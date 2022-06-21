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Красноярский суд оставил Митволя в СИЗО - РИА Новости, 21.06.2022
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Красноярский суд оставил Митволя в СИЗО
Красноярский суд оставил Митволя в СИЗО - РИА Новости, 21.06.2022
Красноярский суд оставил Митволя в СИЗО
Красноярский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов на избранную меру пресечения в виде ареста бывшему замглавы Росприроднадзора, ныне... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T06:55
2022-06-21T06:55
происшествия
красноярск
красноярский край
олег митволь
россия
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КРАСНОЯРСК, 21 июн — РИА Новости. Красноярский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов на избранную меру пресечения в виде ареста бывшему замглавы Росприроднадзора, ныне председателю совета директоров АО "Красноярский ТИСИЗ" Олегу Митволю и оставил ее без изменений, сообщили РИА Новости в суде.Митволь, ныне председатель совета директоров АО "Красноярский ТИЗИС", подозреваемый по делу о хищении 900 миллионов рублей, был задержан 8 июня в московском аэропорту "Внуково". Суд Центрального района Красноярска 10 июня арестовал его до 24 июля. По статье "Мошенничество в особо крупном размере" ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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происшествия, красноярск, красноярский край, олег митволь, россия
06:55 21.06.2022
 
Красноярский суд оставил Митволя в СИЗО

Красноярский суд рассмотрел апелляционную жалобу на арест Митволя и оставил его в СИЗО

© АГН "Москва" / Андрей ЛюбимовБывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь
Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© АГН "Москва" / Андрей Любимов
Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 21 июн — РИА Новости. Красноярский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов на избранную меру пресечения в виде ареста бывшему замглавы Росприроднадзора, ныне председателю совета директоров АО "Красноярский ТИСИЗ" Олегу Митволю и оставил ее без изменений, сообщили РИА Новости в суде.
"Красноярский краевой суд, рассмотрев предоставленные материалы, и выслушав стороны постановил оставить постановление Центрального районного суда Красноярска без изменения, а апелляционные жалобы адвокатов без удовлетворения", — сказала представитель суда.
Митволь, ныне председатель совета директоров АО "Красноярский ТИЗИС", подозреваемый по делу о хищении 900 миллионов рублей, был задержан 8 июня в московском аэропорту "Внуково". Суд Центрального района Красноярска 10 июня арестовал его до 24 июля. По статье "Мошенничество в особо крупном размере" ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Олег Митволь - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 12:59
Биография Олега Митволя
 
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