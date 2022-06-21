https://ria.ru/20220621/vizy-1797109315.html

Финляндия снимет ограничения на визы для россиян с 1 июля

Финляндия снимет ограничения на визы для россиян с 1 июля - РИА Новости, 21.06.2022

Финляндия снимет ограничения на визы для россиян с 1 июля

Посольство Финляндии в России сообщило о снятии ограничений на визы для россиян с 1 июля в связи с отменой коронавирусных ограничений на въезд в Финляндию. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T17:26

2022-06-21T17:26

2022-06-21T17:26

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ХЕЛЬСИНКИ, 21 июн - РИА Новости. Посольство Финляндии в России сообщило о снятии ограничений на визы для россиян с 1 июля в связи с отменой коронавирусных ограничений на въезд в Финляндию."В связи со снятием ограничений на въезд, Финляндия также снимает ограничения на прием визовых заявлений с 1 июля. Визовые заявления принимаются в визовых центрах Финляндии только по предварительной записи и в дальнейшем", - говорится в сообщении финской дипмиссии.Подчеркивается, что от прибывающих в Финляндию путешественников из третьих стран больше не потребуют сертификат о вакцинации или тесте на коронавирус. Там уточняется, что на пунктах пересечения границы больше не будет проводиться тестирование на COVID-19.Кроме того, отмечается, что рассмотрение заявлений на визу будет проводиться согласно Визовому кодексу ЕС: между ЕС и РФ существует соглашение об упрощении выдачи виз, но из-за санкций применение ряда его положений приостановлено."Со стороны ЕС приостановление Соглашения касается представителей официальных российских делегаций, в частности, дипломатов и бизнесменов", - также отмечается в сообщении посольства.Как отметили в посольстве России в Финляндии в понедельник, Россия сохраняет ограничения на перемещение через границу страны из-за пандемии коронавируса, возможен выезд только отдельных категорий граждан, несмотря на открытие границы Финляндией.

https://ria.ru/20220620/finlyandiya-1796820460.html

https://ria.ru/20220621/sf-1797040444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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