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ВКС уничтожили две пусковые установки С-300 в районе Очакова - РИА Новости, 21.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/vks-1797016424.html
ВКС уничтожили две пусковые установки С-300 в районе Очакова
ВКС уничтожили две пусковые установки С-300 в районе Очакова - РИА Новости, 21.06.2022
ВКС уничтожили две пусковые установки С-300 в районе Очакова
Россия высокоточными ракетами "Оникс" уничтожила американские гаубицы М-777 в ответ на диверсии Украины и нанесение удара по нефтедобывающим платформам в Черном РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T13:49
2022-06-21T14:40
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
вооруженные силы рф
одесская область
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Россия высокоточными ракетами "Оникс" уничтожила американские гаубицы М-777 в ответ на диверсии Украины и нанесение удара по нефтедобывающим платформам в Черном море, следует из сводки Минобороны России, распространенной во вторник."На острове Кубанский уничтожены два артиллерийских взвода 155-миллиметровых американских гаубиц М-777. Авиацией России уничтожены две пусковые установки зенитной ракетной системы С-300 в районах Очакова и Тузла Одесской области", - говорится в документе.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, вооруженные силы рф, одесская область
13:49 21.06.2022 (обновлено: 14:40 21.06.2022)
 
ВКС уничтожили две пусковые установки С-300 в районе Очакова

ВКС уничтожили две пусковые установки С-300 в районе Очакова и Тузла Одесской области

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПроверка истребителя-бомбардировщика ВКС России Су-34, задействованного в специальной военной операции
Проверка истребителя-бомбардировщика ВКС России Су-34, задействованного в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Проверка истребителя-бомбардировщика ВКС России Су-34, задействованного в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Россия высокоточными ракетами "Оникс" уничтожила американские гаубицы М-777 в ответ на диверсии Украины и нанесение удара по нефтедобывающим платформам в Черном море, следует из сводки Минобороны России, распространенной во вторник.
"На острове Кубанский уничтожены два артиллерийских взвода 155-миллиметровых американских гаубиц М-777. Авиацией России уничтожены две пусковые установки зенитной ракетной системы С-300 в районах Очакова и Тузла Одесской области", - говорится в документе.
Военнослужащий на борту вертолет Ми-8 ВКС РФ, сопровождающего колонну российской военной техники на Украине - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
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ВС России за время спецоперации уничтожили 1292 украинских беспилотника
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь КонашенковВооруженные силы РФОдесская область
 
 
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