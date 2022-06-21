https://ria.ru/20220621/vooruzhenie-1797067011.html

В России наиболее эффективная вооруженная составляющая в мире, заявил Путин

В России наиболее эффективная вооруженная составляющая в мире, заявил Путин - РИА Новости, 21.06.2022

В России наиболее эффективная вооруженная составляющая в мире, заявил Путин

В России более эффективная вооруженная составляющая, чем где-то еще в мире, но требования сегодняшнего дня подсказывают, какие изменения нужны, заявил президент РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T15:49

2022-06-21T15:49

2022-06-21T16:15

россия

безопасность

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В России более эффективная вооруженная составляющая, чем где-то еще в мире, но требования сегодняшнего дня подсказывают, какие изменения нужны, заявил президент России Владимир Путин во время общения с выпускниками высших военных учебных заведений.Ранее во вторник глава государства выступил перед выпускниками в Кремле. Позже он сфотографировался с ними и неформально пообщался."Мы всегда идем через какие-то тернии к нашим звездам, звездам Героя… или просто к нашей мечте. Без испытаний, без трудностей не бывает результата. Но эти испытания и трудности, если грамотно к ним подходить, это то, что совершенствует нас самих, как в гражданской, так и в военной сфере", - отметил он.Путин также дал оценку вооружению. "Я не думаю, что сегодня в мире есть более эффективная вооруженная составляющая, чем в России. Но требования сегодняшнего дня подсказывают нам, где и что мы должны делать дополнительно, на что обратить внимание, чего мы должны иметь на вооружении в большем количестве, а что – другого качества. И это тот процесс, который приведет к совершенствованию нашей военной составляющей. У меня в этом нет никаких сомнений", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220420/sarmat-1784570140.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, владимир путин, вооруженные силы рф