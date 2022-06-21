03:05 21.06.2022 (обновлено: 11:23 21.06.2022)
Венгры надеялись, что Будапешт захватит Закарпатье, пишет NYT
NYT: венгерские священники надеялись на захват Закарпатья Будапештом в начале спецоперации
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В начале российской спецоперации на Украине венгерские священники "выражали надежду" на захват Закарпатской области Будапештом, пишет обозреватель газеты New York Times Эрика Соломон со ссылкой на местных жителей.
Публицист отметила, что проживающее в этом регионе венгерское меньшинство неоднозначно относится к происходящему в стране. Некоторые из них считали, что Россия решит захватить Киев.
"В приграничных городах (с Венгрией. — Прим. ред.) недоверие прямо-таки витает в воздухе. Некоторые этнические украинцы в интервью говорили, что в первые дни боевых действий венгерские священники призывали верующих сохранять надежду, что после падения Киева, столицы Украины, регион захватит Венгрия. Хотя документальные подтверждения этим заявлениям отсутствуют", — пояснила Соломон.
По ее мнению, тесные связи проживающих в Закарпатье венгров с исторической родиной породили разногласия по поводу виновника конфликта на Украине.
"Венгерские каналы ставят под сомнение позицию Украины о желании России отобрать территории и вместо этого разделяют точку зрения Москвы о желании защитить русскоговорящее население — это национальное меньшинство, говорящее на другом языке, что мало чем отличает их от этнических венгров", — говорится в статье.
Закарпатье ранее входило в состав Австрийской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны оно отошло к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории захватила Венгрия, однако после разгрома гитлеровской Германии в Москве подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.