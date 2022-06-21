https://ria.ru/20220621/vystavka-1797128580.html

Выставка и форум по ВИЭ RENWEX 2022 стартовали в "Экспоцентре"

Выставка и форум по ВИЭ RENWEX 2022 стартовали в "Экспоцентре" - РИА Новости, 21.06.2022

Выставка и форум по ВИЭ RENWEX 2022 стартовали в "Экспоцентре"

Международная выставка и форум "Возобновляемая энергетика и электротранспорт" – RENWEX 2022 открылись во вторник в столичном "Экспоцентре". РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T18:28

2022-06-21T18:28

2022-06-21T19:22

экономика

экспоцентр

россия

владимир кононов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797143420_0:84:3072:1812_1920x0_80_0_0_fecd10db4707f6c94fd5511edf74ff93.jpg

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Международная выставка и форум "Возобновляемая энергетика и электротранспорт" – RENWEX 2022 открылись во вторник в столичном "Экспоцентре".На площади более пяти тысячи квадратных метров в рамках RENWEX 2022 представлены оборудование и технологии для ветро-, гидро-, солнечной, геотермальной и биоэнергетики, электротранспорт и электромобили, услуги сервисных компаний по монтажу, наладке и обслуживанию различного оборудования для использования ВИЭ. Девиз выставки – "Создаем будущее возобновляемой энергетики вместе!"."Выставка проводится в третий раз, но уже зарекомендовала себя как эффективная площадка, демонстрирующая передовые разработки в области возобновляемых источников энергии и электротранспорта. Более 70 компаний из России, Австрии, Китая, Франции, Швейцарии покажут здесь свои передовые технологии и решения. Отмечу, что на выставке представлено шесть федеральных округов и 14 регионов России. Существенно расширился "Салон электротранспорта и зарядной инфраструктуры", это говорит о том, что в стране увеличивается количество средств электротранспорта. Надеемся, что выставка этому способствует", - сказал на церемонии открытия RENWEX 2022 первый заместитель генерального директора АО "Экспоцентр" Сергей Селиванов.По его словам, помимо представителей бизнес-сообщества, в выставке принимают участие ведущие вузы страны, представляя на ее площадке свои образовательные программы и научно-технологические разработки в области "зеленой" энергетики и альтернативного транспорта. "Конечно, это место для диалога и обмена опытом между ведущими экспертами, учеными и представителями энергетической отрасли", - добавил Селиванов.Выставку сопровождает насыщенный международный форум, в рамках которого участники рассмотрят актуальные для отрасли вопросы. Открылся он сессией "Зеленая экономика и декарбонизация промышленности России: перезагрузка и новые точки роста" с участием представителей Минэнерго, Минпромторга, Госдумы РФ, профессиональных союзов и экспертов отрасли.Стратегические подходы к формированию гибридных энергосистем, а также технологии "смешанной" генерации и практические кейсы по их внедрению участники форума обсудят на сессии "Перспективы развития малой гибридной энергетики"."Текущее столетие точно пройдет под "зеленым" флагом. Мы видим массовые инвестиции в декарбонизацию мировой экономики, что дает основание полагать, что спрос на "зеленую" продукцию – я говорю обо всем, что связано с энергетикой, в том числе и водородной, будет расти. Если говорить о России, сейчас мы можем констатировать, что за небольшой срок – пять-семь лет – в стране сформировался новый мощный кластер возобновляемой энергетики с нуля. Мы сейчас имеем 3,7 гигаватта мощностей, построенных за последние годы. С 2020 года мы вышли на объем более тысячи мегаватт, в прошлом году – на 1212 мегаватт. Таких темпов развития нет в других секторах. Проекты, связанные с возобновляемой энергетикой, дают колоссальный эффект и для развития страны в целом, и для экономики регионов", - отметил директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев.Он добавил, что сегодня в реализацию проектов ВИЭ вовлечено 38 регионов, то есть почти полстраны.Увидеть современное оборудование в действии, узнать о новых технологиях в области ВИЭ и получить подробные консультации можно на стендах выставки до 23 июня включительно. Также в рамках RENWEX 2022 подведут итоги Всероссийского конкурса "Возобновляемая энергия планеты-2022".

https://ria.ru/20220616/vystavka-1795824316.html

https://ria.ru/20220602/tpu-1792356701.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, экспоцентр, россия, владимир кононов, министерство энергетики рф (минэнерго россии)