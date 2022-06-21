https://ria.ru/20220621/zaderzhanie-1797067303.html

На Сахалине задержали сторонника международной террористической организации

На Сахалине задержали сторонника международной террористической организации - РИА Новости, 21.06.2022

На Сахалине задержали сторонника международной террористической организации

Гражданин иностранного государства, который подозревается в преступлениях террористического характера, задержан в Южно-Сахалинске, сообщила во вторник... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T15:51

2022-06-21T15:51

2022-06-21T15:51

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

южно-сахалинск

сахалинская область

турция

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июн – РИА Новости. Гражданин иностранного государства, который подозревается в преступлениях террористического характера, задержан в Южно-Сахалинске, сообщила во вторник пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Сахалинской области."Сторонник международной террористической организации задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ РФ в Южно-Сахалинске. Выходец Центрального Азиатского региона подозревается в совершении ряда преступлений террористического характера", - говорится в сообщении.По данным ведомства, иностранец оказывал финансовую поддержку боевикам международной организации "Катиба Таухид валь Джихад"* (террористическая группировка, запрещена на территории РФ): он переводил деньги в Турцию лицу указанной террористической структуры, отвечавшему за организацию ее ресурсного обеспечения"."Подозреваемый, являясь убежденным сторонником радикального ислама и приверженцем экстремистских взглядов, осуществлял публичные призывы к террористической деятельности и оправдывал идеологию терроризма путем размещения на своей персональной странице социальной сети, находящейся в открытом доступе, соответствующих материалов", - отмечает пресс-служба.На основании материалов пограничников следственный отдел ФСБ возбудил два уголовных дела по ст. 205.1 и 205.2 УК РФ (содействие террористической деятельности; публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).Расследование уголовного дела продолжается, задержанный до суда будет содержаться в следственном изоляторе.*Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20220620/oruzhie-1796724510.html

https://ria.ru/20220617/terakty-1796064067.html

россия

южно-сахалинск

сахалинская область

турция

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), южно-сахалинск, сахалинская область, турция