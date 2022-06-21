https://ria.ru/20220621/vsu-1797042830.html

ВСУ в Северодонецке размещали технику под окнами домов, рассказал очевидец

ВСУ в Северодонецке размещали технику под окнами домов, рассказал очевидец - РИА Новости, 21.06.2022

ВСУ в Северодонецке размещали технику под окнами домов, рассказал очевидец

Жительница освобожденного города Северодонецк в Луганской Народной республике Лариса рассказала РИА Новости, что украинские военные размещали тяжелую технику... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T15:01

2022-06-21T15:01

2022-06-21T15:01

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

ситуация в днр и лнр

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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 21 июн – РИА Новости. Жительница освобожденного города Северодонецк в Луганской Народной республике Лариса рассказала РИА Новости, что украинские военные размещали тяжелую технику прямо под окнами жилых домов."У них орудие стояло под окнами, лично у меня под окнами стреляло", - сказала она.По словам женщины, отступая, украинские военные подорвали БМП – "она перелетела через крышу дома и упала".Украинские военные посреди обычного жилого двора рыли окопы, которые выходят на жилые дома, они, судя по всему, готовили город к обороне без эвакуации людей, люди использовались как живые щиты, передает корреспондент РИА Новости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В Северодонецке войска Украины понесли критические потери и отступают в сторону Лисичанска, а в Святогорске, который расположен западнее Северодонецка, украинская группировка утратила контроль над большей частью города.

https://ria.ru/20220621/donbass-1797009793.html

https://ria.ru/20220621/ukraina-1797021749.html

украина

россия

донбасс

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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр