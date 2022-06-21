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В Москве открылась фотовыставка военкора "Российской газеты"

В Москве открылась фотовыставка военкора "Российской газеты" - РИА Новости, 21.06.2022

В Москве открылась фотовыставка военкора "Российской газеты"

В Москве открыли выставку фотокорреспондента "Российской газеты" Владимира Аносова, мероприятие организовано в здании редакции, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T15:05

2022-06-21T15:05

2022-06-21T16:39

специальная военная операция на украине

донбасс

донецк (днр)

волноваха

красная звезда

мариуполь

здоровье - общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Москве открыли выставку фотокорреспондента "Российской газеты" Владимира Аносова, мероприятие организовано в здании редакции, передаёт корреспондент РИА Новости.Фотографии были сделаны во время командировки на 84 дня военкора в Донбасс. Снимки сделаны в Донецке, Волновахе, Мариуполе, селах Березовое и Степное, Докучаевске и на передовой."Мы открываем выставку, так совпало, в канун 22 июня. Открываем ее на улице Правды. Здесь, на улице Правды, в годы Великой Отечественной войны работали газеты "Правда", "Комсомольская правда", "Красная звезда". Отсюда уходили военные корреспонденты на фронты Великой Отечественной войны", - сказал главред "Российской газеты" Владислав Фронин.Автору фотографий также подарили вырезку страницы издания с его фоторепортажем.Подполковник Дмитрий Глазов из главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ отметил, что главный нерв армии, который связывает, - это не связист, а фронтовые корреспонденты.Как отметил Аносов, который сам является ветераном двух чеченских войн, российские военные относятся к журналистам с пониманием и стараются содействовать. По его словам, иногда журналистам приходилось "выручать" военнослужащих."Относились с пониманием - я не видел никого, чтобы кто-то кидался, у тебя же есть аккредитация… когда ездили с сопровождением (военных – ред.), когда-то удавалось без сопровождения <…> Были у нас командировочные, что-то ещё, когда ты едешь в город и понимаешь, что денег у них нет - покупаешь продукты, хлеб, воду, и военные тоже делились своими сухими пайками", - подчеркнул военный фотограф.Гуманитарная катастрофаЖурналист отметил, что это не первая его командировка на Донбасс - он уже ездил в 2015 и 2017 годах, однако работа во время спецоперации стала для него самым непростым опытом.По его словам, первое время с момента перехода Волновахи под контроль ДНР сохранялась тяжёлая гуманитарная обстановка, подвоз помощи был затруднён, поскольку мирные безоружные люди становятся легкой целью для обстрелов. Аналогичная ситуация была и в Мариуполе.Сложнее всего ополченцамПо словам Аносова, труднее всего во время спецоперации приходилось ополченцам Донбасса, но сегодня проблемы с их снабжением и оснащением решаются."Естественно, более сложно приходится ополченцам <…> У них там чуть хуже со снабжением, вооружением. Я думаю, все это будет через какое-то время исправлено и сделано, оно уже пошло - улучшение со снабжением", - отметил он.

донбасс

донецк (днр)

волноваха

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

донбасс, донецк (днр), волноваха, красная звезда, мариуполь, здоровье - общество