https://ria.ru/20220621/zaderzhanie-1797067303.html
На Сахалине задержали сторонника международной террористической организации
На Сахалине задержали сторонника международной террористической организации - РИА Новости, 21.06.2022
На Сахалине задержали сторонника международной террористической организации
Гражданин иностранного государства, который подозревается в преступлениях террористического характера, задержан в Южно-Сахалинске, сообщила во вторник... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T15:51
2022-06-21T15:51
2022-06-21T15:51
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
южно-сахалинск
сахалинская область
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594741710_0:281:3142:2048_1920x0_80_0_0_dadfeb5b164998219cf4df094a77c49c.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июн – РИА Новости. Гражданин иностранного государства, который подозревается в преступлениях террористического характера, задержан в Южно-Сахалинске, сообщила во вторник пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Сахалинской области."Сторонник международной террористической организации задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ РФ в Южно-Сахалинске. Выходец Центрального Азиатского региона подозревается в совершении ряда преступлений террористического характера", - говорится в сообщении.По данным ведомства, иностранец оказывал финансовую поддержку боевикам международной организации "Катиба Таухид валь Джихад"* (террористическая группировка, запрещена на территории РФ): он переводил деньги в Турцию лицу указанной террористической структуры, отвечавшему за организацию ее ресурсного обеспечения"."Подозреваемый, являясь убежденным сторонником радикального ислама и приверженцем экстремистских взглядов, осуществлял публичные призывы к террористической деятельности и оправдывал идеологию терроризма путем размещения на своей персональной странице социальной сети, находящейся в открытом доступе, соответствующих материалов", - отмечает пресс-служба.На основании материалов пограничников следственный отдел ФСБ возбудил два уголовных дела по ст. 205.1 и 205.2 УК РФ (содействие террористической деятельности; публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).Расследование уголовного дела продолжается, задержанный до суда будет содержаться в следственном изоляторе.*Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20220620/oruzhie-1796724510.html
https://ria.ru/20220617/terakty-1796064067.html
россия
южно-сахалинск
сахалинская область
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594741710_394:0:3125:2048_1920x0_80_0_0_b151a578746e4cfdc1faa22519b96664.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), южно-сахалинск, сахалинская область, турция
На Сахалине задержали сторонника международной террористической организации
На Сахалине задержали иностранца, подозреваемого в финансировании терроризма
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июн – РИА Новости. Гражданин иностранного государства, который подозревается в преступлениях террористического характера, задержан в Южно-Сахалинске, сообщила во вторник пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Сахалинской области.
"Сторонник международной террористической организации задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ РФ
в Южно-Сахалинске
. Выходец Центрального Азиатского региона подозревается в совершении ряда преступлений террористического характера", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, иностранец оказывал финансовую поддержку боевикам международной организации "Катиба Таухид валь Джихад"* (террористическая группировка, запрещена на территории РФ): он переводил деньги в Турцию
лицу указанной террористической структуры, отвечавшему за организацию ее ресурсного обеспечения".
"Подозреваемый, являясь убежденным сторонником радикального ислама и приверженцем экстремистских взглядов, осуществлял публичные призывы к террористической деятельности и оправдывал идеологию терроризма путем размещения на своей персональной странице социальной сети, находящейся в открытом доступе, соответствующих материалов", - отмечает пресс-служба.
На основании материалов пограничников следственный отдел ФСБ возбудил два уголовных дела по ст. 205.1 и 205.2 УК РФ (содействие террористической деятельности; публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).
Расследование уголовного дела продолжается, задержанный до суда будет содержаться в следственном изоляторе.
*Организация признана террористической и запрещена в России