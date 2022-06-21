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Экс-мэра Владивостока обвиняют в получении взяток на 38 миллионов рублей

Экс-мэра Владивостока обвиняют в получении взяток на 38 миллионов рублей - РИА Новости, 21.06.2022

Экс-мэра Владивостока обвиняют в получении взяток на 38 миллионов рублей

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка, обвиняемого в получении взяток, по новым данным следствия, РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T08:04

2022-06-21T08:04

2022-06-21T08:04

происшествия

владивосток

олег гуменюк (политик)

приморский край

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 21 июн — РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка, обвиняемого в получении взяток, по новым данным следствия, на 38,1 миллиона рублей, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.Фрунзенский районный суд 5 октября 2021 года арестовал Гуменюка. Сообщалось, что он обвиняется в получении взяток на 19,5 миллиона рублей от руководства МУПВ "Некрополь" за покровительство при оказании похоронных услуг. Вину бывший мэр отрицает. Ранее районный суд продлил его арест до 3 июня 2022 года.По версии следствия, в разные периоды времени, когда обвиняемый был директором ГБУ "Хозяйственное управление администрации края", он получал взятки от своего знакомого, который управлял коммерческими организациями, работающими в сфере строительства в Приморье."Фигурант получил взятки в виде денег и в виде незаконного оказания ему, его сыну и подконтрольной сыну коммерческой организации услуг имущественного характера в общей сумме свыше 6,9 миллиона рублей", — сообщает СУСК. Взятки передавались за беспрепятственную приемку выполненных по заключенным договорам работ и их оплату, а также за обеспечение победы организаций на электронных аукционах.Кроме того, по данным СУСК, с декабря 2018 по февраль 2021 года фигурант, будучи мэром Владивостока, получал взятки от того же знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей МБУ "Некрополь" за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему передано более 31,2 миллиона рублей, уточняет СУСК."В настоящее время по уголовному делу выполнены все необходимые следственные действия, фигурант и его защита знакомятся с материалами уголовного дела", — отмечает следствие.

https://ria.ru/20220621/deputat-1796911443.html

https://ria.ru/20220621/zhaloba-1796916913.html

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происшествия, владивосток, олег гуменюк (политик), приморский край, россия