https://ria.ru/20220621/zarazhenie-1796944969.html
Жительница Ставрополья заразилась сибирской язвой
Жительница Ставрополья заразилась сибирской язвой - РИА Новости, 21.06.2022
Жительница Ставрополья заразилась сибирской язвой
Жительница Ставропольского края заразилась сибирской язвой, угрозы распространения заболевания нет, сообщил губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T10:40
2022-06-21T10:40
2022-06-21T10:40
происшествия
ставропольский край
сибирская язва
владимир владимиров
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ПЯТИГОРСК, 21 июн - РИА Новости. Жительница Ставропольского края заразилась сибирской язвой, угрозы распространения заболевания нет, сообщил губернатор Владимир Владимиров."У жительницы станицы Рождественская подтверждено заболевание сибирской язвой. Пациентка в удовлетворительном состоянии, она находится под наблюдением медиков. Об угрозе жизни речь не идет", - написал Владимиров в своём Telegram-канале.Он отметил, что в доме на территории поселения проводятся необходимые профилактические мероприятия. "Прежде всего, в самом подворье осуществлены заключительная дезинфекция и превентивная антибиотикопрофилактика у контактных лиц, а также организована вакцинация сельхозживотных и постоянное ветеринарное наблюдение за ними", - отметил глава края.По его словам, ведётся разъяснительная работа с жителями станицы, угрозы распространения болезни нет. "Все обстоятельства инцидента, источник появления болезни будут установлены. Соответствующие поручения нашим службам даны. Ситуацию держу на контроле", - подчеркнул глава Ставрополья.Сибирская язва - острая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся септицемией, поражением кожи, кишечника, лёгких, миндалин.
https://ria.ru/20220520/vaktsiny-1789709969.html
ставропольский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край, сибирская язва, владимир владимиров
Жительница Ставрополья заразилась сибирской язвой
Губернатор Владимиров: жительница ставропольской станицы заразилась сибирской язвой
ПЯТИГОРСК, 21 июн - РИА Новости.
Жительница Ставропольского края заразилась сибирской язвой, угрозы распространения заболевания нет, сообщил
губернатор Владимир Владимиров.
"У жительницы станицы Рождественская подтверждено заболевание сибирской язвой. Пациентка в удовлетворительном состоянии, она находится под наблюдением медиков. Об угрозе жизни речь не идет", - написал Владимиров в своём Telegram-канале.
Он отметил, что в доме на территории поселения проводятся необходимые профилактические мероприятия. "Прежде всего, в самом подворье осуществлены заключительная дезинфекция и превентивная антибиотикопрофилактика у контактных лиц, а также организована вакцинация сельхозживотных и постоянное ветеринарное наблюдение за ними", - отметил глава края.
По его словам, ведётся разъяснительная работа с жителями станицы, угрозы распространения болезни нет. "Все обстоятельства инцидента, источник появления болезни будут установлены. Соответствующие поручения нашим службам даны. Ситуацию держу на контроле", - подчеркнул глава Ставрополья.
Сибирская язва - острая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся септицемией, поражением кожи, кишечника, лёгких, миндалин.