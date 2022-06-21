https://ria.ru/20220621/zapad-1797070682.html

МИД Белоруссии считает, что взаимодействовать с Западом все равно придется

МИД Белоруссии считает, что взаимодействовать с Западом все равно придется - РИА Новости, 21.06.2022

МИД Белоруссии считает, что взаимодействовать с Западом все равно придется

Замминистра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что, несмотря на разрушение институциональной архитектуры отношений и безопасности в Европе, так... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T15:59

2022-06-21T15:59

2022-06-21T16:37

в мире

белоруссия

евросоюз

санкции ес в отношении белоруссии

мид белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745994596_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_e769936d66e1cea7c887415d8d96e4aa.jpg

МИНСК, 21 июн – РИА Новости. Замминистра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что, несмотря на разрушение институциональной архитектуры отношений и безопасности в Европе, так называемый коллективный Запад является соседом республики и взаимодействовать с ним придется."Мы можем без устали дискутировать над термином "многовекторности", усматривая в нем открытые и скрытые смыслы. Но так называемый коллективный Запад никуда не денется, это наш сосед. Взаимодействовать придется. Никто сегодня не знает, в чьей орбите этот коллективный Запад будет через 10-30 лет. Здесь я надеюсь на здравый смысл если не нынешних, то будущих европейских элит", - сказал замминистра, выступая во вторник в Минске на заседании Белорусско-российского экспертного трека.Поэтому, констатировал он, "даже на фоне разрушения почти всей институциональной архитектуры отношений и безопасности в Европе и тенденции по переносу центра тяжести мировой политики из Европы в Азию, для нас значение Европы остается высоким".Обращаясь к присутствующим на заседании белорусским и российским экспертам, Амбразевич отметил, что "на текущем этапе требуется анализ беспрецедентных угроз и рисков с евро-атлантического направления, причем с точки зрения управления этими рисками, а еще лучше – их упреждения". "Здесь нужны новые идеи и подходы. Нужны способы сохранить коммуникацию и взаимодействие с теми в западных странах, кто возвращается в реальную жизнь и готов мыслить стратегически", - подчеркнул он.Касаясь белорусско-российских отношений, Амбразевич подчеркнул, что они "крепки и многогранны, как это и должно быть у настоящих союзников". Он предложил экспертам подключиться к выработке общих для стран подходов к международным вопросам, возможных совместных действий внешнеполитических ведомств, которые могли бы стать элементами программы согласованных действий в области внешней политики Белоруссии и РФ, новую редакцию которой планируется принять в следующем году в плановом порядке.Замминистра также обратил внимание на тему так называемого разворота на Восток. "Не только наших стран, но и многих других. Он уже активно происходит, его интенсивность по объективным причинам будет только нарастать. Нужна экспертиза для быстрого и эффективного переключения на сотрудничество со странами Азии на самом разном уровне, в том числе на уровне субъектов хозяйствования", - сказал он.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.

https://ria.ru/20220610/zapad-1794636342.html

https://ria.ru/20220617/zapad-1796074484.html

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777709255.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, евросоюз, санкции ес в отношении белоруссии, мид белоруссии