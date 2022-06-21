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Путин поздравил выпускников военно-учебных заведений с окончанием обучения - РИА Новости, 21.06.2022
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Путин поздравил выпускников военно-учебных заведений с окончанием обучения
Путин поздравил выпускников военно-учебных заведений с окончанием обучения - РИА Новости, 21.06.2022
Путин поздравил выпускников военно-учебных заведений с окончанием обучения
Президент России Владимир Путин поздравил выпускников высших военно-учебных заведений России с окончанием обучения, отметив, что им предстоит продолжать... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T13:41
2022-06-21T14:28
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил выпускников высших военно-учебных заведений России с окончанием обучения, отметив, что им предстоит продолжать легендарные традиции доблести и чести."Вам предстоит продолжать легендарные традиции доблести и чести, сплоченности и патриотизма, которые всегда служили надежной опорой армии и флота", - добавил глава государства.Он подчеркнул, что так было на протяжении всей многовековой истории России.
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россия, общество, владимир путин
13:41 21.06.2022 (обновлено: 14:28 21.06.2022)
 
Путин поздравил выпускников военно-учебных заведений с окончанием обучения

Путин поздравил выпускников высших военно-учебных заведений России с окончанием обучения

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений. 21 июня 2022
Президент РФ Владимир Путин выступает на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений. 21 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Президент РФ Владимир Путин выступает на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений. 21 июня 2022
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил выпускников высших военно-учебных заведений России с окончанием обучения, отметив, что им предстоит продолжать легендарные традиции доблести и чести.
"Товарищи офицеры! Дорогие друзья! Рад приветствовать вас и поздравить с успешным окончанием учебы. Сегодня мы чествуем лучших выпускников военных академий и вузов, специальных учебных заведений в Московском Кремле. Здесь, в Георгиевском зале, который символизирует ратную славу Отечества", - сказал Путин.
"Вам предстоит продолжать легендарные традиции доблести и чести, сплоченности и патриотизма, которые всегда служили надежной опорой армии и флота", - добавил глава государства.
Он подчеркнул, что так было на протяжении всей многовековой истории России.
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