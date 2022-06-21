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Зеленский заявил, что подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции - РИА Новости, 21.06.2022
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Зеленский заявил, что подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции
Зеленский заявил, что подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции - РИА Новости, 21.06.2022
Зеленский заявил, что подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции
Владимир Зеленский заявил, что подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T20:37
2022-06-21T20:37
в мире
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украина
совет европы
россия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин.В понедельник парламент Украины поддержал ратификацию Стамбульской конвенции о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин.Стамбульская конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье была принята всеми странами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. Конвенция часто называется спорным документом, в частности, из-за размытого, по мнению критиков, понятия "гендер".*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, здоровье - общество, украина, совет европы, россия
20:37 21.06.2022
 
Зеленский заявил, что подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции

Зеленский сообщил, что подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин.
В понедельник парламент Украины поддержал ратификацию Стамбульской конвенции о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин.

"Подписан закон о ратификации Стамбульской конвенции. Ее основное содержание простое, но чрезвычайно важное. Это обязательство защищать женщин от насилия и разных форм дискриминации. Мы разделяем европейские ценности. Для нас жизнь и здоровье человека - наивысшая ценность", - говорится в сообщении Зеленского в социальной сети Instagram*.

Стамбульская конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье была принята всеми странами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. Конвенция часто называется спорным документом, в частности, из-за размытого, по мнению критиков, понятия "гендер".
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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