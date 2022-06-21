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Экс-мэра Владивостока обвиняют в получении взяток на 38 миллионов рублей - РИА Новости, 21.06.2022
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Экс-мэра Владивостока обвиняют в получении взяток на 38 миллионов рублей
Экс-мэра Владивостока обвиняют в получении взяток на 38 миллионов рублей - РИА Новости, 21.06.2022
Экс-мэра Владивостока обвиняют в получении взяток на 38 миллионов рублей
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка, обвиняемого в получении взяток, по новым данным следствия, РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T08:04
2022-06-21T08:04
происшествия
владивосток
олег гуменюк (политик)
приморский край
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июн — РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка, обвиняемого в получении взяток, по новым данным следствия, на 38,1 миллиона рублей, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.Фрунзенский районный суд 5 октября 2021 года арестовал Гуменюка. Сообщалось, что он обвиняется в получении взяток на 19,5 миллиона рублей от руководства МУПВ "Некрополь" за покровительство при оказании похоронных услуг. Вину бывший мэр отрицает. Ранее районный суд продлил его арест до 3 июня 2022 года.По версии следствия, в разные периоды времени, когда обвиняемый был директором ГБУ "Хозяйственное управление администрации края", он получал взятки от своего знакомого, который управлял коммерческими организациями, работающими в сфере строительства в Приморье."Фигурант получил взятки в виде денег и в виде незаконного оказания ему, его сыну и подконтрольной сыну коммерческой организации услуг имущественного характера в общей сумме свыше 6,9 миллиона рублей", — сообщает СУСК. Взятки передавались за беспрепятственную приемку выполненных по заключенным договорам работ и их оплату, а также за обеспечение победы организаций на электронных аукционах.Кроме того, по данным СУСК, с декабря 2018 по февраль 2021 года фигурант, будучи мэром Владивостока, получал взятки от того же знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей МБУ "Некрополь" за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему передано более 31,2 миллиона рублей, уточняет СУСК."В настоящее время по уголовному делу выполнены все необходимые следственные действия, фигурант и его защита знакомятся с материалами уголовного дела", — отмечает следствие.
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происшествия, владивосток, олег гуменюк (политик), приморский край, россия
08:04 21.06.2022
 
Экс-мэра Владивостока обвиняют в получении взяток на 38 миллионов рублей

СУСК: экс-мэра Владивостока Гуменюка обвиняют в получении взяток на 38,1 миллиона рублей

© РИА Новости / Татьяна МеельБывший мэр Владивостока Олег Гуменюк
Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Татьяна Меель
Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июн — РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка, обвиняемого в получении взяток, по новым данным следствия, на 38,1 миллиона рублей, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
Фрунзенский районный суд 5 октября 2021 года арестовал Гуменюка. Сообщалось, что он обвиняется в получении взяток на 19,5 миллиона рублей от руководства МУПВ "Некрополь" за покровительство при оказании похоронных услуг. Вину бывший мэр отрицает. Ранее районный суд продлил его арест до 3 июня 2022 года.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра города Владивостока Олега Гуменюка. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", — говорится в сообщении.
По версии следствия, в разные периоды времени, когда обвиняемый был директором ГБУ "Хозяйственное управление администрации края", он получал взятки от своего знакомого, который управлял коммерческими организациями, работающими в сфере строительства в Приморье.
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"Фигурант получил взятки в виде денег и в виде незаконного оказания ему, его сыну и подконтрольной сыну коммерческой организации услуг имущественного характера в общей сумме свыше 6,9 миллиона рублей", — сообщает СУСК. Взятки передавались за беспрепятственную приемку выполненных по заключенным договорам работ и их оплату, а также за обеспечение победы организаций на электронных аукционах.
Кроме того, по данным СУСК, с декабря 2018 по февраль 2021 года фигурант, будучи мэром Владивостока, получал взятки от того же знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей МБУ "Некрополь" за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему передано более 31,2 миллиона рублей, уточняет СУСК.
"В настоящее время по уголовному делу выполнены все необходимые следственные действия, фигурант и его защита знакомятся с материалами уголовного дела", — отмечает следствие.
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ПроисшествияВладивостокОлег Гуменюк (политик)Приморский крайРоссия
 
 
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