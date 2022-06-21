https://ria.ru/20220621/zapad-1797131453.html

Медведев: Запад обрабатывает российских специалистов, чтобы переманить их

Медведев: Запад обрабатывает российских специалистов, чтобы переманить их - РИА Новости, 21.06.2022

Медведев: Запад обрабатывает российских специалистов, чтобы переманить их

Запад массированно обрабатывает российских специалистов, чтобы переманить за границу, РФ крайне важно парировать сильнейшее давление в сфере критической... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T18:34

2022-06-21T18:34

2022-06-21T18:50

дмитрий медведев

россия

технологии

совет безопасности рф

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Запад массированно обрабатывает российских специалистов, чтобы переманить за границу, РФ крайне важно парировать сильнейшее давление в сфере критической информационной инфраструктуры, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Для нас сейчас крайне важно парировать то сильнейшее давление, которое оказывается на нашу страну и в этой сфере. Это и кибератаки, и технологическая блокада, и массированная обработка наших специалистов с целью переманить их за границу", - сказал Медведев во вторник на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры."Ничего нового, откровенно говоря, в этих враждебных мерах нет. Давно было ясно, что при первом удобном случае Запад начнёт подобные рычаги давления использовать и что мы должны иметь надежную защиту от атак наших оппонентов", - подчеркнул Медведев.

https://ria.ru/20210825/aleksandrov-1747092994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий медведев, россия, технологии, совет безопасности рф