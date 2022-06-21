https://ria.ru/20220621/vybory-1796929296.html
Трамп заявил, что ничто не остановит его от участия в выборах в 2024 году
Трамп заявил, что ничто не остановит его от участия в выборах в 2024 году - РИА Новости, 21.06.2022
Трамп заявил, что ничто не остановит его от участия в выборах в 2024 году
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он не знает ни о чем, что сможет его остановить от участия в президентских выборах в 2024 году. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T09:16
2022-06-21T09:16
2022-06-21T09:16
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776689390_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a14f88beb5281bf7ccf567d3d2de63d.jpg
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он не знает ни о чем, что сможет его остановить от участия в президентских выборах в 2024 году."Я не знаю ни о чем таком. Нам нужно снова сделать страну великой. Наша страна скатилась в ад. Все стало плохо очень быстро… я люблю нашу страну и сделаю, что для нее правильно", - сказал Трамп в интервью порталу Newsmax в ответ на вопрос журналиста о том, что может произойти, чтобы остановить его от выдвижения.На прошлой неделе данные социологического исследования Yahoo News/YouGov показали, что большинство американцев готовы проголосовать за бывшего президента США Дональда Трампа, нежели за Джо Байдена. В ходе интервью респондентов просили ответить, за кого они готовы проголосовать, если бы выборы президента США проходили непосредственно в день проведения опроса. В результате только 42% проголосовали бы за действующего президента в то время, как 44% готовы отдать свои голоса в пользу Трампа.Джо Байден ранее также уже заявлял о готовности идти на второй срок. При этом в июне в СМИ появлялась информация о том, что Трамп рассматривает возможность снова выставить свою кандидатуру на пост главы государства до проведения промежуточных выборов в конгресс в ноябре 2022 года.
https://ria.ru/20220621/tramp-1796919596.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776689390_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_5b27749df51e2579680e75c30ddc0f06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, джо байден
Трамп заявил, что ничто не остановит его от участия в выборах в 2024 году
Трамп заявил, что ничто не остановит его от участия в президентских выборах в 2024 году
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он не знает ни о чем, что сможет его остановить от участия в президентских выборах в 2024 году.
"Я не знаю ни о чем таком. Нам нужно снова сделать страну великой. Наша страна скатилась в ад. Все стало плохо очень быстро… я люблю нашу страну и сделаю, что для нее правильно", - сказал Трамп в интервью порталу Newsmax в ответ на вопрос журналиста о том, что может произойти, чтобы остановить его от выдвижения.
На прошлой неделе данные социологического исследования Yahoo
News/YouGov показали, что большинство американцев готовы проголосовать за бывшего президента США Дональда Трампа
, нежели за Джо Байдена
. В ходе интервью респондентов просили ответить, за кого они готовы проголосовать, если бы выборы президента США проходили непосредственно в день проведения опроса. В результате только 42% проголосовали бы за действующего президента в то время, как 44% готовы отдать свои голоса в пользу Трампа.
Джо Байден ранее также уже заявлял о готовности идти на второй срок. При этом в июне в СМИ появлялась информация о том, что Трамп рассматривает возможность снова выставить свою кандидатуру на пост главы государства до проведения промежуточных выборов в конгресс в ноябре 2022 года.