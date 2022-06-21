В Москве стартовала наземная часть съемок фильма "Вызов"
В Москве и Московской области стартовала наземная часть съемок фильма "Вызов" Шипенко
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения УгольниковаНаземная часть съемок фильма "Вызов"
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Москве и Московской области началась наземная часть съемок фильма "Вызов" Клима Шипенко, сообщает пресс-служба.
"Изначально мы думали, что главный вызов проекта — съемки в космосе, на абсолютно неизведанной для кинематографистов территории. Но по возвращении перед нами встала новая задача — снять земную часть так, чтобы история смотрелась органично, цельно и держала внимание от и до", — говорит Шипенко.
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения УгольниковаНаземная часть съемок фильма "Вызов"
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Наземная часть съемок фильма "Вызов"
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения УгольниковаНаземная часть съемок фильма "Вызов"
2 из 5
Наземная часть съемок фильма "Вызов"
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения УгольниковаНаземная часть съемок фильма "Вызов"
3 из 5
Наземная часть съемок фильма "Вызов"
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения УгольниковаНаземная часть съемок фильма "Вызов"
4 из 5
Наземная часть съемок фильма "Вызов"
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения УгольниковаНаземная часть съемок фильма "Вызов"
5 из 5
Наземная часть съемок фильма "Вызов"
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
1 из 5
Наземная часть съемок фильма "Вызов"
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
2 из 5
Наземная часть съемок фильма "Вызов"
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
3 из 5
Наземная часть съемок фильма "Вызов"
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
4 из 5
Наземная часть съемок фильма "Вызов"
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
5 из 5
Наземная часть съемок фильма "Вызов"
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
Съемки пройдут на территории Центра подготовки космонавтов имени Гагарина и санатория Вороново. А также в специально созданном павильоне с копией Центра управления полетами (ЦУП) Госкорпорации "Роскосмос".
К актерскому составу присоединился Милош Бикович. Он сыграет хирурга — коллегу героини Юлии Пересильд.
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения УгольниковаНаземная часть съемок фильма "Вызов"
1 из 3
Наземная часть съемок фильма "Вызов"
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения УгольниковаНаземная часть съемок фильма "Вызов"
2 из 3
Наземная часть съемок фильма "Вызов"
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения УгольниковаНаземная часть съемок фильма "Вызов"
3 из 3
Наземная часть съемок фильма "Вызов"
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
1 из 3
Наземная часть съемок фильма "Вызов"
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
2 из 3
Наземная часть съемок фильма "Вызов"
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
3 из 3
Наземная часть съемок фильма "Вызов"
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
"Один из космонавтов получает торакальную травму. Возвращение на Землю в этих условиях невозможно. А жить осталось месяц. Принимается решение о проведении операции на станции. И выбор падает на девушку, которая о космосе и не мечтала", — рассказывает о сюжете Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала.
5 октября 2021, 08:00Культура"Поехали!" Что мы знаем о "Вызове" в космос и почему это важно