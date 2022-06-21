https://ria.ru/20220621/zakarpate-1796908334.html

Венгры надеялись, что Будапешт захватит Закарпатье, пишет NYT

Венгры надеялись, что Будапешт захватит Закарпатье, пишет NYT - РИА Новости, 21.06.2022

Венгры надеялись, что Будапешт захватит Закарпатье, пишет NYT

В начале российской спецоперации на Украине венгерские священники "выражали надежду" на захват Закарпатской области Будапештом, пишет обозреватель газеты New... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T03:05

2022-06-21T03:05

2022-06-21T11:23

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украина

венгрия

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закарпатская область

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В начале российской спецоперации на Украине венгерские священники "выражали надежду" на захват Закарпатской области Будапештом, пишет обозреватель газеты New York Times Эрика Соломон со ссылкой на местных жителей.Публицист отметила, что проживающее в этом регионе венгерское меньшинство неоднозначно относится к происходящему в стране. Некоторые из них считали, что Россия решит захватить Киев.По ее мнению, тесные связи проживающих в Закарпатье венгров с исторической родиной породили разногласия по поводу виновника конфликта на Украине."Венгерские каналы ставят под сомнение позицию Украины о желании России отобрать территории и вместо этого разделяют точку зрения Москвы о желании защитить русскоговорящее население — это национальное меньшинство, говорящее на другом языке, что мало чем отличает их от этнических венгров", — говорится в статье.Закарпатье ранее входило в состав Австрийской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны оно отошло к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории захватила Венгрия, однако после разгрома гитлеровской Германии в Москве подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/vengriya-1790482334.html

https://ria.ru/20220512/oruzhie-1788067485.html

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в мире, украина, венгрия, россия, закарпатская область