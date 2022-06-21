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ВСУ в Северодонецке размещали технику под окнами домов, рассказал очевидец - РИА Новости, 21.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/vsu-1797042830.html
ВСУ в Северодонецке размещали технику под окнами домов, рассказал очевидец
ВСУ в Северодонецке размещали технику под окнами домов, рассказал очевидец - РИА Новости, 21.06.2022
ВСУ в Северодонецке размещали технику под окнами домов, рассказал очевидец
Жительница освобожденного города Северодонецк в Луганской Народной республике Лариса рассказала РИА Новости, что украинские военные размещали тяжелую технику... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T15:01
2022-06-21T15:01
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
ситуация в днр и лнр
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 21 июн – РИА Новости. Жительница освобожденного города Северодонецк в Луганской Народной республике Лариса рассказала РИА Новости, что украинские военные размещали тяжелую технику прямо под окнами жилых домов."У них орудие стояло под окнами, лично у меня под окнами стреляло", - сказала она.По словам женщины, отступая, украинские военные подорвали БМП – "она перелетела через крышу дома и упала".Украинские военные посреди обычного жилого двора рыли окопы, которые выходят на жилые дома, они, судя по всему, готовили город к обороне без эвакуации людей, люди использовались как живые щиты, передает корреспондент РИА Новости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В Северодонецке войска Украины понесли критические потери и отступают в сторону Лисичанска, а в Святогорске, который расположен западнее Северодонецка, украинская группировка утратила контроль над большей частью города.
https://ria.ru/20220621/donbass-1797009793.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр
15:01 21.06.2022
 
ВСУ в Северодонецке размещали технику под окнами домов, рассказал очевидец

Жительница Северодонецка рассказала, что ВСУ размещали технику под окнами жилых домов

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСеверодонецк
Северодонецк - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 21 июн – РИА Новости. Жительница освобожденного города Северодонецк в Луганской Народной республике Лариса рассказала РИА Новости, что украинские военные размещали тяжелую технику прямо под окнами жилых домов.
"У них орудие стояло под окнами, лично у меня под окнами стреляло", - сказала она.
Осколки снаряда в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
13:28Специальная военная операция на Украине
ВСУ за десять минут обстреляли Горловку, Ясиноватую и Гольмовский в ДНР
По словам женщины, отступая, украинские военные подорвали БМП – "она перелетела через крышу дома и упала".
Украинские военные посреди обычного жилого двора рыли окопы, которые выходят на жилые дома, они, судя по всему, готовили город к обороне без эвакуации людей, люди использовались как живые щиты, передает корреспондент РИА Новости.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В Северодонецке войска Украины понесли критические потери и отступают в сторону Лисичанска, а в Святогорске, который расположен западнее Северодонецка, украинская группировка утратила контроль над большей частью города.
Украинский танк в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
14:09Специальная военная операция на Украине
Украинские войска несут значительные потери, резервисты не хотят воевать
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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