https://ria.ru/20220621/zaderzhanie-1797031083.html

Жителя Владимирской области задержали за подготовку теракта на митинге

Жителя Владимирской области задержали за подготовку теракта на митинге - РИА Новости, 21.06.2022

Жителя Владимирской области задержали за подготовку теракта на митинге

Сотрудники УФСБ по Владимирской области задержали местного жителя, готовившего теракт на несанкционированном антиправительственном митинге, сообщает ведомство. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T14:35

2022-06-21T14:35

2022-06-21T14:58

россия

владимирская область

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797040654_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_61ebcdfa381b8245327d78c68a90ff71.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Владимирской области задержали местного жителя, готовившего теракт на несанкционированном антиправительственном митинге, сообщает ведомство.Сообщается, что житель Владимирской области был задержан за "противоправную деятельность <…>, связанную с подготовкой террористического акта с использованием самостоятельно изготовленных взрывных устройств и огнестрельного оружия в ходе проведения массовых мероприятий". Уточняется, что задержание и арест произошли в мае."Установлено, что на фоне личной ненависти к системе государственного управления в РФ, у данного лица сформировался преступный умысел на применение самодельных взрывных устройств и самостоятельно изготовленного огнестрельного оружия в отношении представителей органов власти в ходе участия в несанкционированном антиправительственном митинге", - говорится в сообщении.Для реализации преступного замысла, указанный гражданин, обладая специальными техническим навыками, разработал и изготовил "средства инициирования взрывчатых веществ", а также несколько единиц огнестрельного оружия."В настоящее время по данным фактам противоправной деятельности от обвиняемого получены признательные показания", - информирует УФСБ. В настоящий момент житель региона находится под стражей.

https://ria.ru/20220620/fsb-1796695203.html

россия

владимирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание жителя Владимирской области, готовившего теракт на митинге Задержание жителя Владимирской области, готовившего теракт на митинге 2022-06-21T14:35 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимирская область, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)