Рейтинг@Mail.ru
На Сахалине задержали сторонника международной террористической организации - РИА Новости, 21.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220621/zaderzhanie-1797067303.html
На Сахалине задержали сторонника международной террористической организации
На Сахалине задержали сторонника международной террористической организации - РИА Новости, 21.06.2022
На Сахалине задержали сторонника международной террористической организации
Гражданин иностранного государства, который подозревается в преступлениях террористического характера, задержан в Южно-Сахалинске, сообщила во вторник... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T15:51
2022-06-21T15:51
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
южно-сахалинск
сахалинская область
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594741710_0:281:3142:2048_1920x0_80_0_0_dadfeb5b164998219cf4df094a77c49c.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июн – РИА Новости. Гражданин иностранного государства, который подозревается в преступлениях террористического характера, задержан в Южно-Сахалинске, сообщила во вторник пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Сахалинской области."Сторонник международной террористической организации задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ РФ в Южно-Сахалинске. Выходец Центрального Азиатского региона подозревается в совершении ряда преступлений террористического характера", - говорится в сообщении.По данным ведомства, иностранец оказывал финансовую поддержку боевикам международной организации "Катиба Таухид валь Джихад"* (террористическая группировка, запрещена на территории РФ): он переводил деньги в Турцию лицу указанной террористической структуры, отвечавшему за организацию ее ресурсного обеспечения"."Подозреваемый, являясь убежденным сторонником радикального ислама и приверженцем экстремистских взглядов, осуществлял публичные призывы к террористической деятельности и оправдывал идеологию терроризма путем размещения на своей персональной странице социальной сети, находящейся в открытом доступе, соответствующих материалов", - отмечает пресс-служба.На основании материалов пограничников следственный отдел ФСБ возбудил два уголовных дела по ст. 205.1 и 205.2 УК РФ (содействие террористической деятельности; публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).Расследование уголовного дела продолжается, задержанный до суда будет содержаться в следственном изоляторе.*Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20220620/oruzhie-1796724510.html
https://ria.ru/20220617/terakty-1796064067.html
россия
южно-сахалинск
сахалинская область
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594741710_394:0:3125:2048_1920x0_80_0_0_b151a578746e4cfdc1faa22519b96664.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), южно-сахалинск, сахалинская область, турция
15:51 21.06.2022
 
На Сахалине задержали сторонника международной террористической организации

На Сахалине задержали иностранца, подозреваемого в финансировании терроризма

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ проводят задержание членов ячейки международной террористической организации "Хизб yт-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России) в Калужской области. Кадр видео
Сотрудники ФСБ РФ проводят задержание членов ячейки международной террористической организации Хизб yт-Тахрир аль-Ислами (запрещена в России) в Калужской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июн – РИА Новости. Гражданин иностранного государства, который подозревается в преступлениях террористического характера, задержан в Южно-Сахалинске, сообщила во вторник пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Сахалинской области.
"Сторонник международной террористической организации задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ РФ в Южно-Сахалинске. Выходец Центрального Азиатского региона подозревается в совершении ряда преступлений террористического характера", - говорится в сообщении.
Кадры задержания исламиста, готовившего теракт в Забайкальском крае
Вчера, 12:41
ФСБ показала оружие и взрывчатку читинского исламиста
По данным ведомства, иностранец оказывал финансовую поддержку боевикам международной организации "Катиба Таухид валь Джихад"* (террористическая группировка, запрещена на территории РФ): он переводил деньги в Турцию лицу указанной террористической структуры, отвечавшему за организацию ее ресурсного обеспечения".
"Подозреваемый, являясь убежденным сторонником радикального ислама и приверженцем экстремистских взглядов, осуществлял публичные призывы к террористической деятельности и оправдывал идеологию терроризма путем размещения на своей персональной странице социальной сети, находящейся в открытом доступе, соответствующих материалов", - отмечает пресс-служба.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 12:36
Члена ИГ* приговорили к пожизненному заключению за попытку теракта у Кремля
На основании материалов пограничников следственный отдел ФСБ возбудил два уголовных дела по ст. 205.1 и 205.2 УК РФ (содействие террористической деятельности; публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).
Расследование уголовного дела продолжается, задержанный до суда будет содержаться в следственном изоляторе.
*Организация признана террористической и запрещена в России
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Южно-СахалинскСахалинская областьТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала