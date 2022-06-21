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Показ Зайцева раскритиковали в Сети - РИА Новости, 21.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220621/zaytsev-1796958720.html
Показ Зайцева раскритиковали в Сети
Показ Зайцева раскритиковали в Сети - РИА Новости, 21.06.2022
Показ Зайцева раскритиковали в Сети
Показ Вячеслава Зайцева раскритиковали в социальных сетях. Кадрами с Недели моды поделилась в Telegram Ксения Собчак. Большинство нарядов – платья в пол разных... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:43
2022-06-21T11:43
шоубиз
знаменитости
вячеслав зайцев
шоу-бизнес
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Показ Вячеслава Зайцева раскритиковали в социальных сетях. Кадрами с Недели моды поделилась в Telegram Ксения Собчак. Большинство нарядов – платья в пол разных цветов, дополненные оригинальными шляпками.В комментариях посчитали, что костюмы выглядят не слишком привлекательно, и их нельзя носить в реальной жизни.Также подписчикам не понравился выход самого модельера в свет – на кадрах Зайцев, продолжительное время страдающий болезнью Паркинсона, улыбается и сидит в инвалидной коляске в окружении манекенщиц.Другие подписчики призвали не писать негатив в сторону модельера.Ранее Лев Лещенко, комментируя состояние Зайцева, признался, что тот находится "в полузабытьи".
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знаменитости, вячеслав зайцев, шоу-бизнес
11:43 21.06.2022
 
Показ Зайцева раскритиковали в Сети

Показ Зайцева на Неделе моды раскритиковали в Сети

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМодельер Слава Зайцев представляет коллекцию Haute Couture Дома моды Slava Zaitsev на заключительным показе Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в ТРЦ "Афимолл Сити"
Модельер Слава Зайцев представляет коллекцию Haute Couture Дома моды Slava Zaitsev на заключительным показе Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в ТРЦ Афимолл Сити - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Показ Вячеслава Зайцева раскритиковали в социальных сетях. Кадрами с Недели моды поделилась в Telegram Ксения Собчак. Большинство нарядов – платья в пол разных цветов, дополненные оригинальными шляпками.
В комментариях посчитали, что костюмы выглядят не слишком привлекательно, и их нельзя носить в реальной жизни.

"Какой-то треш", "Зачем такое покупать и куда в этом ходить?", "Жуткие вещи", – написали пользователи.

Также подписчикам не понравился выход самого модельера в свет – на кадрах Зайцев, продолжительное время страдающий болезнью Паркинсона, улыбается и сидит в инвалидной коляске в окружении манекенщиц.

"Ого! Так это Зайцев, я даже сначала не понял, о ком речь…", "Его как куклу выставляют", "Зачем мучают Зайцева? Ситуация, похожая с Караченцовым, когда его жена везде таскала", – отметили в соцсетях.

Другие подписчики призвали не писать негатив в сторону модельера.

"Как вам не стыдно, он же легенда", – пожурили в комментариях.

Ранее Лев Лещенко, комментируя состояние Зайцева, признался, что тот находится "в полузабытьи".
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря 2021, 14:45Шоубиз
"Болеет и борется": Малышева прокомментировала показ Зайцева
 
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