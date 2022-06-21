https://ria.ru/20220621/zaytsev-1796958720.html

Показ Зайцева раскритиковали в Сети

Показ Зайцева раскритиковали в Сети - РИА Новости, 21.06.2022

Показ Зайцева раскритиковали в Сети

Показ Вячеслава Зайцева раскритиковали в социальных сетях. Кадрами с Недели моды поделилась в Telegram Ксения Собчак. Большинство нарядов – платья в пол разных... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T11:43

2022-06-21T11:43

2022-06-21T11:43

шоубиз

знаменитости

вячеслав зайцев

шоу-бизнес

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Показ Вячеслава Зайцева раскритиковали в социальных сетях. Кадрами с Недели моды поделилась в Telegram Ксения Собчак. Большинство нарядов – платья в пол разных цветов, дополненные оригинальными шляпками.В комментариях посчитали, что костюмы выглядят не слишком привлекательно, и их нельзя носить в реальной жизни.Также подписчикам не понравился выход самого модельера в свет – на кадрах Зайцев, продолжительное время страдающий болезнью Паркинсона, улыбается и сидит в инвалидной коляске в окружении манекенщиц.Другие подписчики призвали не писать негатив в сторону модельера.Ранее Лев Лещенко, комментируя состояние Зайцева, признался, что тот находится "в полузабытьи".

https://ria.ru/20211217/malysheva-1764245591.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, вячеслав зайцев, шоу-бизнес