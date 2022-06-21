https://ria.ru/20220621/zarazhenie-1796944969.html

Жительница Ставрополья заразилась сибирской язвой

Жительница Ставрополья заразилась сибирской язвой - РИА Новости, 21.06.2022

Жительница Ставрополья заразилась сибирской язвой

Жительница Ставропольского края заразилась сибирской язвой, угрозы распространения заболевания нет, сообщил губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T10:40

2022-06-21T10:40

2022-06-21T10:40

происшествия

ставропольский край

сибирская язва

владимир владимиров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104588/81/1045888181_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_ac766926b933caf265e38ac0fa1fa1c9.jpg

ПЯТИГОРСК, 21 июн - РИА Новости. Жительница Ставропольского края заразилась сибирской язвой, угрозы распространения заболевания нет, сообщил губернатор Владимир Владимиров."У жительницы станицы Рождественская подтверждено заболевание сибирской язвой. Пациентка в удовлетворительном состоянии, она находится под наблюдением медиков. Об угрозе жизни речь не идет", - написал Владимиров в своём Telegram-канале.Он отметил, что в доме на территории поселения проводятся необходимые профилактические мероприятия. "Прежде всего, в самом подворье осуществлены заключительная дезинфекция и превентивная антибиотикопрофилактика у контактных лиц, а также организована вакцинация сельхозживотных и постоянное ветеринарное наблюдение за ними", - отметил глава края.По его словам, ведётся разъяснительная работа с жителями станицы, угрозы распространения болезни нет. "Все обстоятельства инцидента, источник появления болезни будут установлены. Соответствующие поручения нашим службам даны. Ситуацию держу на контроле", - подчеркнул глава Ставрополья.Сибирская язва - острая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся септицемией, поражением кожи, кишечника, лёгких, миндалин.

https://ria.ru/20220520/vaktsiny-1789709969.html

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ставропольский край, сибирская язва, владимир владимиров