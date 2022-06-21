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Медведев: Запад обрабатывает российских специалистов, чтобы переманить их - РИА Новости, 21.06.2022
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Медведев: Запад обрабатывает российских специалистов, чтобы переманить их
Медведев: Запад обрабатывает российских специалистов, чтобы переманить их - РИА Новости, 21.06.2022
Медведев: Запад обрабатывает российских специалистов, чтобы переманить их
Запад массированно обрабатывает российских специалистов, чтобы переманить за границу, РФ крайне важно парировать сильнейшее давление в сфере критической... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T18:34
2022-06-21T18:50
дмитрий медведев
россия
технологии
совет безопасности рф
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Запад массированно обрабатывает российских специалистов, чтобы переманить за границу, РФ крайне важно парировать сильнейшее давление в сфере критической информационной инфраструктуры, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Для нас сейчас крайне важно парировать то сильнейшее давление, которое оказывается на нашу страну и в этой сфере. Это и кибератаки, и технологическая блокада, и массированная обработка наших специалистов с целью переманить их за границу", - сказал Медведев во вторник на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры."Ничего нового, откровенно говоря, в этих враждебных мерах нет. Давно было ясно, что при первом удобном случае Запад начнёт подобные рычаги давления использовать и что мы должны иметь надежную защиту от атак наших оппонентов", - подчеркнул Медведев.
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дмитрий медведев, россия, технологии, совет безопасности рф
18:34 21.06.2022 (обновлено: 18:50 21.06.2022)
 
Медведев: Запад обрабатывает российских специалистов, чтобы переманить их

Медведев: Запад обрабатывает российских специалистов, чтобы переманить их за границу

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Запад массированно обрабатывает российских специалистов, чтобы переманить за границу, РФ крайне важно парировать сильнейшее давление в сфере критической информационной инфраструктуры, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Для нас сейчас крайне важно парировать то сильнейшее давление, которое оказывается на нашу страну и в этой сфере. Это и кибератаки, и технологическая блокада, и массированная обработка наших специалистов с целью переманить их за границу", - сказал Медведев во вторник на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры.
"Ничего нового, откровенно говоря, в этих враждебных мерах нет. Давно было ясно, что при первом удобном случае Запад начнёт подобные рычаги давления использовать и что мы должны иметь надежную защиту от атак наших оппонентов", - подчеркнул Медведев.
Ректор МГТУ имени Н. Э. Баумана Анатолий Александров у стенда МИА Россия сегодня на международном военно-техническом форуме Армия-2021 - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа 2021, 10:00
Ректор Бауманки: мы до сих пор умеем делать то, что не умеют делать другие
 
Дмитрий МедведевРоссияТехнологииСовет Безопасности РФ
 
 
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