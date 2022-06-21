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На Украине ожидают падение ВВП на сорок процентов

На Украине ожидают падение ВВП на сорок процентов - РИА Новости, 21.06.2022

На Украине ожидают падение ВВП на сорок процентов

Снижение ВВП Украины по итогам года ожидается на уровне 35-40%, считает советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T12:30

2022-06-21T12:30

2022-06-21T13:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

донбасс

владимир зеленский

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Снижение ВВП Украины по итогам года ожидается на уровне 35-40%, считает советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко."Когда 40-50% твоего бизнеса не работает или работает не на полную мощность, понятно, что будет уменьшение ВВП. Мы ожидаем, что уменьшение все-таки будет в этом году приблизительно на уровне 35-40%. Если только не остановим завтра войну и от того сможем полгода показывать рост. Но в базовом сценарии, я считаю, что 35-40% снижение ВВП", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".Также, по его словам, в начале года власти Украины прогнозировали дефицит бюджета текущего года на уровне семи миллиардов долларов, но теперь этот показатель ежемесячно составляет пять миллиардов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781557377.html

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, россия, донбасс, владимир зеленский