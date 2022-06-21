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Красноярский суд оставил Митволя в СИЗО

Красноярский суд оставил Митволя в СИЗО - РИА Новости, 21.06.2022

Красноярский суд оставил Митволя в СИЗО

Красноярский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов на избранную меру пресечения в виде ареста бывшему замглавы Росприроднадзора, ныне... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T06:55

2022-06-21T06:55

2022-06-21T06:55

происшествия

красноярск

красноярский край

олег митволь

россия

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КРАСНОЯРСК, 21 июн — РИА Новости. Красноярский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов на избранную меру пресечения в виде ареста бывшему замглавы Росприроднадзора, ныне председателю совета директоров АО "Красноярский ТИСИЗ" Олегу Митволю и оставил ее без изменений, сообщили РИА Новости в суде.Митволь, ныне председатель совета директоров АО "Красноярский ТИЗИС", подозреваемый по делу о хищении 900 миллионов рублей, был задержан 8 июня в московском аэропорту "Внуково". Суд Центрального района Красноярска 10 июня арестовал его до 24 июля. По статье "Мошенничество в особо крупном размере" ему грозит до 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220610/mitvol-1794523810.html

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