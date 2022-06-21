https://ria.ru/20220621/vyzov-1797003925.html

В Москве стартовала наземная часть съемок фильма "Вызов"

В Москве стартовала наземная часть съемок фильма "Вызов" - РИА Новости, 21.06.2022

В Москве стартовала наземная часть съемок фильма "Вызов"

В Москве и Московской области началась наземная часть съемок фильма "Вызов" Клима Шипенко, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T13:20

2022-06-21T13:20

2022-06-21T13:20

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юлия пересильд

клим шипенко

милош бикович

международная космическая станция (мкс)

роскосмос

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Москве и Московской области началась наземная часть съемок фильма "Вызов" Клима Шипенко, сообщает пресс-служба. "Изначально мы думали, что главный вызов проекта — съемки в космосе, на абсолютно неизведанной для кинематографистов территории. Но по возвращении перед нами встала новая задача — снять земную часть так, чтобы история смотрелась органично, цельно и держала внимание от и до", — говорит Шипенко.Съемки пройдут на территории Центра подготовки космонавтов имени Гагарина и санатория Вороново. А также в специально созданном павильоне с копией Центра управления полетами (ЦУП) Госкорпорации "Роскосмос".К актерскому составу присоединился Милош Бикович. Он сыграет хирурга — коллегу героини Юлии Пересильд. "Один из космонавтов получает торакальную травму. Возвращение на Землю в этих условиях невозможно. А жить осталось месяц. Принимается решение о проведении операции на станции. И выбор падает на девушку, которая о космосе и не мечтала", — рассказывает о сюжете Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала.

https://ria.ru/20211005/vyzov-1753038863.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, юлия пересильд, клим шипенко, милош бикович, международная космическая станция (мкс), роскосмос, что посмотреть , куда сходить