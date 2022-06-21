12:30 21.06.2022 (обновлено: 13:52 21.06.2022)
На Украине ожидают падение ВВП на сорок процентов
Советник Зеленского Устиненко: снижение ВВП Украины ожидается на уровне до 40 процентов
© AP Photo / Natacha PisarenkoФлаг Украины в Киеве. Июнь 2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Флаг Украины в Киеве. Июнь 2022
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Снижение ВВП Украины по итогам года ожидается на уровне 35-40%, считает советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко.
"Когда 40-50% твоего бизнеса не работает или работает не на полную мощность, понятно, что будет уменьшение ВВП. Мы ожидаем, что уменьшение все-таки будет в этом году приблизительно на уровне 35-40%. Если только не остановим завтра войну и от того сможем полгода показывать рост. Но в базовом сценарии, я считаю, что 35-40% снижение ВВП", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".
Также, по его словам, в начале года власти Украины прогнозировали дефицит бюджета текущего года на уровне семи миллиардов долларов, но теперь этот показатель ежемесячно составляет пять миллиардов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.