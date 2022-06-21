Зеленский заявил, что подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции
Зеленский сообщил, что подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин.
В понедельник парламент Украины поддержал ратификацию Стамбульской конвенции о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин.
"Подписан закон о ратификации Стамбульской конвенции. Ее основное содержание простое, но чрезвычайно важное. Это обязательство защищать женщин от насилия и разных форм дискриминации. Мы разделяем европейские ценности. Для нас жизнь и здоровье человека - наивысшая ценность", - говорится в сообщении Зеленского в социальной сети Instagram*.
Стамбульская конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье была принята всеми странами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. Конвенция часто называется спорным документом, в частности, из-за размытого, по мнению критиков, понятия "гендер".
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