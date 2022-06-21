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В России наиболее эффективная вооруженная составляющая в мире, заявил Путин
В России наиболее эффективная вооруженная составляющая в мире, заявил Путин - РИА Новости, 21.06.2022
В России наиболее эффективная вооруженная составляющая в мире, заявил Путин
В России более эффективная вооруженная составляющая, чем где-то еще в мире, но требования сегодняшнего дня подсказывают, какие изменения нужны, заявил президент РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T15:49
2022-06-21T15:49
2022-06-21T16:15
россия
безопасность
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В России более эффективная вооруженная составляющая, чем где-то еще в мире, но требования сегодняшнего дня подсказывают, какие изменения нужны, заявил президент России Владимир Путин во время общения с выпускниками высших военных учебных заведений.Ранее во вторник глава государства выступил перед выпускниками в Кремле. Позже он сфотографировался с ними и неформально пообщался."Мы всегда идем через какие-то тернии к нашим звездам, звездам Героя… или просто к нашей мечте. Без испытаний, без трудностей не бывает результата. Но эти испытания и трудности, если грамотно к ним подходить, это то, что совершенствует нас самих, как в гражданской, так и в военной сфере", - отметил он.Путин также дал оценку вооружению. "Я не думаю, что сегодня в мире есть более эффективная вооруженная составляющая, чем в России. Но требования сегодняшнего дня подсказывают нам, где и что мы должны делать дополнительно, на что обратить внимание, чего мы должны иметь на вооружении в большем количестве, а что – другого качества. И это тот процесс, который приведет к совершенствованию нашей военной составляющей. У меня в этом нет никаких сомнений", - сказал Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, владимир путин, вооруженные силы рф
15:49 21.06.2022 (обновлено: 16:15 21.06.2022)
В России наиболее эффективная вооруженная составляющая в мире, заявил Путин
Путин заявил, что в мире нет более эффективной вооруженной составляющей, чем в России
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В России более эффективная вооруженная составляющая, чем где-то еще в мире, но требования сегодняшнего дня подсказывают, какие изменения нужны, заявил президент России Владимир Путин во время общения с выпускниками высших военных учебных заведений.
Ранее во вторник глава государства выступил перед выпускниками в Кремле. Позже он сфотографировался с ними и неформально пообщался.
"Мы всегда идем через какие-то тернии к нашим звездам, звездам Героя… или просто к нашей мечте. Без испытаний, без трудностей не бывает результата. Но эти испытания и трудности, если грамотно к ним подходить, это то, что совершенствует нас самих, как в гражданской, так и в военной сфере", - отметил он.
Путин также дал оценку вооружению. "Я не думаю, что сегодня в мире есть более эффективная вооруженная составляющая, чем в России
. Но требования сегодняшнего дня подсказывают нам, где и что мы должны делать дополнительно, на что обратить внимание, чего мы должны иметь на вооружении в большем количестве, а что – другого качества. И это тот процесс, который приведет к совершенствованию нашей военной составляющей. У меня в этом нет никаких сомнений", - сказал Путин.