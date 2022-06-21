https://ria.ru/20220621/vybory-1796929296.html

Трамп заявил, что ничто не остановит его от участия в выборах в 2024 году

Трамп заявил, что ничто не остановит его от участия в выборах в 2024 году - РИА Новости, 21.06.2022

Трамп заявил, что ничто не остановит его от участия в выборах в 2024 году

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он не знает ни о чем, что сможет его остановить от участия в президентских выборах в 2024 году. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T09:16

2022-06-21T09:16

2022-06-21T09:16

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он не знает ни о чем, что сможет его остановить от участия в президентских выборах в 2024 году."Я не знаю ни о чем таком. Нам нужно снова сделать страну великой. Наша страна скатилась в ад. Все стало плохо очень быстро… я люблю нашу страну и сделаю, что для нее правильно", - сказал Трамп в интервью порталу Newsmax в ответ на вопрос журналиста о том, что может произойти, чтобы остановить его от выдвижения.На прошлой неделе данные социологического исследования Yahoo News/YouGov показали, что большинство американцев готовы проголосовать за бывшего президента США Дональда Трампа, нежели за Джо Байдена. В ходе интервью респондентов просили ответить, за кого они готовы проголосовать, если бы выборы президента США проходили непосредственно в день проведения опроса. В результате только 42% проголосовали бы за действующего президента в то время, как 44% готовы отдать свои голоса в пользу Трампа.Джо Байден ранее также уже заявлял о готовности идти на второй срок. При этом в июне в СМИ появлялась информация о том, что Трамп рассматривает возможность снова выставить свою кандидатуру на пост главы государства до проведения промежуточных выборов в конгресс в ноябре 2022 года.

https://ria.ru/20220621/tramp-1796919596.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, дональд трамп, джо байден