37

2022-06-21T17:08

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Американские коммерческие спутники фотографировали остров Змеиный в Черном море за несколько дней до попытки Украины овладеть островом с нанесением ударов и высадкой десанта, выяснили корреспонденты РИА Новости.Так, спутник Worldview-3 снимал Змеиный 14 июня, а Worldview-1 – 17 июня.Как сообщило во вторник Минобороны РФ, украинские войска вчера утром нанесли по острову воздушные и артиллерийские удары, однако российская ПВО уничтожила все цели, сбив 14 беспилотников, четыре ракеты и реактивный снаряд "Урагана". После этого украинские силы отказались от высадки десанта.В воздушном пространстве в районе острова Змеиный, по данным Минобороны, был зафиксирован стратегический разведывательный беспилотник ВВС США "Глобал Хок" RQ-4.Не сумев захватить остров Змеиный, украинские военные ударами противокорабельных ракет и беспилотника атаковали буровые платформы "Черноморнефтегаза", в результате чего семь человек остаются пропавшими без вести.Район буровых платформ в Черном море также был снят американскими спутниками за неделю до удара.РИА Новости запросило комментарий у американской компании-оператора коммерческих спутников Maxar Technologies, но не получило ответа.Вашингтон неоднократно заявлял, что предоставляет Киеву разведданные. Вместе с тем, по данным СМИ, президент США Джо Байден недоволен утечками в американских СМИ на эту тему, так как это, по его мнению, преувеличивает роль Вашингтона в ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220621/zmeinyy-1797014911.html

https://ria.ru/20220520/zmeinyy-1789683473.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы украины, сша, ввс сша