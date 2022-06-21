https://ria.ru/20220621/zelenskiy-1797160077.html

Байден и Зеленский общаются на рутинной и регулярной основе, заявил Кирби

Байден и Зеленский общаются на рутинной и регулярной основе, заявил Кирби - РИА Новости, 21.06.2022

Байден и Зеленский общаются на рутинной и регулярной основе, заявил Кирби

Контакты на высшем уровне между США и Украиной приобрели "рутинный и регулярный" характер, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T20:44

2022-06-21T20:44

2022-06-21T20:44

в мире

джо байден

владимир зеленский

сша

украина

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757709159_1:0:1021:574_1920x0_80_0_0_1d36a28fc9e233f9047835fa6f30c323.jpg

ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Контакты на высшем уровне между США и Украиной приобрели "рутинный и регулярный" характер, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.На брифинге в Белом доме его спросили, не было ли преувеличением заявление Джо Байдена о том, что он общается с Владимиром Зеленским "три-четыре раза в неделю" с учетом того, что журналистам о звонках сообщают значительно реже."Он разговаривает с господином Зеленским на рутинной и регулярной основе", - сказал Кирби. Сославшись на то, что его недавно перевели в Белый дом из Пентагона, он затруднился представить точную статистику звонков.Кирби добавил, что с той же интенсивностью идут контакты между внешнеполитическими и оборонными ведомствами США и Украины.

https://ria.ru/20220618/kadry-1796254583.html

https://ria.ru/20220618/putin-1796356871.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, владимир зеленский, сша, украина, министерство обороны сша