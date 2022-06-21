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Байден и Зеленский общаются на рутинной и регулярной основе, заявил Кирби - РИА Новости, 21.06.2022
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Байден и Зеленский общаются на рутинной и регулярной основе, заявил Кирби
Байден и Зеленский общаются на рутинной и регулярной основе, заявил Кирби - РИА Новости, 21.06.2022
Байден и Зеленский общаются на рутинной и регулярной основе, заявил Кирби
Контакты на высшем уровне между США и Украиной приобрели "рутинный и регулярный" характер, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T20:44
2022-06-21T20:44
в мире
джо байден
владимир зеленский
сша
украина
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Контакты на высшем уровне между США и Украиной приобрели "рутинный и регулярный" характер, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.На брифинге в Белом доме его спросили, не было ли преувеличением заявление Джо Байдена о том, что он общается с Владимиром Зеленским "три-четыре раза в неделю" с учетом того, что журналистам о звонках сообщают значительно реже."Он разговаривает с господином Зеленским на рутинной и регулярной основе", - сказал Кирби. Сославшись на то, что его недавно перевели в Белый дом из Пентагона, он затруднился представить точную статистику звонков.Кирби добавил, что с той же интенсивностью идут контакты между внешнеполитическими и оборонными ведомствами США и Украины.
https://ria.ru/20220618/kadry-1796254583.html
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в мире, джо байден, владимир зеленский, сша, украина, министерство обороны сша
20:44 21.06.2022
 
Байден и Зеленский общаются на рутинной и регулярной основе, заявил Кирби

Белый дом: Байден и Зеленский общаются на рутинной и регулярной основе

© Фото : @ZelenskyyUa/TwitterПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Фото : @ZelenskyyUa/Twitter
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Контакты на высшем уровне между США и Украиной приобрели "рутинный и регулярный" характер, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.
На брифинге в Белом доме его спросили, не было ли преувеличением заявление Джо Байдена о том, что он общается с Владимиром Зеленским "три-четыре раза в неделю" с учетом того, что журналистам о звонках сообщают значительно реже.
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"Он разговаривает с господином Зеленским на рутинной и регулярной основе", - сказал Кирби. Сославшись на то, что его недавно перевели в Белый дом из Пентагона, он затруднился представить точную статистику звонков.
Кирби добавил, что с той же интенсивностью идут контакты между внешнеполитическими и оборонными ведомствами США и Украины.
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В миреДжо БайденВладимир ЗеленскийСШАУкраинаМинистерство обороны США
 
 
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