https://ria.ru/20220621/voda-1796732944.html

Эксперт объяснил, почему не стоит пить воду из-под крана в отелях

Эксперт объяснил, почему не стоит пить воду из-под крана в отелях - РИА Новости, 21.06.2022

Эксперт объяснил, почему не стоит пить воду из-под крана в отелях

Эксперт из Национального фонда санитарии (NSF) Жером Логи объяснил, почему нельзя пить воду из-под крана в отелях, пишет The Sun. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T05:49

2022-06-21T05:49

2022-06-21T05:49

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Эксперт из Национального фонда санитарии (NSF) Жером Логи объяснил, почему нельзя пить воду из-под крана в отелях, пишет The Sun."Краны в гостиничных номерах теперь представляют реальную опасность для путешественников, которой раньше не существовало", — заявляет Жером.По его словам, в период пандемии, когда поездок почти не было, вода застаивалась в трубах, а в ней в это время размножались бактерии и другие вредные микроорганизмы, вызывающие болезни желудка и кишечника."Чтобы вода оставалась чистой, в объектах должна быть хорошая система фильтрации, — отмечает эксперт. — Поэтому, если вы планируете использовать ее для питья, заранее убедитесь, что она поступает из безопасного и надежного источника".Также в Национальном фонде санитарии рекомендуют не заказывать в ресторанах при отелях напитки со льдом и избегать воды в кувшинах: вместо нее лучше попросить бутилированную.

https://ria.ru/20220618/samolety-1796111017.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, вода, безопасность, бактерии, здоровье, туризм, туристы