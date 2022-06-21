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На Ставрополье нашли источник заражения сибирской язвой - РИА Новости, 21.06.2022
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На Ставрополье нашли источник заражения сибирской язвой
На Ставрополье нашли источник заражения сибирской язвой - РИА Новости, 21.06.2022
На Ставрополье нашли источник заражения сибирской язвой
Жительница Ставропольского края заразилась сибирской язвой после контакта с мясом теленка, сообщили РИА Новости в референс-центре по мониторингу за возбудителем РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T18:21
2022-06-21T21:24
происшествия
ставропольский край
россия
здоровье - общество
владимир владимиров
изобильненский район
сибирская язва
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Жительница Ставропольского края заразилась сибирской язвой после контакта с мясом теленка, сообщили РИА Новости в референс-центре по мониторингу за возбудителем сибирской язвы Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора.Уточняется, что убой произошел без предварительного осмотра ветеринара. Кроме этого, животное не вакцинировали против сибирской язвы в плановом порядке.Сибирская язва — острая инфекционная болезнь, характеризующаяся поражением кожи, кишечника, легких, миндалин. Она не передается от человека к человеку.
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ставропольский край
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происшествия, ставропольский край, россия, здоровье - общество, владимир владимиров, изобильненский район, сибирская язва
18:21 21.06.2022 (обновлено: 21:24 21.06.2022)
 
На Ставрополье нашли источник заражения сибирской язвой

НИИ Роспотребнадзора: источник заражения сибирской язвой на Ставрополье – мясо теленка

CC0 / CDC / Микрофотография бацилл сибирской язвы
Микрофотография бацилл сибирской язвы - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
CC0 / CDC /
Микрофотография бацилл сибирской язвы
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Жительница Ставропольского края заразилась сибирской язвой после контакта с мясом теленка, сообщили РИА Новости в референс-центре по мониторингу за возбудителем сибирской язвы Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора.
"Заражение сибирской язвой жительницы ст. Рождественской Изобильненского района произошло в результате контакта с сырьем животного происхождения (мясом, ливером) от теленка", — говорится в заявлении.
Уточняется, что убой произошел без предварительного осмотра ветеринара. Кроме этого, животное не вакцинировали против сибирской язвы в плановом порядке.
Сибирская язва — острая инфекционная болезнь, характеризующаяся поражением кожи, кишечника, легких, миндалин. Она не передается от человека к человеку.
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