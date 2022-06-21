13:46 21.06.2022 (обновлено: 14:22 21.06.2022)
Минобороны рассказало о неудачной попытке ВСУ захватить остров Змеиный
Минобороны России сообщило об успешном отражении атаки ВСУ на остров Змеиный
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Остров Змеиный в Черном море. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Киев накануне пытался овладеть островом Змеиный, украинские военные нанесли ракетные и артиллерийские удары по нему, а в районе острова на больших высотах был обнаружен стратегический разведывательный беспилотник ВВС США "Глобал Хок" RQ-4, но ни одно из огневых средств не достигло цели на острове, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Двадцатого июня около 5 часов утра киевский режим предпринял очередную безумную попытку овладеть островом Змеиный. Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата", - говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной во вторник.
В воздушном налете было задействовано более 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в ударном и разведывательном исполнении, наведение которых осуществлялось двумя беспилотниками "Байрактар ТБ-2", отмечает МО РФ.
"Кроме того, в воздушном пространстве в районе острова Змеиный российскими средствами был зафиксирован на больших высотах стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарата ВВС США "Глобал Хок" RQ-4", - говорится в сводке.
Противовоздушное прикрытие украинских беспилотников обеспечивалось зенитными ракетными системами С-300 с боевых позиций в районе Тузлы и Очакова, отмечает МО РФ. "Ракетные и артиллерийские удары по острову Змеиный наносились украинскими баллистическими ракетами "Точка-У", реактивными системами залпового огня "Ураган" и 155-мм гаубицами М-777 с огневых позиций западнее Одессы и на острове Кубанский", - говорится в сообщении.
Российскими средствами ПВО - зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь" и зенитным ракетным комплексом "Тор" все средства поражения противника, выпущенные по острову Змеиный, были уничтожены, сбиты в воздухе 13 беспилотников, четыре ракеты "Точка-У" и 21 реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган", отмечает МО РФ.
"Ни одно из украинских огневых средств не достигло цели на острове Змеиный", - подчеркивает российское военное ведомство.