https://ria.ru/20220621/vypuskniki-1797012942.html

Путин поздравил выпускников военно-учебных заведений с окончанием обучения

Путин поздравил выпускников военно-учебных заведений с окончанием обучения - РИА Новости, 21.06.2022

Путин поздравил выпускников военно-учебных заведений с окончанием обучения

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников высших военно-учебных заведений России с окончанием обучения, отметив, что им предстоит продолжать... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T13:41

2022-06-21T13:41

2022-06-21T14:28

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил выпускников высших военно-учебных заведений России с окончанием обучения, отметив, что им предстоит продолжать легендарные традиции доблести и чести."Вам предстоит продолжать легендарные традиции доблести и чести, сплоченности и патриотизма, которые всегда служили надежной опорой армии и флота", - добавил глава государства.Он подчеркнул, что так было на протяжении всей многовековой истории России.

https://ria.ru/20220618/pozdravlenie-1796445550.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

россия, общество, владимир путин