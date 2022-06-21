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Жителя Владимирской области задержали за подготовку теракта на митинге - РИА Новости, 21.06.2022
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Жителя Владимирской области задержали за подготовку теракта на митинге
Жителя Владимирской области задержали за подготовку теракта на митинге - РИА Новости, 21.06.2022
Жителя Владимирской области задержали за подготовку теракта на митинге
Сотрудники УФСБ по Владимирской области задержали местного жителя, готовившего теракт на несанкционированном антиправительственном митинге, сообщает ведомство. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T14:35
2022-06-21T14:58
россия
владимирская область
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Владимирской области задержали местного жителя, готовившего теракт на несанкционированном антиправительственном митинге, сообщает ведомство.Сообщается, что житель Владимирской области был задержан за "противоправную деятельность &lt;…&gt;, связанную с подготовкой террористического акта с использованием самостоятельно изготовленных взрывных устройств и огнестрельного оружия в ходе проведения массовых мероприятий". Уточняется, что задержание и арест произошли в мае."Установлено, что на фоне личной ненависти к системе государственного управления в РФ, у данного лица сформировался преступный умысел на применение самодельных взрывных устройств и самостоятельно изготовленного огнестрельного оружия в отношении представителей органов власти в ходе участия в несанкционированном антиправительственном митинге", - говорится в сообщении.Для реализации преступного замысла, указанный гражданин, обладая специальными техническим навыками, разработал и изготовил "средства инициирования взрывчатых веществ", а также несколько единиц огнестрельного оружия."В настоящее время по данным фактам противоправной деятельности от обвиняемого получены признательные показания", - информирует УФСБ. В настоящий момент житель региона находится под стражей.
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Задержание жителя Владимирской области, готовившего теракт на митинге
Задержание жителя Владимирской области, готовившего теракт на митинге
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россия, владимирская область, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
14:35 21.06.2022 (обновлено: 14:58 21.06.2022)
 
Жителя Владимирской области задержали за подготовку теракта на митинге

Сотрудники ФСБ задержали жителя Владимирской области, готовившего теракт на митинге

Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Владимирской области задержали местного жителя, готовившего теракт на несанкционированном антиправительственном митинге, сообщает ведомство.
Сообщается, что житель Владимирской области был задержан за "противоправную деятельность <…>, связанную с подготовкой террористического акта с использованием самостоятельно изготовленных взрывных устройств и огнестрельного оружия в ходе проведения массовых мероприятий". Уточняется, что задержание и арест произошли в мае.
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"Установлено, что на фоне личной ненависти к системе государственного управления в РФ, у данного лица сформировался преступный умысел на применение самодельных взрывных устройств и самостоятельно изготовленного огнестрельного оружия в отношении представителей органов власти в ходе участия в несанкционированном антиправительственном митинге", - говорится в сообщении.
Для реализации преступного замысла, указанный гражданин, обладая специальными техническим навыками, разработал и изготовил "средства инициирования взрывчатых веществ", а также несколько единиц огнестрельного оружия.
"В настоящее время по данным фактам противоправной деятельности от обвиняемого получены признательные показания", - информирует УФСБ. В настоящий момент житель региона находится под стражей.
 
РоссияВладимирская областьПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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