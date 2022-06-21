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Власти Ялты поддержали идею учредить аналог "Евровидения" - РИА Новости, 21.06.2022
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Власти Ялты поддержали идею учредить аналог "Евровидения"
Власти Ялты поддержали идею учредить аналог "Евровидения" - РИА Новости, 21.06.2022
Власти Ялты поддержали идею учредить аналог "Евровидения"
Глава администрации крымской Ялты Янина Павленко поддержала идею учредить аналог "Евровидения" и предложила сделать город местом его проведения. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:16
2022-06-21T14:01
республика крым
ялта
культура
евровидение
шоубиз
новости культуры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Глава администрации крымской Ялты Янина Павленко поддержала идею учредить аналог "Евровидения" и предложила сделать город местом его проведения.Ранее российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал РИА Новости, что хотел бы создать свой конкурс "Евровидение"."Поддерживаю идею Иосифа Игоревича Пригожина учредить аналог "Евровидения" и провести его в Крыму. Приглашаю в Ялту. Эта настоящая фестивальная столица нашей Родины в свое время зажгла множество звезд отечественной эстрады", - написала Павленко в своем Telegram- канале.По ее словам, это будет честный конкурс, открытый для всех стран мира, "где правит бал не политика, а исключительно талант, такой, каким задумывалось "Евровидение", но давно перестало быть".В феврале Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Россия не сможет участвовать в конкурсе "Евровидение" в 2022 году. Решение принято в связи с "обеспокоенностью организации" по поводу "беспрецедентного кризиса на Украине".
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республика крым, ялта, культура, евровидение, новости культуры
11:16 21.06.2022 (обновлено: 14:01 21.06.2022)
 
Власти Ялты поддержали идею учредить аналог "Евровидения"

Мэр Ялты Павленко предложила проводить в городе аналог "Евровидения"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОтдыхающие гуляют по набережной Ялты
Отдыхающие гуляют по набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Отдыхающие гуляют по набережной Ялты. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Глава администрации крымской Ялты Янина Павленко поддержала идею учредить аналог "Евровидения" и предложила сделать город местом его проведения.
Ранее российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал РИА Новости, что хотел бы создать свой конкурс "Евровидение".
Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
10:39Шоубиз
Пригожин призвал создать общероссийский союз музыкальных деятелей
"Поддерживаю идею Иосифа Игоревича Пригожина учредить аналог "Евровидения" и провести его в Крыму. Приглашаю в Ялту. Эта настоящая фестивальная столица нашей Родины в свое время зажгла множество звезд отечественной эстрады", - написала Павленко в своем Telegram- канале.
По ее словам, это будет честный конкурс, открытый для всех стран мира, "где правит бал не политика, а исключительно талант, такой, каким задумывалось "Евровидение", но давно перестало быть".
В феврале Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Россия не сможет участвовать в конкурсе "Евровидение" в 2022 году. Решение принято в связи с "обеспокоенностью организации" по поводу "беспрецедентного кризиса на Украине".
 
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