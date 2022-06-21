https://ria.ru/20220621/yazva-1797126404.html

На Ставрополье нашли источник заражения сибирской язвой

На Ставрополье нашли источник заражения сибирской язвой - РИА Новости, 21.06.2022

На Ставрополье нашли источник заражения сибирской язвой

Жительница Ставропольского края заразилась сибирской язвой после контакта с мясом теленка, сообщили РИА Новости в референс-центре по мониторингу за возбудителем РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T18:21

2022-06-21T18:21

2022-06-21T21:24

происшествия

ставропольский край

россия

здоровье - общество

владимир владимиров

изобильненский район

сибирская язва

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Жительница Ставропольского края заразилась сибирской язвой после контакта с мясом теленка, сообщили РИА Новости в референс-центре по мониторингу за возбудителем сибирской язвы Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора.Уточняется, что убой произошел без предварительного осмотра ветеринара. Кроме этого, животное не вакцинировали против сибирской язвы в плановом порядке.Сибирская язва — острая инфекционная болезнь, характеризующаяся поражением кожи, кишечника, легких, миндалин. Она не передается от человека к человеку.

https://ria.ru/20220520/vaktsiny-1789709969.html

ставропольский край

россия

изобильненский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ставропольский край, россия, здоровье - общество, владимир владимиров, изобильненский район, сибирская язва