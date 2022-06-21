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Жительница Ставрополья заразилась сибирской язвой - РИА Новости, 21.06.2022
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Жительница Ставрополья заразилась сибирской язвой
Жительница Ставрополья заразилась сибирской язвой - РИА Новости, 21.06.2022
Жительница Ставрополья заразилась сибирской язвой
Жительница Ставропольского края заразилась сибирской язвой, угрозы распространения заболевания нет, сообщил губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T10:40
2022-06-21T10:40
происшествия
ставропольский край
сибирская язва
владимир владимиров
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ПЯТИГОРСК, 21 июн - РИА Новости. Жительница Ставропольского края заразилась сибирской язвой, угрозы распространения заболевания нет, сообщил губернатор Владимир Владимиров."У жительницы станицы Рождественская подтверждено заболевание сибирской язвой. Пациентка в удовлетворительном состоянии, она находится под наблюдением медиков. Об угрозе жизни речь не идет", - написал Владимиров в своём Telegram-канале.Он отметил, что в доме на территории поселения проводятся необходимые профилактические мероприятия. "Прежде всего, в самом подворье осуществлены заключительная дезинфекция и превентивная антибиотикопрофилактика у контактных лиц, а также организована вакцинация сельхозживотных и постоянное ветеринарное наблюдение за ними", - отметил глава края.По его словам, ведётся разъяснительная работа с жителями станицы, угрозы распространения болезни нет. "Все обстоятельства инцидента, источник появления болезни будут установлены. Соответствующие поручения нашим службам даны. Ситуацию держу на контроле", - подчеркнул глава Ставрополья.Сибирская язва - острая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся септицемией, поражением кожи, кишечника, лёгких, миндалин.
https://ria.ru/20220520/vaktsiny-1789709969.html
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происшествия, ставропольский край, сибирская язва, владимир владимиров
10:40 21.06.2022
 
Жительница Ставрополья заразилась сибирской язвой

Губернатор Владимиров: жительница ставропольской станицы заразилась сибирской язвой

© Fotolia / Hoda Bogdan Микроскоп
Микроскоп - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Fotolia / Hoda Bogdan
Микроскоп. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 21 июн - РИА Новости. Жительница Ставропольского края заразилась сибирской язвой, угрозы распространения заболевания нет, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"У жительницы станицы Рождественская подтверждено заболевание сибирской язвой. Пациентка в удовлетворительном состоянии, она находится под наблюдением медиков. Об угрозе жизни речь не идет", - написал Владимиров в своём Telegram-канале.
Он отметил, что в доме на территории поселения проводятся необходимые профилактические мероприятия. "Прежде всего, в самом подворье осуществлены заключительная дезинфекция и превентивная антибиотикопрофилактика у контактных лиц, а также организована вакцинация сельхозживотных и постоянное ветеринарное наблюдение за ними", - отметил глава края.
По его словам, ведётся разъяснительная работа с жителями станицы, угрозы распространения болезни нет. "Все обстоятельства инцидента, источник появления болезни будут установлены. Соответствующие поручения нашим службам даны. Ситуацию держу на контроле", - подчеркнул глава Ставрополья.
Сибирская язва - острая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся септицемией, поражением кожи, кишечника, лёгких, миндалин.
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ПроисшествияСтавропольский крайсибирская язваВладимир Владимиров
 
 
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