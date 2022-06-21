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Эксперт объяснил, почему не стоит пить воду из-под крана в отелях - РИА Новости, 21.06.2022
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Туризм
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Эксперт объяснил, почему не стоит пить воду из-под крана в отелях
Эксперт объяснил, почему не стоит пить воду из-под крана в отелях - РИА Новости, 21.06.2022
Эксперт объяснил, почему не стоит пить воду из-под крана в отелях
Эксперт из Национального фонда санитарии (NSF) Жером Логи объяснил, почему нельзя пить воду из-под крана в отелях, пишет The Sun. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T05:49
2022-06-21T05:49
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Эксперт из Национального фонда санитарии (NSF) Жером Логи объяснил, почему нельзя пить воду из-под крана в отелях, пишет The Sun."Краны в гостиничных номерах теперь представляют реальную опасность для путешественников, которой раньше не существовало", — заявляет Жером.По его словам, в период пандемии, когда поездок почти не было, вода застаивалась в трубах, а в ней в это время размножались бактерии и другие вредные микроорганизмы, вызывающие болезни желудка и кишечника."Чтобы вода оставалась чистой, в объектах должна быть хорошая система фильтрации, — отмечает эксперт. — Поэтому, если вы планируете использовать ее для питья, заранее убедитесь, что она поступает из безопасного и надежного источника".Также в Национальном фонде санитарии рекомендуют не заказывать в ресторанах при отелях напитки со льдом и избегать воды в кувшинах: вместо нее лучше попросить бутилированную.
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новости - туризм, вода, безопасность, бактерии, здоровье, туризм, туристы
05:49 21.06.2022
 
Эксперт объяснил, почему не стоит пить воду из-под крана в отелях

Эксперт из Фонда санитарии (NSF) рассказал, почему нельзя пить воду из-под крана в отелях

© Depositphotos / photografspbКот пьет воду из под крана
Кот пьет воду из под крана - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Depositphotos / photografspb
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Эксперт из Национального фонда санитарии (NSF) Жером Логи объяснил, почему нельзя пить воду из-под крана в отелях, пишет The Sun.
"Краны в гостиничных номерах теперь представляют реальную опасность для путешественников, которой раньше не существовало", — заявляет Жером.
По его словам, в период пандемии, когда поездок почти не было, вода застаивалась в трубах, а в ней в это время размножались бактерии и другие вредные микроорганизмы, вызывающие болезни желудка и кишечника.
"Чтобы вода оставалась чистой, в объектах должна быть хорошая система фильтрации, — отмечает эксперт. — Поэтому, если вы планируете использовать ее для питья, заранее убедитесь, что она поступает из безопасного и надежного источника".
Также в Национальном фонде санитарии рекомендуют не заказывать в ресторанах при отелях напитки со льдом и избегать воды в кувшинах: вместо нее лучше попросить бутилированную.
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