https://ria.ru/20220621/yalta-1796954803.html
Власти Ялты поддержали идею учредить аналог "Евровидения"
Власти Ялты поддержали идею учредить аналог "Евровидения" - РИА Новости, 21.06.2022
Власти Ялты поддержали идею учредить аналог "Евровидения"
Глава администрации крымской Ялты Янина Павленко поддержала идею учредить аналог "Евровидения" и предложила сделать город местом его проведения. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:16
2022-06-21T11:16
2022-06-21T14:01
республика крым
ялта
культура
евровидение
шоубиз
новости культуры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Глава администрации крымской Ялты Янина Павленко поддержала идею учредить аналог "Евровидения" и предложила сделать город местом его проведения.Ранее российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал РИА Новости, что хотел бы создать свой конкурс "Евровидение"."Поддерживаю идею Иосифа Игоревича Пригожина учредить аналог "Евровидения" и провести его в Крыму. Приглашаю в Ялту. Эта настоящая фестивальная столица нашей Родины в свое время зажгла множество звезд отечественной эстрады", - написала Павленко в своем Telegram- канале.По ее словам, это будет честный конкурс, открытый для всех стран мира, "где правит бал не политика, а исключительно талант, такой, каким задумывалось "Евровидение", но давно перестало быть".В феврале Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Россия не сможет участвовать в конкурсе "Евровидение" в 2022 году. Решение принято в связи с "обеспокоенностью организации" по поводу "беспрецедентного кризиса на Украине".
https://ria.ru/20220621/prigozhin-1796939925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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республика крым, ялта, культура, евровидение, новости культуры
11:16 21.06.2022 (обновлено: 14:01 21.06.2022)
Власти Ялты поддержали идею учредить аналог "Евровидения"
Мэр Ялты Павленко предложила проводить в городе аналог "Евровидения"