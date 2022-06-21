https://ria.ru/20220621/zmeinyy-1797014911.html

Минобороны рассказало о неудачной попытке ВСУ захватить остров Змеиный

Минобороны рассказало о неудачной попытке ВСУ захватить остров Змеиный - РИА Новости, 21.06.2022

Минобороны рассказало о неудачной попытке ВСУ захватить остров Змеиный

Киев накануне пытался овладеть островом Змеиный, украинские военные нанесли ракетные и артиллерийские удары по нему, а в районе острова на больших высотах был... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T13:46

2022-06-21T13:46

2022-06-21T14:22

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787789424_115:0:2832:1529_1920x0_80_0_0_6aff64652a2cac375cba451e64abf1a1.jpg

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Киев накануне пытался овладеть островом Змеиный, украинские военные нанесли ракетные и артиллерийские удары по нему, а в районе острова на больших высотах был обнаружен стратегический разведывательный беспилотник ВВС США "Глобал Хок" RQ-4, но ни одно из огневых средств не достигло цели на острове, сообщило во вторник Минобороны РФ."Двадцатого июня около 5 часов утра киевский режим предпринял очередную безумную попытку овладеть островом Змеиный. Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата", - говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной во вторник.В воздушном налете было задействовано более 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в ударном и разведывательном исполнении, наведение которых осуществлялось двумя беспилотниками "Байрактар ТБ-2", отмечает МО РФ."Кроме того, в воздушном пространстве в районе острова Змеиный российскими средствами был зафиксирован на больших высотах стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарата ВВС США "Глобал Хок" RQ-4", - говорится в сводке.Противовоздушное прикрытие украинских беспилотников обеспечивалось зенитными ракетными системами С-300 с боевых позиций в районе Тузлы и Очакова, отмечает МО РФ. "Ракетные и артиллерийские удары по острову Змеиный наносились украинскими баллистическими ракетами "Точка-У", реактивными системами залпового огня "Ураган" и 155-мм гаубицами М-777 с огневых позиций западнее Одессы и на острове Кубанский", - говорится в сообщении.Российскими средствами ПВО - зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь" и зенитным ракетным комплексом "Тор" все средства поражения противника, выпущенные по острову Змеиный, были уничтожены, сбиты в воздухе 13 беспилотников, четыре ракеты "Точка-У" и 21 реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган", отмечает МО РФ."Ни одно из украинских огневых средств не достигло цели на острове Змеиный", - подчеркивает российское военное ведомство.

https://ria.ru/20220620/spetsoperatsiya-1796767882.html

https://ria.ru/20220520/vsu-1789625574.html

https://ria.ru/20220527/zmeinyy-1791285039.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр