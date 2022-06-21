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В Москве стартовала наземная часть съемок фильма "Вызов" - РИА Новости, 21.06.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220621/vyzov-1797003925.html
В Москве стартовала наземная часть съемок фильма "Вызов"
В Москве стартовала наземная часть съемок фильма "Вызов" - РИА Новости, 21.06.2022
В Москве стартовала наземная часть съемок фильма "Вызов"
В Москве и Московской области началась наземная часть съемок фильма "Вызов" Клима Шипенко, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T13:20
2022-06-21T13:20
культура
новости культуры
кино и сериалы
юлия пересильд
клим шипенко
милош бикович
международная космическая станция (мкс)
роскосмос
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Москве и Московской области началась наземная часть съемок фильма "Вызов" Клима Шипенко, сообщает пресс-служба. "Изначально мы думали, что главный вызов проекта — съемки в космосе, на абсолютно неизведанной для кинематографистов территории. Но по возвращении перед нами встала новая задача — снять земную часть так, чтобы история смотрелась органично, цельно и держала внимание от и до", — говорит Шипенко.Съемки пройдут на территории Центра подготовки космонавтов имени Гагарина и санатория Вороново. А также в специально созданном павильоне с копией Центра управления полетами (ЦУП) Госкорпорации "Роскосмос".К актерскому составу присоединился Милош Бикович. Он сыграет хирурга — коллегу героини Юлии Пересильд. "Один из космонавтов получает торакальную травму. Возвращение на Землю в этих условиях невозможно. А жить осталось месяц. Принимается решение о проведении операции на станции. И выбор падает на девушку, которая о космосе и не мечтала", — рассказывает о сюжете Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала.
https://ria.ru/20211005/vyzov-1753038863.html
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новости культуры, кино и сериалы, юлия пересильд, клим шипенко, милош бикович, международная космическая станция (мкс), роскосмос, что посмотреть , куда сходить
13:20 21.06.2022
 
В Москве стартовала наземная часть съемок фильма "Вызов"

В Москве и Московской области стартовала наземная часть съемок фильма "Вызов" Шипенко

© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения УгольниковаНаземная часть съемок фильма "Вызов"
Наземная часть съемок фильма Вызов - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Москве и Московской области началась наземная часть съемок фильма "Вызов" Клима Шипенко, сообщает пресс-служба.
"Изначально мы думали, что главный вызов проекта — съемки в космосе, на абсолютно неизведанной для кинематографистов территории. Но по возвращении перед нами встала новая задача — снять земную часть так, чтобы история смотрелась органично, цельно и держала внимание от и до", — говорит Шипенко.
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения УгольниковаНаземная часть съемок фильма "Вызов"
Наземная часть съемок фильма Вызов
1 из 5
Наземная часть съемок фильма "Вызов"
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения УгольниковаНаземная часть съемок фильма "Вызов"
Наземная часть съемок фильма Вызов
2 из 5
Наземная часть съемок фильма "Вызов"
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения УгольниковаНаземная часть съемок фильма "Вызов"
Наземная часть съемок фильма Вызов
3 из 5
Наземная часть съемок фильма "Вызов"
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения УгольниковаНаземная часть съемок фильма "Вызов"
Наземная часть съемок фильма Вызов
4 из 5
Наземная часть съемок фильма "Вызов"
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения УгольниковаНаземная часть съемок фильма "Вызов"
Наземная часть съемок фильма Вызов
5 из 5
Наземная часть съемок фильма "Вызов"
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
1 из 5
Наземная часть съемок фильма "Вызов"
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
2 из 5
Наземная часть съемок фильма "Вызов"
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
3 из 5
Наземная часть съемок фильма "Вызов"
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
4 из 5
Наземная часть съемок фильма "Вызов"
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
5 из 5
Наземная часть съемок фильма "Вызов"
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
Съемки пройдут на территории Центра подготовки космонавтов имени Гагарина и санатория Вороново. А также в специально созданном павильоне с копией Центра управления полетами (ЦУП) Госкорпорации "Роскосмос".
К актерскому составу присоединился Милош Бикович. Он сыграет хирурга — коллегу героини Юлии Пересильд.
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения УгольниковаНаземная часть съемок фильма "Вызов"
Наземная часть съемок фильма Вызов
1 из 3
Наземная часть съемок фильма "Вызов"
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения УгольниковаНаземная часть съемок фильма "Вызов"
Наземная часть съемок фильма Вызов
2 из 3
Наземная часть съемок фильма "Вызов"
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения УгольниковаНаземная часть съемок фильма "Вызов"
Наземная часть съемок фильма Вызов
3 из 3
Наземная часть съемок фильма "Вызов"
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
1 из 3
Наземная часть съемок фильма "Вызов"
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
2 из 3
Наземная часть съемок фильма "Вызов"
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
3 из 3
Наземная часть съемок фильма "Вызов"
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
"Один из космонавтов получает торакальную травму. Возвращение на Землю в этих условиях невозможно. А жить осталось месяц. Принимается решение о проведении операции на станции. И выбор падает на девушку, которая о космосе и не мечтала", — рассказывает о сюжете Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала.
Юлия Пересильд, Антон Шкаплеров и Клим Шипенко - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября 2021, 08:00Культура
"Поехали!" Что мы знаем о "Вызове" в космос и почему это важно
 
КультураНовости культурыКино и сериалыЮлия ПересильдКлим ШипенкоМилош БиковичМеждународная космическая станция (МКС)Роскосмосчто посмотретькуда сходить
 
 
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