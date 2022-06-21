Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о неудачной попытке ВСУ захватить остров Змеиный - РИА Новости, 21.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/zmeinyy-1797014911.html
Минобороны рассказало о неудачной попытке ВСУ захватить остров Змеиный
Минобороны рассказало о неудачной попытке ВСУ захватить остров Змеиный - РИА Новости, 21.06.2022
Минобороны рассказало о неудачной попытке ВСУ захватить остров Змеиный
Киев накануне пытался овладеть островом Змеиный, украинские военные нанесли ракетные и артиллерийские удары по нему, а в районе острова на больших высотах был... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T13:46
2022-06-21T14:22
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787789424_115:0:2832:1529_1920x0_80_0_0_6aff64652a2cac375cba451e64abf1a1.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Киев накануне пытался овладеть островом Змеиный, украинские военные нанесли ракетные и артиллерийские удары по нему, а в районе острова на больших высотах был обнаружен стратегический разведывательный беспилотник ВВС США "Глобал Хок" RQ-4, но ни одно из огневых средств не достигло цели на острове, сообщило во вторник Минобороны РФ."Двадцатого июня около 5 часов утра киевский режим предпринял очередную безумную попытку овладеть островом Змеиный. Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата", - говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной во вторник.В воздушном налете было задействовано более 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в ударном и разведывательном исполнении, наведение которых осуществлялось двумя беспилотниками "Байрактар ТБ-2", отмечает МО РФ."Кроме того, в воздушном пространстве в районе острова Змеиный российскими средствами был зафиксирован на больших высотах стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарата ВВС США "Глобал Хок" RQ-4", - говорится в сводке.Противовоздушное прикрытие украинских беспилотников обеспечивалось зенитными ракетными системами С-300 с боевых позиций в районе Тузлы и Очакова, отмечает МО РФ. "Ракетные и артиллерийские удары по острову Змеиный наносились украинскими баллистическими ракетами "Точка-У", реактивными системами залпового огня "Ураган" и 155-мм гаубицами М-777 с огневых позиций западнее Одессы и на острове Кубанский", - говорится в сообщении.Российскими средствами ПВО - зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь" и зенитным ракетным комплексом "Тор" все средства поражения противника, выпущенные по острову Змеиный, были уничтожены, сбиты в воздухе 13 беспилотников, четыре ракеты "Точка-У" и 21 реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган", отмечает МО РФ."Ни одно из украинских огневых средств не достигло цели на острове Змеиный", - подчеркивает российское военное ведомство.
https://ria.ru/20220620/spetsoperatsiya-1796767882.html
https://ria.ru/20220520/vsu-1789625574.html
https://ria.ru/20220527/zmeinyy-1791285039.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787789424_319:0:2832:1885_1920x0_80_0_0_67d8ba90e706c53a40b25df91c66c5dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
13:46 21.06.2022 (обновлено: 14:22 21.06.2022)
 
Минобороны рассказало о неудачной попытке ВСУ захватить остров Змеиный

Минобороны России сообщило об успешном отражении атаки ВСУ на остров Змеиный

CC BY-SA 4.0 / Фотонак / Остров Змеиный в Черном море
Остров Змеиный в Черном море - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
CC BY-SA 4.0 / Фотонак /
Остров Змеиный в Черном море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Киев накануне пытался овладеть островом Змеиный, украинские военные нанесли ракетные и артиллерийские удары по нему, а в районе острова на больших высотах был обнаружен стратегический разведывательный беспилотник ВВС США "Глобал Хок" RQ-4, но ни одно из огневых средств не достигло цели на острове, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Двадцатого июня около 5 часов утра киевский режим предпринял очередную безумную попытку овладеть островом Змеиный. Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата", - говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной во вторник.
Газохранилище Черноморнефтегаза - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 15:05Специальная военная операция на Украине
В Крыму пообещали ответить на атаку на "Черноморнефтегаз" в ближайшее время
В воздушном налете было задействовано более 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в ударном и разведывательном исполнении, наведение которых осуществлялось двумя беспилотниками "Байрактар ТБ-2", отмечает МО РФ.
"Кроме того, в воздушном пространстве в районе острова Змеиный российскими средствами был зафиксирован на больших высотах стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарата ВВС США "Глобал Хок" RQ-4", - говорится в сводке.
Противовоздушное прикрытие украинских беспилотников обеспечивалось зенитными ракетными системами С-300 с боевых позиций в районе Тузлы и Очакова, отмечает МО РФ. "Ракетные и артиллерийские удары по острову Змеиный наносились украинскими баллистическими ракетами "Точка-У", реактивными системами залпового огня "Ураган" и 155-мм гаубицами М-777 с огневых позиций западнее Одессы и на острове Кубанский", - говорится в сообщении.
Военнопленные ВСУ с острова Змеиный
20 мая, 03:05Специальная военная операция на Украине
Российские силовики получили списки погибших и попавших в плен военных ВСУ
Российскими средствами ПВО - зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь" и зенитным ракетным комплексом "Тор" все средства поражения противника, выпущенные по острову Змеиный, были уничтожены, сбиты в воздухе 13 беспилотников, четыре ракеты "Точка-У" и 21 реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган", отмечает МО РФ.
"Ни одно из украинских огневых средств не достигло цели на острове Змеиный", - подчеркивает российское военное ведомство.
Сержант войсковой части 43071 Алексей Баранов - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 18:52
В Севастополе простились с военным, погибшим при защите Змеиного от ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала