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В Москве открылась фотовыставка военкора "Российской газеты" - РИА Новости, 21.06.2022
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В Москве открылась фотовыставка военкора "Российской газеты"
В Москве открылась фотовыставка военкора "Российской газеты" - РИА Новости, 21.06.2022
В Москве открылась фотовыставка военкора "Российской газеты"
В Москве открыли выставку фотокорреспондента "Российской газеты" Владимира Аносова, мероприятие организовано в здании редакции, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T15:05
2022-06-21T16:39
специальная военная операция на украине
донбасс
донецк (днр)
волноваха
красная звезда
мариуполь
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Москве открыли выставку фотокорреспондента "Российской газеты" Владимира Аносова, мероприятие организовано в здании редакции, передаёт корреспондент РИА Новости.Фотографии были сделаны во время командировки на 84 дня военкора в Донбасс. Снимки сделаны в Донецке, Волновахе, Мариуполе, селах Березовое и Степное, Докучаевске и на передовой."Мы открываем выставку, так совпало, в канун 22 июня. Открываем ее на улице Правды. Здесь, на улице Правды, в годы Великой Отечественной войны работали газеты "Правда", "Комсомольская правда", "Красная звезда". Отсюда уходили военные корреспонденты на фронты Великой Отечественной войны", - сказал главред "Российской газеты" Владислав Фронин.Автору фотографий также подарили вырезку страницы издания с его фоторепортажем.Подполковник Дмитрий Глазов из главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ отметил, что главный нерв армии, который связывает, - это не связист, а фронтовые корреспонденты.Как отметил Аносов, который сам является ветераном двух чеченских войн, российские военные относятся к журналистам с пониманием и стараются содействовать. По его словам, иногда журналистам приходилось "выручать" военнослужащих."Относились с пониманием - я не видел никого, чтобы кто-то кидался, у тебя же есть аккредитация… когда ездили с сопровождением (военных – ред.), когда-то удавалось без сопровождения &lt;…&gt; Были у нас командировочные, что-то ещё, когда ты едешь в город и понимаешь, что денег у них нет - покупаешь продукты, хлеб, воду, и военные тоже делились своими сухими пайками", - подчеркнул военный фотограф.Гуманитарная катастрофаЖурналист отметил, что это не первая его командировка на Донбасс - он уже ездил в 2015 и 2017 годах, однако работа во время спецоперации стала для него самым непростым опытом.По его словам, первое время с момента перехода Волновахи под контроль ДНР сохранялась тяжёлая гуманитарная обстановка, подвоз помощи был затруднён, поскольку мирные безоружные люди становятся легкой целью для обстрелов. Аналогичная ситуация была и в Мариуполе.Сложнее всего ополченцамПо словам Аносова, труднее всего во время спецоперации приходилось ополченцам Донбасса, но сегодня проблемы с их снабжением и оснащением решаются."Естественно, более сложно приходится ополченцам &lt;…&gt; У них там чуть хуже со снабжением, вооружением. Я думаю, все это будет через какое-то время исправлено и сделано, оно уже пошло - улучшение со снабжением", - отметил он.
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донбасс, донецк (днр), волноваха, красная звезда, мариуполь, здоровье - общество
15:05 21.06.2022 (обновлено: 16:39 21.06.2022)
 
В Москве открылась фотовыставка военкора "Российской газеты"

В Москве открылась выставка фотографий из Донбасса военкора "Российской газеты"

© Фото : "Российская газета"/Владимир АносовРабота "Мариупольский драмтеатр с высоты птичьего полета" из фронтовой выставки фотокорреспондента "Российской газеты" Владимира Аносова "Выпьем за шагавших под огнем"
Работа Мариупольский драмтеатр с высоты птичьего полета из фронтовой выставки фотокорреспондента Российской газеты Владимира Аносова Выпьем за шагавших под огнем - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Фото : "Российская газета"/Владимир Аносов
Работа "Мариупольский драмтеатр с высоты птичьего полета" из фронтовой выставки фотокорреспондента "Российской газеты" Владимира Аносова "Выпьем за шагавших под огнем"
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Москве открыли выставку фотокорреспондента "Российской газеты" Владимира Аносова, мероприятие организовано в здании редакции, передаёт корреспондент РИА Новости.
Фотографии были сделаны во время командировки на 84 дня военкора в Донбасс. Снимки сделаны в Донецке, Волновахе, Мариуполе, селах Березовое и Степное, Докучаевске и на передовой.
© Фото : "Российская газета"/Владимир АносовРабота "Дым над городом" из фронтовой выставки фотокорреспондента "Российской газеты" Владимира Аносова "Выпьем за шагавших под огнем"
Работа Дым над городом из фронтовой выставки фотокорреспондента Российской газеты Владимира Аносова Выпьем за шагавших под огнем - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Фото : "Российская газета"/Владимир Аносов
Работа "Дым над городом" из фронтовой выставки фотокорреспондента "Российской газеты" Владимира Аносова "Выпьем за шагавших под огнем"
"Мы открываем выставку, так совпало, в канун 22 июня. Открываем ее на улице Правды. Здесь, на улице Правды, в годы Великой Отечественной войны работали газеты "Правда", "Комсомольская правда", "Красная звезда". Отсюда уходили военные корреспонденты на фронты Великой Отечественной войны", - сказал главред "Российской газеты" Владислав Фронин.
Автору фотографий также подарили вырезку страницы издания с его фоторепортажем.
"Безусловно, моменты были там и очень напряженные… А фотография - это та же история, которая должна показывать то, что происходит. Это память, которую могут потом использовать не только потомки, но и для материалов для следственных органов… Самое главное, я надеюсь, что сейчас там работают коллеги мои из "Российской газеты", что впоследствии можно эту выставку просто расширить", - сказал Аносов.
Подполковник Дмитрий Глазов из главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ отметил, что главный нерв армии, который связывает, - это не связист, а фронтовые корреспонденты.
Как отметил Аносов, который сам является ветераном двух чеченских войн, российские военные относятся к журналистам с пониманием и стараются содействовать. По его словам, иногда журналистам приходилось "выручать" военнослужащих.
© Фото : "Российская газета"/Владимир АносовРабота "Такое оно - возвращение домой" из фронтовой выставки фотокорреспондента "Российской газеты" Владимира Аносова "Выпьем за шагавших под огнем"
Работа Такое оно - возвращение домой из фронтовой выставки фотокорреспондента Российской газеты Владимира Аносова Выпьем за шагавших под огнем - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Фото : "Российская газета"/Владимир Аносов
Работа "Такое оно - возвращение домой" из фронтовой выставки фотокорреспондента "Российской газеты" Владимира Аносова "Выпьем за шагавших под огнем"
"Относились с пониманием - я не видел никого, чтобы кто-то кидался, у тебя же есть аккредитация… когда ездили с сопровождением (военных – ред.), когда-то удавалось без сопровождения <…> Были у нас командировочные, что-то ещё, когда ты едешь в город и понимаешь, что денег у них нет - покупаешь продукты, хлеб, воду, и военные тоже делились своими сухими пайками", - подчеркнул военный фотограф.

Гуманитарная катастрофа

Журналист отметил, что это не первая его командировка на Донбасс - он уже ездил в 2015 и 2017 годах, однако работа во время спецоперации стала для него самым непростым опытом.
По его словам, первое время с момента перехода Волновахи под контроль ДНР сохранялась тяжёлая гуманитарная обстановка, подвоз помощи был затруднён, поскольку мирные безоружные люди становятся легкой целью для обстрелов. Аналогичная ситуация была и в Мариуполе.
"Тот же взять Мариуполь - люди брали даже пиво в магазинах, потому что не было воды слить унитазы в многоэтажках. Представляете, что такое - пивом сливать унитазы. Грубо сказано, но это история", - рассказал Аносов.

Сложнее всего ополченцам

По словам Аносова, труднее всего во время спецоперации приходилось ополченцам Донбасса, но сегодня проблемы с их снабжением и оснащением решаются.
"Естественно, более сложно приходится ополченцам <…> У них там чуть хуже со снабжением, вооружением. Я думаю, все это будет через какое-то время исправлено и сделано, оно уже пошло - улучшение со снабжением", - отметил он.
© Фото : "Российская газета"/Владимир АносовРабота "Свежая пресса" из фронтовой выставки фотокорреспондента "Российской газеты" Владимира Аносова "Выпьем за шагавших под огнем"
Работа Свежая пресса из фронтовой выставки фотокорреспондента Российской газеты Владимира Аносова Выпьем за шагавших под огнем - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Фото : "Российская газета"/Владимир Аносов
Работа "Свежая пресса" из фронтовой выставки фотокорреспондента "Российской газеты" Владимира Аносова "Выпьем за шагавших под огнем"
 
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