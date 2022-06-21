https://ria.ru/20220621/vks-1797016424.html

ВКС уничтожили две пусковые установки С-300 в районе Очакова

ВКС уничтожили две пусковые установки С-300 в районе Очакова - РИА Новости, 21.06.2022

ВКС уничтожили две пусковые установки С-300 в районе Очакова

Россия высокоточными ракетами "Оникс" уничтожила американские гаубицы М-777 в ответ на диверсии Украины и нанесение удара по нефтедобывающим платформам в Черном РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T13:49

2022-06-21T13:49

2022-06-21T14:40

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

вооруженные силы рф

одесская область

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Россия высокоточными ракетами "Оникс" уничтожила американские гаубицы М-777 в ответ на диверсии Украины и нанесение удара по нефтедобывающим платформам в Черном море, следует из сводки Минобороны России, распространенной во вторник."На острове Кубанский уничтожены два артиллерийских взвода 155-миллиметровых американских гаубиц М-777. Авиацией России уничтожены две пусковые установки зенитной ракетной системы С-300 в районах Очакова и Тузла Одесской области", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220621/spetsoperatsiya-1797022993.html

одесская область

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, вооруженные силы рф, одесская область