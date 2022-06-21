15:05 21.06.2022 (обновлено: 16:39 21.06.2022)
В Москве открылась фотовыставка военкора "Российской газеты"
В Москве открылась выставка фотографий из Донбасса военкора "Российской газеты"
© Фото : "Российская газета"/Владимир АносовРабота "Мариупольский драмтеатр с высоты птичьего полета" из фронтовой выставки фотокорреспондента "Российской газеты" Владимира Аносова "Выпьем за шагавших под огнем"
© Фото : "Российская газета"/Владимир Аносов
Работа "Мариупольский драмтеатр с высоты птичьего полета" из фронтовой выставки фотокорреспондента "Российской газеты" Владимира Аносова "Выпьем за шагавших под огнем"
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Москве открыли выставку фотокорреспондента "Российской газеты" Владимира Аносова, мероприятие организовано в здании редакции, передаёт корреспондент РИА Новости.
Фотографии были сделаны во время командировки на 84 дня военкора в Донбасс. Снимки сделаны в Донецке, Волновахе, Мариуполе, селах Березовое и Степное, Докучаевске и на передовой.
© Фото : "Российская газета"/Владимир АносовРабота "Дым над городом" из фронтовой выставки фотокорреспондента "Российской газеты" Владимира Аносова "Выпьем за шагавших под огнем"
© Фото : "Российская газета"/Владимир Аносов
Работа "Дым над городом" из фронтовой выставки фотокорреспондента "Российской газеты" Владимира Аносова "Выпьем за шагавших под огнем"
"Мы открываем выставку, так совпало, в канун 22 июня. Открываем ее на улице Правды. Здесь, на улице Правды, в годы Великой Отечественной войны работали газеты "Правда", "Комсомольская правда", "Красная звезда". Отсюда уходили военные корреспонденты на фронты Великой Отечественной войны", - сказал главред "Российской газеты" Владислав Фронин.
Автору фотографий также подарили вырезку страницы издания с его фоторепортажем.
"Безусловно, моменты были там и очень напряженные… А фотография - это та же история, которая должна показывать то, что происходит. Это память, которую могут потом использовать не только потомки, но и для материалов для следственных органов… Самое главное, я надеюсь, что сейчас там работают коллеги мои из "Российской газеты", что впоследствии можно эту выставку просто расширить", - сказал Аносов.
Подполковник Дмитрий Глазов из главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ отметил, что главный нерв армии, который связывает, - это не связист, а фронтовые корреспонденты.
Как отметил Аносов, который сам является ветераном двух чеченских войн, российские военные относятся к журналистам с пониманием и стараются содействовать. По его словам, иногда журналистам приходилось "выручать" военнослужащих.
© Фото : "Российская газета"/Владимир АносовРабота "Такое оно - возвращение домой" из фронтовой выставки фотокорреспондента "Российской газеты" Владимира Аносова "Выпьем за шагавших под огнем"
© Фото : "Российская газета"/Владимир Аносов
Работа "Такое оно - возвращение домой" из фронтовой выставки фотокорреспондента "Российской газеты" Владимира Аносова "Выпьем за шагавших под огнем"
"Относились с пониманием - я не видел никого, чтобы кто-то кидался, у тебя же есть аккредитация… когда ездили с сопровождением (военных – ред.), когда-то удавалось без сопровождения <…> Были у нас командировочные, что-то ещё, когда ты едешь в город и понимаешь, что денег у них нет - покупаешь продукты, хлеб, воду, и военные тоже делились своими сухими пайками", - подчеркнул военный фотограф.
Гуманитарная катастрофа
Журналист отметил, что это не первая его командировка на Донбасс - он уже ездил в 2015 и 2017 годах, однако работа во время спецоперации стала для него самым непростым опытом.
По его словам, первое время с момента перехода Волновахи под контроль ДНР сохранялась тяжёлая гуманитарная обстановка, подвоз помощи был затруднён, поскольку мирные безоружные люди становятся легкой целью для обстрелов. Аналогичная ситуация была и в Мариуполе.
"Тот же взять Мариуполь - люди брали даже пиво в магазинах, потому что не было воды слить унитазы в многоэтажках. Представляете, что такое - пивом сливать унитазы. Грубо сказано, но это история", - рассказал Аносов.
Сложнее всего ополченцам
По словам Аносова, труднее всего во время спецоперации приходилось ополченцам Донбасса, но сегодня проблемы с их снабжением и оснащением решаются.
"Естественно, более сложно приходится ополченцам <…> У них там чуть хуже со снабжением, вооружением. Я думаю, все это будет через какое-то время исправлено и сделано, оно уже пошло - улучшение со снабжением", - отметил он.
© Фото : "Российская газета"/Владимир АносовРабота "Свежая пресса" из фронтовой выставки фотокорреспондента "Российской газеты" Владимира Аносова "Выпьем за шагавших под огнем"
© Фото : "Российская газета"/Владимир Аносов
Работа "Свежая пресса" из фронтовой выставки фотокорреспондента "Российской газеты" Владимира Аносова "Выпьем за шагавших под огнем"