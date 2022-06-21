https://ria.ru/20220621/zelenskiy-1797159535.html

Зеленский заявил, что подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции

Зеленский заявил, что подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции - РИА Новости, 21.06.2022

Зеленский заявил, что подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции

Владимир Зеленский заявил, что подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T20:37

2022-06-21T20:37

2022-06-21T20:37

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин.В понедельник парламент Украины поддержал ратификацию Стамбульской конвенции о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин.Стамбульская конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье была принята всеми странами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. Конвенция часто называется спорным документом, в частности, из-за размытого, по мнению критиков, понятия "гендер".*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220617/zelenskiy-1796151202.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, украина, совет европы, россия