https://ria.ru/20220621/zhaloba-1796916913.html
Красноярский суд оставил Митволя в СИЗО
Красноярский суд оставил Митволя в СИЗО - РИА Новости, 21.06.2022
Красноярский суд оставил Митволя в СИЗО
Красноярский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов на избранную меру пресечения в виде ареста бывшему замглавы Росприроднадзора, ныне... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T06:55
2022-06-21T06:55
2022-06-21T06:55
происшествия
красноярск
красноярский край
олег митволь
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794471267_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d2b2e86f35ea574fd5b1a3101929411a.jpg
КРАСНОЯРСК, 21 июн — РИА Новости. Красноярский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов на избранную меру пресечения в виде ареста бывшему замглавы Росприроднадзора, ныне председателю совета директоров АО "Красноярский ТИСИЗ" Олегу Митволю и оставил ее без изменений, сообщили РИА Новости в суде.Митволь, ныне председатель совета директоров АО "Красноярский ТИЗИС", подозреваемый по делу о хищении 900 миллионов рублей, был задержан 8 июня в московском аэропорту "Внуково". Суд Центрального района Красноярска 10 июня арестовал его до 24 июля. По статье "Мошенничество в особо крупном размере" ему грозит до 10 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20220610/mitvol-1794523810.html
красноярск
красноярский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794471267_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_211697f95035f510e3792e0aca58975f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, красноярский край, олег митволь, россия
Красноярский суд оставил Митволя в СИЗО
Красноярский суд рассмотрел апелляционную жалобу на арест Митволя и оставил его в СИЗО