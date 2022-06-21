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Турецкая делегация намерена посетить Россию для обсуждения вопросов зерна
Турецкая делегация намерена посетить Россию для обсуждения вопросов зерна - РИА Новости, 21.06.2022
Турецкая делегация намерена посетить Россию для обсуждения вопросов зерна
РИА Новости РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T17:16
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РИА НовостиДЕЛЕГАЦИЯ ТУРЦИИ НАМЕРЕНА ПОСЕТИТЬ РФ "В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ" ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ "ЗЕРНОВОГО ВОПРОСА" - ТВ СО ССЫЛКОЙ НА ИСТОЧНИКИ В АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА
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Турецкая делегация намерена посетить Россию для обсуждения вопросов зерна
Турецкая делегация намерена в течение недели посетить Россию для обсуждения вопросов зерна