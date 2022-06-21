https://ria.ru/20220621/zaytsev-1796958720.html
Показ Зайцева раскритиковали в Сети
Показ Зайцева раскритиковали в Сети - РИА Новости, 21.06.2022
Показ Зайцева раскритиковали в Сети
Показ Вячеслава Зайцева раскритиковали в социальных сетях. Кадрами с Недели моды поделилась в Telegram Ксения Собчак. Большинство нарядов – платья в пол разных... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:43
2022-06-21T11:43
2022-06-21T11:43
шоубиз
знаменитости
вячеслав зайцев
шоу-бизнес
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Показ Вячеслава Зайцева раскритиковали в социальных сетях. Кадрами с Недели моды поделилась в Telegram Ксения Собчак. Большинство нарядов – платья в пол разных цветов, дополненные оригинальными шляпками.В комментариях посчитали, что костюмы выглядят не слишком привлекательно, и их нельзя носить в реальной жизни.Также подписчикам не понравился выход самого модельера в свет – на кадрах Зайцев, продолжительное время страдающий болезнью Паркинсона, улыбается и сидит в инвалидной коляске в окружении манекенщиц.Другие подписчики призвали не писать негатив в сторону модельера.Ранее Лев Лещенко, комментируя состояние Зайцева, признался, что тот находится "в полузабытьи".
https://ria.ru/20211217/malysheva-1764245591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, вячеслав зайцев, шоу-бизнес
Показ Зайцева раскритиковали в Сети
Показ Зайцева на Неделе моды раскритиковали в Сети
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Показ Вячеслава Зайцева раскритиковали в социальных сетях. Кадрами с Недели моды поделилась в Telegram Ксения Собчак. Большинство нарядов – платья в пол разных цветов, дополненные оригинальными шляпками.
В комментариях посчитали, что костюмы выглядят не слишком привлекательно, и их нельзя носить в реальной жизни.
"Какой-то треш", "Зачем такое покупать и куда в этом ходить?", "Жуткие вещи", – написали пользователи.
Также подписчикам не понравился выход самого модельера в свет – на кадрах Зайцев, продолжительное время страдающий болезнью Паркинсона, улыбается и сидит в инвалидной коляске в окружении манекенщиц.
"Ого! Так это Зайцев, я даже сначала не понял, о ком речь…", "Его как куклу выставляют", "Зачем мучают Зайцева? Ситуация, похожая с Караченцовым, когда его жена везде таскала", – отметили в соцсетях.
Другие подписчики призвали не писать негатив в сторону модельера.
"Как вам не стыдно, он же легенда", – пожурили в комментариях.
Ранее Лев Лещенко, комментируя состояние Зайцева, признался
, что тот находится "в полузабытьи".