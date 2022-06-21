https://ria.ru/20220621/vks-1797016424.html
ВКС уничтожили две пусковые установки С-300 в районе Очакова
ВКС уничтожили две пусковые установки С-300 в районе Очакова - РИА Новости, 21.06.2022
ВКС уничтожили две пусковые установки С-300 в районе Очакова
Россия высокоточными ракетами "Оникс" уничтожила американские гаубицы М-777 в ответ на диверсии Украины и нанесение удара по нефтедобывающим платформам в Черном РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T13:49
2022-06-21T13:49
2022-06-21T14:40
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
вооруженные силы рф
одесская область
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Россия высокоточными ракетами "Оникс" уничтожила американские гаубицы М-777 в ответ на диверсии Украины и нанесение удара по нефтедобывающим платформам в Черном море, следует из сводки Минобороны России, распространенной во вторник."На острове Кубанский уничтожены два артиллерийских взвода 155-миллиметровых американских гаубиц М-777. Авиацией России уничтожены две пусковые установки зенитной ракетной системы С-300 в районах Очакова и Тузла Одесской области", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220621/spetsoperatsiya-1797022993.html
одесская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, вооруженные силы рф, одесская область
13:49 21.06.2022 (обновлено: 14:40 21.06.2022)
ВКС уничтожили две пусковые установки С-300 в районе Очакова
ВКС уничтожили две пусковые установки С-300 в районе Очакова и Тузла Одесской области