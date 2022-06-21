https://ria.ru/20220621/yalta-1796954803.html

Власти Ялты поддержали идею учредить аналог "Евровидения"

Власти Ялты поддержали идею учредить аналог "Евровидения" - РИА Новости, 21.06.2022

Власти Ялты поддержали идею учредить аналог "Евровидения"

Глава администрации крымской Ялты Янина Павленко поддержала идею учредить аналог "Евровидения" и предложила сделать город местом его проведения. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T11:16

2022-06-21T11:16

2022-06-21T14:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Глава администрации крымской Ялты Янина Павленко поддержала идею учредить аналог "Евровидения" и предложила сделать город местом его проведения.Ранее российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал РИА Новости, что хотел бы создать свой конкурс "Евровидение"."Поддерживаю идею Иосифа Игоревича Пригожина учредить аналог "Евровидения" и провести его в Крыму. Приглашаю в Ялту. Эта настоящая фестивальная столица нашей Родины в свое время зажгла множество звезд отечественной эстрады", - написала Павленко в своем Telegram- канале.По ее словам, это будет честный конкурс, открытый для всех стран мира, "где правит бал не политика, а исключительно талант, такой, каким задумывалось "Евровидение", но давно перестало быть".В феврале Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Россия не сможет участвовать в конкурсе "Евровидение" в 2022 году. Решение принято в связи с "обеспокоенностью организации" по поводу "беспрецедентного кризиса на Украине".

https://ria.ru/20220621/prigozhin-1796939925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

республика крым, ялта, культура, евровидение, новости культуры