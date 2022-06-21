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Трамп заявил, что ничто не остановит его от участия в выборах в 2024 году - РИА Новости, 21.06.2022
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Трамп заявил, что ничто не остановит его от участия в выборах в 2024 году
Трамп заявил, что ничто не остановит его от участия в выборах в 2024 году - РИА Новости, 21.06.2022
Трамп заявил, что ничто не остановит его от участия в выборах в 2024 году
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он не знает ни о чем, что сможет его остановить от участия в президентских выборах в 2024 году. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T09:16
2022-06-21T09:16
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он не знает ни о чем, что сможет его остановить от участия в президентских выборах в 2024 году."Я не знаю ни о чем таком. Нам нужно снова сделать страну великой. Наша страна скатилась в ад. Все стало плохо очень быстро… я люблю нашу страну и сделаю, что для нее правильно", - сказал Трамп в интервью порталу Newsmax в ответ на вопрос журналиста о том, что может произойти, чтобы остановить его от выдвижения.На прошлой неделе данные социологического исследования Yahoo News/YouGov показали, что большинство американцев готовы проголосовать за бывшего президента США Дональда Трампа, нежели за Джо Байдена. В ходе интервью респондентов просили ответить, за кого они готовы проголосовать, если бы выборы президента США проходили непосредственно в день проведения опроса. В результате только 42% проголосовали бы за действующего президента в то время, как 44% готовы отдать свои голоса в пользу Трампа.Джо Байден ранее также уже заявлял о готовности идти на второй срок. При этом в июне в СМИ появлялась информация о том, что Трамп рассматривает возможность снова выставить свою кандидатуру на пост главы государства до проведения промежуточных выборов в конгресс в ноябре 2022 года.
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
09:16 21.06.2022
 
Трамп заявил, что ничто не остановит его от участия в выборах в 2024 году

Трамп заявил, что ничто не остановит его от участия в президентских выборах в 2024 году

© AP Photo / John RaouxБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / John Raoux
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он не знает ни о чем, что сможет его остановить от участия в президентских выборах в 2024 году.
"Я не знаю ни о чем таком. Нам нужно снова сделать страну великой. Наша страна скатилась в ад. Все стало плохо очень быстро… я люблю нашу страну и сделаю, что для нее правильно", - сказал Трамп в интервью порталу Newsmax в ответ на вопрос журналиста о том, что может произойти, чтобы остановить его от выдвижения.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
08:15
Трамп назвал экономическое положение в США огромной бедойhttps://www.newsmax.com/newsmax-tv/donald-trump-oil-energy-inflation/2022/06/20/id/1075261/
На прошлой неделе данные социологического исследования Yahoo News/YouGov показали, что большинство американцев готовы проголосовать за бывшего президента США Дональда Трампа, нежели за Джо Байдена. В ходе интервью респондентов просили ответить, за кого они готовы проголосовать, если бы выборы президента США проходили непосредственно в день проведения опроса. В результате только 42% проголосовали бы за действующего президента в то время, как 44% готовы отдать свои голоса в пользу Трампа.
Джо Байден ранее также уже заявлял о готовности идти на второй срок. При этом в июне в СМИ появлялась информация о том, что Трамп рассматривает возможность снова выставить свою кандидатуру на пост главы государства до проведения промежуточных выборов в конгресс в ноябре 2022 года.
 
В миреСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
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